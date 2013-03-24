Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPad'i taşımak ve kullanmak için en iyi yol sloganıyla başlatılan yeni bir proje, "Trego"

6 yıl
655
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPad'i taşımak ve kullanmak için en iyi yol sloganıyla başlatılan yeni bir proje,
Tablet bilgisayarlar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer kaplamaya ve birçok insan tarafından dizüstü bilgisayarlar yerine tercih edilmeye başlamış durumda. Bu doğrultuda ortaya çıkan yeni bir proje olan Trego, Apple'nın iPad modellerini taşımak ve kullanmak için en iyi yol sloganıyla önce çıkıyor.
Kickstarter üzerinde Ramsey Elias tarafından başlatılmış yeni bir proje olan Trego, şimdilik Apple'ın iPad 2 üzeri tablet bilgisayarları için özel olarak geliştirilmiş. Daha sonra Samsung'un Galaxy Tab tabletleri ile uyumlu modelleri de çıkacak olan çanta, oldukça kaliteli malzemeden üretilerek iPad'i her türlü darbeden koruyabilirken, aynı zamanda cihaz için stant görevi de görebiliyor ve yatay/dikey konumlarında kullanılabiliyor. Giyilebilir yapıdaki Trego, iPad'i tek başına taşıyarak devamlı elde tutma sorunun ortadan kaldırabiliyor ve beraberinde ekstra klavye, müzik çalar ya da telefon gibi cihazların taşınması için ayrı bölümler de içeriyor.
 
iPad'i taşımak ve kullanmak için en iyi yol sloganıyla başlatılan yeni bir proje,
Kickstarter üzerinde 20,000$ hedef ile başlatılmış yeni bir proje olan Trego iPad çantası, site üzerinde yapılacak 69$ bağış ile Haziran ayında elde edilebiliyor. Siyah/yeşil ve siyah/turuncu olmak üzere iki renk seçeneği halinde tasarlanmış çanta modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/111391795/trego-the-wearable-ipad-case?ref=recently_launched Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozs 6 yıl
Bence bu çanta ipad'i taşımayı kolaylaştırmaz, zorlaştırır. İpad'i taşımada bir sıkıntı yok zaten. Böyle salakça bir seyi haber yaptığınız için sizi kınıyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozankardes 6 yıl
Lan Bi kalk git yaa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MuwHinny 6 yıl
Simdiye kadar karsilastigimiz en gereksiz kickstar projesi. Dikkat cekip haber konusu olmasina bile cok sasirdim. Umarim sonunda iyi bir urun cikacagini sanip bagis yapanlar cikmaz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakan.27 6 yıl
amelyeden farkları yok tipe bak hele
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 6 yıl
Issizlikte sinir tanimamislar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mmnder16 6 yıl
Hiç pratik değil.. ipad'i zaten taşıma sıkıntısı yok özellikle ipad miniyi.. küçük boy defterden bile daha rahat taşınıyor.. zaten taşıması zor olsaydı benim ayrılmaz bir parçam olmazdı :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 6 yıl
Aynen, reklamdaki tip sıradışı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__BadblooD__ 6 yıl
Elemanın sakallar süpermiş
ben tercih etmezdim ama satın alan çıkar büyük ihtimalle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Casper Nirvana One hepsi bir arada bilgisayar video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim