Apple, yeni nesil CarPlay Ultra'yı tanıttı: İlk ABD'de ve Aston Martin araçlara gelecek

Apple CarPlay Ultra, ilk olarak ABD ve Kanada'daki yeni Aston Martin araç siparişleriyle birlikte sunulacak. Elbette bu değişecek ve diğer üreticiler de yakında CarPlay Ultra deneyimini sunmaya başlayacak. Ancak şimdilik yalnızca Aston Martin'in DBX, Vantage, DB12 ve Vanquish model serileri yeni yazılıma erişebiliyor.
Her zamankinden daha derin entegrasyon
Her otomobil üreticisine özgü tasarım
Apple CarPlay Ultra, ABD ve Kanada'daki yeni Aston Martin araç siparişlerinde sunulacak, önümüzdeki yıl küresel olarak araçları kapsayacak şekilde genişleyecek. Apple'a göre, dünyanın dört bir yanındaki diğer otomobil üreticileri CarPlay Ultra'yı sürücülere sunmak için çalışmalara devam ediyor. Yeni söz veren markalar arasında; Hyundai, Kia ve Genesis yer alıyor. CarPlay Ultra, iOS 18.5 ve daha yeni sürümün yüklü olduğu iPhone 12 ve daha yeni modellerle uyumlu.
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.