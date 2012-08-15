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iPad Mini, büyük bir iPod Touch gibi görünecek

6 yıl
2,8b
1
32
iPad
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Birçok kişi Apple'ın iPad Mini'yi piyasaya çıkaracağına kesin gözüyle bakarken cihazla ilgili detaylar gün geçtikçe daha da artmaya başlıyor.

9to5Mac sitesi tarafından yayınlanan habere göre, büyük bir iPod Touch görünümünde olması beklenen cihazın kenar halkaları da daha küçük olacak. 9to5Mac konuyla ilgili hazırladıkları dosyanın Daring FireBall'dan John Gruber'in incelemesine dayandığını ancak, Gruber tarafından hazırlanan incelemenin henüz yayınlanmadığı belirtti. Sitenin belirttiğine göre iPad Mini, küçük bir el çantası boyutlarında ve kenar halkaları da kullanımı kolaylaştırmak için oldukça küçük. Ayrıca, cihazda Facetime için bir ön kameranın bulunacağı belirtilirken, LTE kullanımı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmadığı dile getirilirken, fiyatın düşük tutulması için bu desteğin muhtemelen olmayacağı sadece Wİ-Fİ bağlantı özelliğine yer verileceği belirtiliyor.

Apple'ın iPad Mini üretimini Eylül ayının sonuna doğru gerçekleştireceği ifade edilirken, cihazın satışlarının kasım ayında başlayabileceği belirtiliyor.
http://9to5mac.com/2012/08/14/ipad-mini-will-look-like-a-large-ipod-touch-with-smaller-side-bezels-gallery/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29 Yorum Yaz
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dreampowder 6 yıl en beğenilen
Sanki normal ipad helikoptere benziyordu
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JoeyBane 6 yıl
Bunlara kafa yoracağınıza IPod Touch'ı biraz daha geliştirseniz.. Göz göre göre eriyip gidiyor.
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Guest-F8946C419 6 yıl
iPod touch yerine iPad mini diye alet çıkartıp segment oluşturacaklar :) iPod touch satışları iPhone yanında iyi degildi ki fazla.
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BurakTirpanli 6 yıl
iPod Touch iPod Touch olarak kalmalı. iPad Mini olmamalı. Gün geçtikçe eskileri arar olduk. [>:]
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dwightt 6 yıl
Isletim sistemi gene ayni olacak. Yani gereksiz. Al ipod touch daha iyi.
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Burning Desire 6 yıl
Hiç çıkacağına inanmıyorum
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isforyou 6 yıl dwightt
dwightt

Isletim sistemi gene ayni olacak. Yani gereksiz. Al ipod touch daha iyi.

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kochanchu1994 6 yıl
Normal iPad ile mininin işletim sisteminde farklılıklar olmaz inşallah.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Lazeran 6 yıl
yada küçük bir ipad gibi
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bellair 6 yıl
gerekliliği kişiden kişiye tartısılır. mesela ipad i heryere rahat rahat götüremiyordum. ipad mini cıkarsa elimdekini satar büyük ihtimal buna geçerim
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akin_gs05 6 yıl
bence hiç gerek yok nerde çokluk orda ....
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fuckulteli 6 yıl
Daha küçük bir iPad (mini) çıkacak çıkacak elbet diyordum ama şimdi bu haberden sonra aklıma şöyle bir şey geldi, iPad'in küçüğünü çıkartıp iPad'in alt segment bir versiyonunu çıkartmak yerine iPod maxi adı altında çıkartmasınlar!
Nexus 7 gibi 3G iletişimi desteklemeyecektir zaten, iPad kadarda güçlü bir cihaz olmayacaktır, iPod maxi diyip medya odaklı video/film izlemeye yönelik bir cihaz olarak tanıtıp aynı zamanda oyun oynamayada elverişli bir cihaz olarak tanıtabilirler.
Alt segment bir cihaz tanıtmak (iPad mini) yerine, üst segment bir cihaz (iPod touch maxi) neden olmasın!
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-gg- 6 yıl
Bence mevcut iphone ekranı 4" olduktan sonra (olursa) ipad miniye falan gerrek yok hiç.
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mehmetfahriguven 6 yıl
*GameOver*
Orijinalden alıntı: Felix Felicis
bana şu iPad Mininin gerekliliğini gösteren 5 6 madde sayar mısınız cidden merak ediyorum, ben hala inanmıyorum Appleın böyle bir ürün çıkaracağına
eğer hat takılıp telefon yerine kullanılırsa 4si satıp hemen alırım telefon yerine mini ipad kullanırım, bide bluetooth kulaklık takarım mis gibi

