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    Apple, geliştiriciler için büyük App Store güncellemesini duyurdu

    Apple, geliştiricilerin uygulamalarını pazarlamalarına, keşfedilebilirliği artırmalarına, abonelik tekliflerini genişletmelerine yardımcı olacak geniş çaplı App Store güncellemesini duyurdu.

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    Apple, geliştiricilerin uygulamalarını daha etkili bir şekilde pazarlamalarına, uygulama keşfini iyileştirmelerine ve daha güçlü abonelik işleri kurmalarına yardımcı olmayı amaçlayan geniş kapsamlı App Store güncelleme paketini duyurdu. Yeni özellikler yıl boyunca kademeli olarak kullanıma sunulacak ve App Store Connect, Apple Uygulama İçi Satın Alma ve App Store genelindeki uygulama önerilerinde çeşitli değişiklikler getirecek.

    Uygulamaları ve oyunları tanıtmak için yeni araçlar

    En büyük yeniliklerden biri, geliştiricilerin ürün sayfası başlıklarına ve arama sonuçlarına zengin görseller ve videolar yerleştirmelerine olanak tanıyan Creative Asset’ler. Bu varlıklar, sezonluk teklifleri öne çıkaracak, yeni içerikleri gösterecek ve marka kimliğini güçlendirecek. Apple ayrıca, geliştiricilerin ekran görüntülerini, önizleme videolarını ve pazarlama materyallerini tek bir yerden yönetmelerini kolaylaştıran Asset Library’i App Store Connect'e ekliyor.

    “App Store hem kullanıcı güvenliği ve güvenine yönelik yüksek standartları korumak hem de sürekli büyüyen geliştirici topluluğunu desteklemek için gelişmeye devam ediyor. Tüm bu güncellemelerle Apple, geliştiricilere dünyanın her yerindeki kullanıcı kitlelerine ulaşabilmeleri, güvenli deneyimler sunabilmeleri ve sürdürülebilir işletmelere sahip olabilmeleri için gereken özellikleri ve esnekliği sağlıyor.”

    Daha iyi keşif ve Abonelik büyümesi

    Apple, belirli uygulamaların neden önerildiğini açıklayan Personalized Collections ve App Notes aracılığıyla kullanıcıların uygulamaları keşfetme biçimini de geliştiriyor. Bu öneriler Uygulamalar, Oyunlar ve Arama sekmelerinde görünecek ve zaman içinde kullanıcı etkinliğine göre uyarlanacak.

    Tekrarlayan gelire odaklanan geliştiriciler için Apple, grup satın alımları, toplu satın alımlar ve birden fazla geliştiricinin indirimli fiyatlarla birleştirilmiş abonelikler sunmasına olanak tanıyan yeni App Store Bundles ile abonelik seçeneklerini genişletiyor. Geliştiriciler ayrıca, aboneliklerini iptal etmeyi düşünen kullanıcılara özel teklifler veya ek değer sunmaya yardımcı olacak Retention Messaging’e erişebilecek.

    Daha hızlı gönderimler ve Yeni aile kontrolleri

    Apple, birden fazla Uygulama İçi Satın Alımın tek bir inceleme paketinde birlikte gönderilmesine izin vererek App Review’ı basitleştiriyor. Ek olarak, Mac App Store geliştiricilerinin artık Intel tabanlı Mac’lere destek vermesi gerekmiyor.

    Apple ayrıca iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27'de yeni Süre İzni özelliklerini de sunuyor. Bu araçlar, ebeveynlerin çocuklarının Oyunlar, Eğlence ve Sosyal Medya gibi kategorilerde ne kadar zaman geçirdiğini yönetmelerine yardımcı olurken, güncellenmiş uygulama kategorizasyonu da geliştiricilerin bu kontroller için uygulamaları doğru şekilde etiketlemesini sağlayacak.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 6 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 6 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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