iPad Mini, büyük bir iPod Touch gibi görünecek

Birçok kişi Apple'ın iPad Mini'yi piyasaya çıkaracağına kesin gözüyle bakarken cihazla ilgili detaylar gün geçtikçe daha da artmaya başlıyor.

http://9to5mac.com/2012/08/14/ipad-mini-will-look-like-a-large-ipod-touch-with-smaller-side-bezels-gallery/?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+9To5Mac-MacAllDay+%289+to+5+Mac+-+Apple+Intelligence%29

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9to5Mac sitesi tarafından yayınlanan habere göre, büyük bir iPod Touch görünümünde olması beklenen cihazın kenar halkaları da daha küçük olacak. 9to5Mac konuyla ilgili hazırladıkları dosyanın Daring FireBall'dan John Gruber'in incelemesine dayandığını ancak, Gruber tarafından hazırlanan incelemenin henüz yayınlanmadığı belirtti. Sitenin belirttiğine göre iPad Mini, küçük bir el çantası boyutlarında ve kenar halkaları da kullanımı kolaylaştırmak için oldukça küçük. Ayrıca, cihazda Facetime için bir ön kameranın bulunacağı belirtilirken, LTE kullanımı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmadığı dile getirilirken, fiyatın düşük tutulması için bu desteğin muhtemelen olmayacağı sadece Wİ-Fİ bağlantı özelliğine yer verileceği belirtiliyor.Apple'ın iPad Mini üretimini Eylül ayının sonuna doğru gerçekleştireceği ifade edilirken, cihazın satışlarının kasım ayında başlayabileceği belirtiliyor.