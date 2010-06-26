iPhone 4, iPad ile önemli benzerlikler taşıyor

iPhone 4 ile dünyanın gündeminden düşmeyen Apple, ilk defa iPad ile kullanmaya başladığı A4 işlemcisini, beklendiği gibi iPhone 4'te de kullanarak ultra-mobil cihazlarında kendi tasarladığı işlemcilerle yola devam edeceğini doğulamış oldu. ARM'ın Cortex A8 mimarisini temel alan ve 45nm üretim teknolojisiyle geliştirildiği belirtilen yeni işlemcisi ile performans açısından oldukça iddialı olan iPhone'a, küçük iPad yakştırması yapanların sayısı giderek artarken, bunun tek nedeni kullanılan işlemcilerin aynı olması değil elbette.

UBM TechInsights tarafından hazırlanan yeni bir çalışmaya göre iPhone 4'te, iPad'de kullanılan en az 7 yongaya yer veriliyor. Samsung tarafında üretilen K4X4G643GB kodlu bellek yongalarını kullanan ve toplamda 512MB bellek kapasitesi ile gelen iPhone 4, iPad'de de kullanılan, Infienon üretimi baseband yongasıyla birlikte aynı dialog güç yönetim yongasına sahip. Bluetooth, FM radyo ve GPS için de aynı yongaları (Broadcom BCM4329 ve BCM4750) kullanan iPhone 4 ile iPad, Samsung tarafından sağlanan 256 Gbit NAND flash yongalarını (the K9TFG08U5M) kullanıyorlar. Amerika'da tasarlanan ve Foxconn'un Çin'deki fabrikalarını da üretilen iPhone 4 ve iPad'deki benzerlik, Apple adına komponent maliyetlerini düşüren bir gelişme olarak yorumlanıyor.