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Tam Boyutta Gör Apple'ın yaklaşmakta olan yeni ince telefonu iPhone 17 Air ile ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. 5,5 mm gibi oldukça ince bir gövdeye sahip olması beklenen telefonun batarya kapasitesi bekleyen kullanıcıları üzebilir.

iPhone 17 Air, 2800 mAh kapasiteli pille gelebilir

Güney Kore'den güvenilir bir sızıntı kaynağı yeux1122, iPhone 17 Air'in kalınlığı, ağırlığı ve batarya kapasitesi hakkında bilgiler paylaştı. Kaynağın iddiasına göre, seri üretime yakın bu prototip, daha önce belirtildiği gibi 5,5 mm kalınlığa, 145 gr ağırlığa ve 2800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

Günümüz akıllı telefon standartlarına göre bu kapasite oldukça düşük görünüyor. Eğer bu iddia gerçekleşirse, Apple'ın pil optimizasyonu konusunda çok iyi bir iş çıkarması gerekecek. Aksi takdirde iPhone 17 Air'in pil ömrü tepki çekebilir.

iPhone 17 Air yakında geliyor: Pil performansı şaşırtabilir 1 gün önce eklendi

Ancak kaynak, 2800 mAh pil yerine daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir pilin kullanılabileceği ihtimalini de dile getiriyor. Bu durumda kapasitenin %15-20 oranında artabileceğini söylüyor.

Dün ortaya çıkan bir haber de benzer konuya değiniyor. Apple'ın pil tedarikçisi olan TDK'nın silikon karbon anotlu bir pil üzerinde çalıştığı ve bu pillerin sevkiyatını Haziran ayına çektiği iddia ediliyor. Dolayısıyla, iPhone 17 Air'de yüksek enerji yoğunluğuna sahip bu piller yer alabilir.

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iPhone 17 Air pil kapasitesiyle hayal kırıklığı yaratabilir