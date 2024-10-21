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    Roket parçalarını bir günde basabilen 90 tonluk 3D yazıcı inşa edildi

    Rocket Lab adlı uzay teknolojileri şirketi, roketlerin karmaşık karbon kompozit parçalarını hızlı ve hassas bir şekilde üretebilen 90 tonluk bir 3D yazıcı kullanmaya başladı.
    Roket parçalarını 1 günde basabilen 90 tonluk 3D yazıcı üretildi Tam Boyutta Gör
    Uzay teknolojileri konusunda faaliyet gösteren Rocket Lab, Maryland'deki tesisine 90 tonluk devasa bir Otomatik Fiber Yerleştirme (AFP) makinesi kurdu. Bu 3D yazıcı, üretim sürecini önemli ölçüde hızlandırarak roketlerin karmaşık karbon kompozit parçalarını hassas bir şekilde üretebiliyor.

    Electroimpact tarafından geliştirilen 12 metrelik robotik makine, karbon fiber katmanlarını 100 metre/dakikaya varan hızlarda yerleştirebiliyor. Şirketin yeni roketi Neutron için kritik öneme sahip olan 28 metrelik ara bağlantı parçası, 7 metrelik birinci kademe tankı ve 5 metre uzunluğundaki ikinci kademe tankı gibi büyük parçaların üretimi bu makine sayesinde yapılacak.

    Devasa 3D yazıcı, Neutron roketinin kompozit malzemelerden yapılmış tüm büyük parçalarını üretebilecek. Üstelik entegre kalite kontrol sistemi sayesinde üretim sırasında oluşabilecek hatalar otomatik olarak tespit edilecek. Rocket Lab, bu yenilikçi makinesiyle sadece zaman değil, aynı zamanda ciddi maliyet tasarrufu sağlamayı da hedefliyor.

    Kompozit malzeme uzay görevleri için biçilmiş kaftan

    Geleneksel yöntemlerle büyük kompozit roket parçalarının üretimi haftalar sürebilen zahmetli bir el işçiliği gerektiriyordu. AFP makinesi sayesinde bu süreç tek bir güne kadar inebilecek ve üretim süresinden 150.000 saatten fazla tasarruf edebilecek.

    Roket parçalarını 1 günde basabilen 90 tonluk 3D yazıcı üretildi Tam Boyutta Gör
    Rocket Lab, Neutron roketinin tasarımında karbon kompozit malzeme kullanılmasını büyük bir avantaj olarak görüyor. Bu malzeme, hafifliği ve yüksek mukavemeti ile uzay görevleri için oldukça için ideal. Üretimin bir AFP makinesi ile otomatikleştirilmesi, şirketin fırlatma sıklığını artırmasına ve maliyetleri düşürmesine olanak tanıyacak. Rocket Lab, bu yeni teknolojiyle üretilen ilk Neutron roketini 2025 yılında fırlatmayı planlıyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    f1bilalII 3 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 3 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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