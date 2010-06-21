Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 4, Best Buy'da 599 ve 699 Dolardan satılacak (?)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
23,6b
1
20
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yurtdışından kontratsız iPhone satın almak isteyen okuyucularımıza iyi haberler geliyor. Apple'ın 24 Haziran'da satışa sunacağı iPhone 4'ün bugüne kadar sadece İngiltere ve Fransa'da kontratsız satılacağı kesinleşmişti ancak bugün internete sızan birkaç ekran görüntüsü kullanıcılara yeni bir alternatif yaratıyor.

Best Buy'ın envanter programından alınan ekran görüntülerine göre sayıları yaklaşık 70 Best Buy mağazasında satılmak üzere hem siyah hem de beyaz olmak üzere yaklaşık 1700 iPhone 4 siparişi verilmiş. Görüntü de yer alan fiyat bilgisine göre 16GB'lık iPhone 4'ün satış fiyatı 599 dolar olarak belirlenirken, 32GB'lık modelin fiyatıysa 699 olarak belirlenmiş.

iPhone 4, Best Buy'da 599 ve 699 Dolardan satılacak (?)
Tam Boyutta Gör

iPhone 4, Best Buy'da 599 ve 699 Dolardan satılacak (?)
Tam Boyutta Gör

iPhone 4, Best Buy'da 599 ve 699 Dolardan satılacak (?)
Tam Boyutta Gör

iPhone 4, Best Buy'da 599 ve 699 Dolardan satılacak (?)
Tam Boyutta Gör

iPhone 4, Best Buy'da 599 ve 699 Dolardan satılacak (?)
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eso_da 9 yıl
arkadaşlar merhaba amerikadan bir iphone 4 getirtmek istiyoruz ama nereden almak gerek ve unlock oluyormu hepsi bilgisi olan varsa sevinirim kontratsız almak istiyoruz da
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
78erhan78 9 yıl
bende 1 tane alıcam ama bu fiyatlara kim getirebilir toptan alalım bari alacak arkadaşlarla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gizmoo 9 yıl
Bestbuy 3gs leri de kontratsız benzer fiyatlara sattı.
Fakat satılan cihazlar sim kilitliydi.
Muhtemelen bunlarda o şekilde olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
arkadaslar gıttıgıdıyorda zekı bır arkadasımız iphone4 satıo fıyatına ınanamazsınız :))
urun.gittigidiyor.com/...
bu 16gblıgın fiyatı 2275 lira dio :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mk2kill 9 yıl
100 dolar android indirimi yapmışlar kafadan. anlayana!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetoz85 9 yıl
iphone 4 ün 199 usd ye satılacağını sanan bazı arkadaşlar bayağı şaşırmıştır şimdi


tanıtıldığı gün herkes orada 199 usd burada 1500 tl , yazıklar olsun diyordu. kaç sefer o kontratlı fiyatı desek de boştu yani ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
o fiyatlar sonra sürpriz birşekilde değişmesin... Vatanbilgisayarda da şu an GTX465 69$+KDV'den satılıyor.. (125TL) tabi ürün stoklara girince ne kadar olur bilinmez... bunda da aynı hikaye olmasın... gerçi yurt dışı için normal sayılaiblir fiyatlar.. Türkiyeye gelince iki kat artıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NAXTERRA 9 yıl
Sim kilitlimi olacak acaba bunlar bilgisi olan varnı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sinuhe.s 9 yıl
güzel fiyatlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bravoecho 9 yıl
kendi sitesinde de coming soon ibaresi var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23608 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone 4, Apple ve iPhone
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl İşin Özü: Gigabyte GeForce GTX 480 video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim