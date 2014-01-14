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iPad'i Mac ve Windows sistemler için kontrol aracına çeviren Actions uygulaması artık ücretsiz

5 yıl
2,9b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad'i Mac ve Windows sistemler için kontrol aracına çeviren Actions uygulaması artık ücretsiz
Usefool Apps tarafından iOS 5.1 ve üstü iPad modelleri için hazırlanan ve birçok ülkede yılın en iyileri arasında gösterilen Actions, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Temel olarak iPad üzerinden Windows ve Mac işletim sistemli bilgisayarın kontrol edilmesine imkan tanıyan Actions, bu sistemler ile Wi-Fi üzerinden iletişim kuruyor ve yapılan özelleştirmelere göre örneğin bir fotoğraf düzenleme yazılımı içerisinde kesme, kopyalama, yapıştırma, bir metin editöründe ekrana yakılaşma ya da bir e-posta istemcisi içerisinde direkt olarak hızlı gönderme gibi işlemler gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda medya kontrol görevleri de yapabilen uygulama, kutu şeklinde tasarlanan arayüzünü 900 farklı simge ile kişiselleştirebiliyor ve Ableton Live, Adobe After Effects, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, Aperture, Evernote, Excel, Internet Explorer, Final Cut, Finder, Firefox, Garageband, Chrome, iCal, iMovie, iPhoto, iTunes, Keynote, Logic Pro, Mail, Notes, Numbers, Outlook, Pages, Pixelmator, Powerpoint, Reeder, Reminders, Safari, TextEdit, Vlc, Word, Windows 7, Windows Vista, Windows XP ile Windows Media Player gibi farklı yazılımlar için ön ayarlar ile geliyor.
Daha önce 6,99$ fiyat etiketiyle satılan iPad uyumlu Actions uygulamasına an itibariyle buradan ücretsiz olarak ulaşabilir, hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id564645608?mt=8 Yorum Yaz
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