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    iPhone 17 Air için sürpriz gelişme: Pil teknolojisiyle ilk olabilir

    Apple, iPhone 17 Air modelinde batarya sorununu silikon anot teknolojisiyle çözmeyi planlıyor. TDK üretimi yeni hücreler, bu yıl cihazda kendine yer bulabilir. İşte detaylar..

    iPhone 17 Air yakında geliyor: Pil performansı şaşırtabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki sonbahar aylarında duyuracağı iPhone 17 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor ve bu yılki en büyük sürpriz kuşkusuz iPhone 17 Air modeli olacak. 5.5mm gibi oldukça ince bir yapıda tasarlanan bu modelin ise, bir süredir kısıtlı pil performansı gündemde. Ancak söylentilerin aksine çok daha iyi pil süreleri sunabilir.

    iPhone 17 Air silikon anotlu batarya ile gelebilir

    Sektöre yakın kaynaklara göre, Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni batarya teknolojisi, bu yıl ilk kez iPhone 17 Air modelinde kullanılabilir. Öyle ki Apple tedarikçisi TDK, silikon anotlu yeni nesil bataryaların sevkiyatını Haziran sonuna çekti. Bu da, bazı üreticilere yeni bataryaları daha erken kullanma olanağı tanıyor. Dolayısıyla iPhone 17 Air'in bu yeni hücreleri barındırması mümkün.

    Kaçıranlar için silikon anotlu bataryalar, geleneksel grafit anotlara kıyasla aynı hacimde %15 daha fazla enerji depolayabiliyor. Bu avantaj, sadece 5.5 mm kalınlığındaki iPhone 17 Air gibi kompakt cihazlar için oldukça kritik. Keza Apple'ın cihazda yer vereceği daha verimli C1 modem ve Ultra Geniş açılı kameranın kaldırılması gibi donanımsal tercihlerin de iç hacmi optimize etmek için yapıldığı tahmin ediliyor.

    Ayrıca Bloomberg'den Mark Gurman'a göre, iPhone 17 Air donanım ve yazılım iyileştirmeleri sayesinde mevcut iPhone'larla benzer pil ömrü sunacak. Ancak teknik detaylara henüz ulaşılmış değil. Dolayısıyla detaylar için bir süre daha beklememiz gerek.

    iPhone 17 Air beklenen özellikler

    Son bilgilere göre iPhone 17 Air’in yalnızca tek bir arka kameraya sahip olması bekleniyor. Ancak Apple, Fusion Kamera sistemi ile bu eksikliği hafifletmeyi başarabilir. Ayrıca, Ming-Chi Kuo’nun analizine göre, cihaz Apple’ın kendi tasarladığı 5G modemi, A19 çipini ve Dinamik Ada tasarımını içerecek.

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    Evren7 21 saat önce

    biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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