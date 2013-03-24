iPad'i taşımak ve kullanmak için en iyi yol sloganıyla başlatılan yeni bir proje, "Trego"

Tablet bilgisayarlar gün geçtikçe hayatımızda daha fazla yer kaplamaya ve birçok insan tarafından dizüstü bilgisayarlar yerine tercih edilmeye başlamış durumda. Bu doğrultuda ortaya çıkan yeni bir proje olan Trego, Apple'nın iPad modellerini taşımak ve kullanmak için en iyi yol sloganıyla önce çıkıyor.

Kickstarter üzerinde Ramsey Elias tarafından başlatılmış yeni bir proje olan Trego, şimdilik Apple'ın iPad 2 üzeri tablet bilgisayarları için özel olarak geliştirilmiş. Daha sonra Samsung'un Galaxy Tab tabletleri ile uyumlu modelleri de çıkacak olan çanta, oldukça kaliteli malzemeden üretilerek iPad'i her türlü darbeden koruyabilirken, aynı zamanda cihaz için stant görevi de görebiliyor ve yatay/dikey konumlarında kullanılabiliyor. Giyilebilir yapıdaki Trego, iPad'i tek başına taşıyarak devamlı elde tutma sorunun ortadan kaldırabiliyor ve beraberinde ekstra klavye, müzik çalar ya da telefon gibi cihazların taşınması için ayrı bölümler de içeriyor.

Kickstarter üzerinde 20,000$ hedef ile başlatılmış yeni bir proje olan Trego iPad çantası, site üzerinde yapılacak 69$ bağış ile Haziran ayında elde edilebiliyor. Siyah/yeşil ve siyah/turuncu olmak üzere iki renk seçeneği halinde tasarlanmış çanta modeli hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/111391795/trego-the-wearable-ipad-case?ref=recently_launched