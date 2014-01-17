iPad uyumlu yeni uygulama Storehouse ile görsel hikaye anlatımı kolaylaşıyor

iOS 7 işletim sistemli iPad modelleriyle uyumu olarak hazırlanan en yeni uygulamalardan Storehouse, kişilere modüler yapısıyla görsel hikaye anlatma şansı tanıyor.

iOS 7'ye uygun sade arayüzü üzerinden eklenen fotoğraflar, metinler ve videolar desteğinde, kişilerin internet sitesi benzeri sayfalar hazırlanmasına imkan tanıyan ve bu sayede yaşanan veya yapılan konular hakkında başarılı içerikler hazırlanabilen Storehouse, bu içerikleri e-posta, Facebook ve Twitter'la ya da kendi sosyal ağı içerisinde paylaşabiliyor. Mobil kullanım odaklanarak hazırlandığı için dokunmatik ekranlı cihazlar ile rahatlıkla kontrol edilebilen uygulama, dahili kamera arşivi yanında Dropbox, Flickr ve Instagram gibi servislerden de yararlanabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan uygulamaya buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu ise direkt olarak burada izleyebilirsiniz.

Storehouse

https://itunes.apple.com/tr/app/id791297521?mt=8