Roket parçalarını bir günde basabilen 90 tonluk 3D yazıcı inşa edildi

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Tam Boyutta Gör Uzay teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Rocket Lab, Maryland'deki tesisine 90 tonluk devasa bir Otomatik Fiber Yerleştirme (AFP) makinesi kurdu. Bu 3D yazıcı, üretim sürecini önemli ölçüde hızlandırarak roketlerin karmaşık karbon kompozit parçalarını hassas bir şekilde üretebiliyor.

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Electroimpact tarafından geliştirilen 12 metrelik robotik makine, karbon fiber katmanlarını 100 metre/dakikaya varan hızlarda yerleştirebiliyor. Şirketin yeni roketi Neutron için kritik öneme sahip olan 28 metrelik ara bağlantı parçası, 7 metrelik birinci kademe tankı ve 5 metre uzunluğundaki ikinci kademe tankı gibi büyük parçaların üretimi bu makine sayesinde yapılacak.

Devasa 3D yazıcı, Neutron roketinin kompozit malzemelerden yapılmış tüm büyük parçalarını üretebilecek. Üstelik entegre kalite kontrol sistemi sayesinde üretim sırasında oluşabilecek hatalar otomatik olarak tespit edilecek. Rocket Lab, bu yenilikçi makinesiyle sadece zaman değil, aynı zamanda ciddi maliyet tasarrufu sağlamayı da hedefliyor.

Kompozit malzeme uzay görevleri için biçilmiş kaftan

Geleneksel yöntemlerle büyük kompozit roket parçalarının üretimi haftalar sürebilen zahmetli bir el işçiliği gerektiriyordu. AFP makinesi sayesinde bu süreç tek bir güne kadar inebilecek ve üretim süresinden 150.000 saatten fazla tasarruf edebilecek.

Tam Boyutta Gör Rocket Lab, Neutron roketinin tasarımında karbon kompozit malzeme kullanılmasını büyük bir avantaj olarak görüyor. Bu malzeme, hafifliği ve yüksek mukavemeti ile uzay görevleri için oldukça için ideal. Üretimin bir AFP makinesi ile otomatikleştirilmesi, şirketin fırlatma sıklığını artırmasına ve maliyetleri düşürmesine olanak tanıyacak. Rocket Lab, bu yeni teknolojiyle üretilen ilk Neutron roketini 2025 yılında fırlatmayı planlıyor.

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Roket parçalarını 1 günde basabilen 90 tonluk 3D yazıcı üretildi