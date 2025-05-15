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    Apple, yeni nesil CarPlay Ultra'yı tanıttı: İlk ABD'de ve Aston Martin araçlara gelecek

    Apple, uzun süreli bekleyişin ardından yeni nesil CarPlay'i sonunda tanıttı. Apple CarPlay Ultra, ilk olarak Amerika'daki yeni Aston Martin araç sahipleri için kullanıma sunulacak.

    yeni nesil Apple CarPlay Ultra tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, CarPlay Ultra olarak adlandırılan yeni nesil CarPlay deneyiminin Aston Martin ile başlayarak kullanıma sunulacağını duyurdu. Şirket, CarPlay Ultra’nın derinlemesine entegre deneyimi için iPhone’un en iyi özellikleriyle otomobilin en iyi özelliklerini bir araya getirdiğini söylüyor.

    Apple CarPlay Ultra, ilk olarak ABD ve Kanada'daki yeni Aston Martin araç siparişleriyle birlikte sunulacak. Elbette bu değişecek ve diğer üreticiler de yakında CarPlay Ultra deneyimini sunmaya başlayacak. Ancak şimdilik yalnızca Aston Martin'in DBX, Vantage, DB12 ve Vanquish model serileri yeni yazılıma erişebiliyor.

    Her zamankinden daha derin entegrasyon

    Apple CarPlay Ultra yenilikler Tam Boyutta Gör
    ‌CarPlay‌ Ultra, tüm sürüş deneyimine tutarlı bir görünüm ve his kazandırmak için tasarlanmış. Sürücünün tüm ekranlarına bilgi sağlamak için araçla daha doğrudan entegre oluyor; hız göstergesi, takometre, yakıt göstergesi, sıcaklık göstergesi ve fazlasını gösterge panelinde gerçek zamanlı olarak gösteriyor. Sürücü, gelişmiş sürücü destek sistemleri ve lastik basıncı gibi araçtan gelen bilgilerin yanı sıra haritalar ve medya gibi iPhone'dan gelen bilgileri görüntülemeyi seçebiliyor. Dahası sürücü, radyo ve klima gibi standart araç işlevlerinde gezinmek ve bunları çalıştırmak için ekran üstü kontrolleri, fiziksel düğmeleri ve Siri'yi kullanabiliyor ve ses sistemi yapılandırmaları veya performans ayarları gibi araca özel özelliklerin hepsini ‌CarPlay‌ Ultra sisteminde kullanabiliyor.

    Her otomobil üreticisine özgü tasarım

    Apple CarPlay Ultra özellikleri Tam Boyutta Gör
    ‌CarPlay‌ Ultra ayrıca kullanıcının kendi zevkine göre yapılandırabileceği iPhone tarzı araç takımları sunuyor ve yaklaşan takvim etkinlikleri, hava durumu ve diğer bilgileri tek bakışta almasını sağlıyor. Otomobil üreticileri, her araç için özel olarak yapılmış hissi veren özel temalarla ‌CarPlay‌ Ultra deneyiminde markalarının benzersiz görünümünü ve hissini yansıtabilecek.

    Apple ‌CarPlay‌ Ultra, ABD ve Kanada'daki yeni Aston Martin araç siparişlerinde sunulacak, önümüzdeki yıl küresel olarak araçları kapsayacak şekilde genişleyecek. Apple'a göre, dünyanın dört bir yanındaki diğer otomobil üreticileri ‌CarPlay‌ Ultra'yı sürücülere sunmak için çalışmalara devam ediyor. Yeni söz veren markalar arasında; Hyundai, Kia ve Genesis yer alıyor. ‌CarPlay‌ Ultra, iOS 18.5 ve daha yeni sürümün yüklü olduğu ‌iPhone‌ 12 ve daha yeni modellerle uyumlu.

    Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2025/05/carplay-ultra-the-next-generation-of-carplay-begins-rolling-out-today/ https://www.astonmartin.com/en-us/our-world/brand-stories/aston-martin-and-apple-carplay-ultra
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    goro1982 33 dakika önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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