iPad uyumlu fotoğraf uygulaması 100 Cameras in 1 HD yeniden ücretsiz yapıldı

iOS 5.1 ve üstü iPad modelleri için hazırlanan fotoğraf filtre uygulamalarından 100 Cameras in 1 HD, kısa süre sonra yeniden ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





Düzenleme seçeneklerinin alt tarafta toplandığı güzel bir arayüzle gelen 100 Cameras in 1 HD, bünyesinde 100 farklı filtre barındırıyor ve bu sayede içerisine atılan ya da direkt olarak çekilen fotoğrafları olduklarından çok daha güzel hale getirebiliyor. Hazırlanan fotoğrafları Twitter, Facebook, Flickr, SmugMug ve DropBox gibi noktalara aktarabilen uygulama, Game Center desteğiyle farklı başarı kilitlerinin açılmasına da imkan tanıyor.





Daha önce 6,49$ fiyat etiketiyle satılan 100 Cameras in 1 HD, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id419438712?mt=8