iPhone 17 Air pil kapasitesiyle hayal kırıklığı yaratabilir

iPhone 17 Air, 2800 mAh kapasiteli pille gelebilir
Güney Kore'den güvenilir bir sızıntı kaynağı yeux1122, iPhone 17 Air'in kalınlığı, ağırlığı ve batarya kapasitesi hakkında bilgiler paylaştı. Kaynağın iddiasına göre, seri üretime yakın bu prototip, daha önce belirtildiği gibi 5,5 mm kalınlığa, 145 gr ağırlığa ve 2800 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.
Günümüz akıllı telefon standartlarına göre bu kapasite oldukça düşük görünüyor. Eğer bu iddia gerçekleşirse, Apple'ın pil optimizasyonu konusunda çok iyi bir iş çıkarması gerekecek. Aksi takdirde iPhone 17 Air'in pil ömrü tepki çekebilir.
Ancak kaynak, 2800 mAh pil yerine daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip bir pilin kullanılabileceği ihtimalini de dile getiriyor. Bu durumda kapasitenin %15-20 oranında artabileceğini söylüyor.
Dün ortaya çıkan bir haber de benzer konuya değiniyor. Apple'ın pil tedarikçisi olan TDK'nın silikon karbon anotlu bir pil üzerinde çalıştığı ve bu pillerin sevkiyatını Haziran ayına çektiği iddia ediliyor. Dolayısıyla, iPhone 17 Air'de yüksek enerji yoğunluğuna sahip bu piller yer alabilir.Kaynakça https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=yeux1122&logNo=223868166518&proxyReferer=https:%2F%2Ft.co%2F&trackingCode=external https://www.digitimes.com/news/a20250516VL201/tdk-iphone-silicon-production-component.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.