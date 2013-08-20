iPad uyumlu çizim / tasarım uygulaması Procreate, Full HD kayıt seçeneğiyle güncellendi

Büyük ekranı sayesinde çizim ve tasarım işlemleri için sık sık kullanılan iPad modelleri için geliştirilen uygulamalardan Procreate, yeni özellikler ile güncellendi.

Kişilerin iPad 3 ve 4 üzerinde 4096 x 4096 piksel, iPad 2 ve Mini üzerinde ise 4096 x 2616 piksel çözünürlüğünde çizimler yapabilmesine olanak sağlayan ve içerisinde birçok çizim aracı bulunduran Procreate, 64bit OpenGL motor desteğiyle üst seviye tepkiler ve yumuşak sonuçlar ortaya koyabiliyor. Katmalar ile çalışma desteği yanında profesyonel seviye karışım modları da unutulmayan uygulama, 250 adım geriye dönülmesine ve hazırlanan tasarım ya da çizimlerin Dropbox üzerinde aktarılmasına izin veriyor.

Yapılan 1.9 güncellemesiyle Full HD video kayıt yeteneğine kavuşan uygulama, böylece tasarım sürecini kayıt altına alabiliyor. İçerisinde daha önce ücretli olarak sunulan "Artery" fırça seçeneklerinin güncelleme ile ücretsiz hale getirildiği belirtilen Procreate, ayrıca Wacom Intuos Creative Stylus ve Adonit Jot Touch isimli stylus kalemlere de destek veriyor. Genel olarak Dropbox ve iTunes destekleri arttırılan uygulama, birçok hata ve sorundan da kurtuluyor.

Güncellenen Procreate uygulamasına 8,99 TL fiyat etiketiyle buradan ya da direkt olarak Apple App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id425073498?mt=8