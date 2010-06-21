iPhone 4, Best Buy'da 599 ve 699 Dolardan satılacak (?)

Yurtdışından kontratsız iPhone satın almak isteyen okuyucularımıza iyi haberler geliyor. Apple'ın 24 Haziran'da satışa sunacağı iPhone 4'ün bugüne kadar sadece İngiltere ve Fransa'da kontratsız satılacağı kesinleşmişti ancak bugün internete sızan birkaç ekran görüntüsü kullanıcılara yeni bir alternatif yaratıyor.

Best Buy'ın envanter programından alınan ekran görüntülerine göre sayıları yaklaşık 70 Best Buy mağazasında satılmak üzere hem siyah hem de beyaz olmak üzere yaklaşık 1700 iPhone 4 siparişi verilmiş. Görüntü de yer alan fiyat bilgisine göre 16GB'lık iPhone 4'ün satış fiyatı 599 dolar olarak belirlenirken, 32GB'lık modelin fiyatıysa 699 olarak belirlenmiş.

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