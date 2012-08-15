iPad Mini, büyük bir iPod Touch gibi görünecek

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9to5Mac sitesi tarafından yayınlanan habere göre, büyük bir iPod Touch görünümünde olması beklenen cihazın kenar halkaları da daha küçük olacak. 9to5Mac konuyla ilgili hazırladıkları dosyanın Daring FireBall'dan John Gruber'in incelemesine dayandığını ancak, Gruber tarafından hazırlanan incelemenin henüz yayınlanmadığı belirtti. Sitenin belirttiğine göre iPad Mini, küçük bir el çantası boyutlarında ve kenar halkaları da kullanımı kolaylaştırmak için oldukça küçük. Ayrıca, cihazda Facetime için bir ön kameranın bulunacağı belirtilirken, LTE kullanımı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmadığı dile getirilirken, fiyatın düşük tutulması için bu desteğin muhtemelen olmayacağı sadece Wİ-Fİ bağlantı özelliğine yer verileceği belirtiliyor.
Apple'ın iPad Mini üretimini Eylül ayının sonuna doğru gerçekleştireceği ifade edilirken, cihazın satışlarının kasım ayında başlayabileceği belirtiliyor.
http://9to5mac.com/2012/08/14/ipad-mini-will-look-like-a-large-ipod-touch-with-smaller-side-bezels-gallery/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Nexus 7 gibi 3G iletişimi desteklemeyecektir zaten, iPad kadarda güçlü bir cihaz olmayacaktır, iPod maxi diyip medya odaklı video/film izlemeye yönelik bir cihaz olarak tanıtıp aynı zamanda oyun oynamayada elverişli bir cihaz olarak tanıtabilirler.
Alt segment bir cihaz tanıtmak (iPad mini) yerine, üst segment bir cihaz (iPod touch maxi) neden olmasın!
Dalga mı geçiyorsun, birader? Bir tablette telefon! Samsung zannettin Apple'ı, herhalde!
1 tane yanlışlıkla üretti diye abarttınız iyicene.
bunlar zevk meselesidir, zaten iş yerinde duruyorum oda kenarda durur bluetooth kulaklıkla kullanırım, bence gayet güzel olur hem ekranıda büyültmüş olurum bilgisayarla işim biter
bu gerekten çok zorunluluk ipad mini googlenin nexus hamlesinin karşılıdır google ne yapmaya çalıştı neredeyse maliyeti fiyatına satıyor çünkü tablet dünyasında android yerlerde sürünüyor geliştiriciler bile gelişmiş oyun ve uygulamaları sadece ipad için sunuyor google ucuza iyi tablet satara sistemi yaygınlaştırıp uygulma sayısını ve kalitesini artırmak istiyor böylece tablet kısmında android ios a rakip olacak.
apple bunun önüne geçmek için daha ucuza ipad çıkarmak istiyor bunun içinde boyutu küçültecek ve birazda donanımdan kısacak
mini oldu diye urunun fiyati belirgin bir sekilde dusecek degil. toplasan 20-30 dolarlik parca maliyeti tasarruf edilir. daha uygun fiyatli urunu zaten ipod touch apple in . hos onun fiyatlari da yuksek hafizali versiyonlar icin asiri sacma ama ..
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