Dalga mı geçiyorsun, birader? Bir tablette telefon! Samsung zannettin Apple'ı, herhalde!
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Jül Sezar 6 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven

*GameOver*
Felix Felicis
bana şu iPad Mininin gerekliliğini gösteren 5 6 madde sayar mısınız cidden merak ediyorum, ben hala inanmıyorum Appleın böyle bir ürün çıkaracağına
eğer hat takılıp telefon yerine kullanılırsa 4si satıp hemen alırım telefon yerine mini ipad kullanırım, bide bluetooth kulaklık takarım mis gibi

Dalga mı geçiyorsun, birader? Bir tablette telefon! Samsung zannettin Apple'ı, herhalde!



1 tane yanlışlıkla üretti diye abarttınız iyicene.
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*GameOver* 6 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven

*GameOver*
Felix Felicis
bana şu iPad Mininin gerekliliğini gösteren 5 6 madde sayar mısınız cidden merak ediyorum, ben hala inanmıyorum Appleın böyle bir ürün çıkaracağına
eğer hat takılıp telefon yerine kullanılırsa 4si satıp hemen alırım telefon yerine mini ipad kullanırım, bide bluetooth kulaklık takarım mis gibi

Dalga mı geçiyorsun, birader? Bir tablette telefon! Samsung zannettin Apple'ı, herhalde!



bunlar zevk meselesidir, zaten iş yerinde duruyorum oda kenarda durur bluetooth kulaklıkla kullanırım, bence gayet güzel olur hem ekranıda büyültmüş olurum bilgisayarla işim biter
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eeevrim 6 yıl
Apple ın devrimleri vardır taplet ile ipod arasında kalmış melezleri yoktur
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simaros 6 yıl
Felix Felicis
bana şu iPad Mininin gerekliliğini gösteren 5 6 madde sayar mısınız cidden merak ediyorum, ben hala inanmıyorum Appleın böyle bir ürün çıkaracağına

bu gerekten çok zorunluluk ipad mini googlenin nexus hamlesinin karşılıdır google ne yapmaya çalıştı neredeyse maliyeti fiyatına satıyor çünkü tablet dünyasında android yerlerde sürünüyor geliştiriciler bile gelişmiş oyun ve uygulamaları sadece ipad için sunuyor google ucuza iyi tablet satara sistemi yaygınlaştırıp uygulma sayısını ve kalitesini artırmak istiyor böylece tablet kısmında android ios a rakip olacak.
apple bunun önüne geçmek için daha ucuza ipad çıkarmak istiyor bunun içinde boyutu küçültecek ve birazda donanımdan kısacak
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zengier 6 yıl simaros
simaros

Felix Felicis

bana şu iPad Mininin gerekliliğini gösteren 5 6 madde sayar mısınız cidden merak ediyorum, ben hala inanmıyorum Appleın böyle bir ürün çıkaracağına


bu gerekten çok zorunluluk ipad mini googlenin nexus hamlesinin karşılıdır google ne yapmaya çalıştı neredeyse maliyeti fiyatına satıyor çünkü tablet dünyasında android yerlerde sürünüyor geliştiriciler bile gelişmiş oyun ve uygulamaları sadece ipad için sunuyor google ucuza iyi tablet satara sistemi yaygınlaştırıp uygulma sayısını ve kalitesini artırmak istiyor böylece tablet kısmında android ios a rakip olacak.

apple bunun önüne geçmek için daha ucuza ipad çıkarmak istiyor bunun içinde boyutu küçültecek ve birazda donanımdan kısacak

mini oldu diye urunun fiyati belirgin bir sekilde dusecek degil. toplasan 20-30 dolarlik parca maliyeti tasarruf edilir. daha uygun fiyatli urunu zaten ipod touch apple in . hos onun fiyatlari da yuksek hafizali versiyonlar icin asiri sacma ama ..
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