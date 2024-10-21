Roket parçalarını bir günde basabilen 90 tonluk 3D yazıcı inşa edildi

Electroimpact tarafından geliştirilen 12 metrelik robotik makine, karbon fiber katmanlarını 100 metre/dakikaya varan hızlarda yerleştirebiliyor. Şirketin yeni roketi Neutron için kritik öneme sahip olan 28 metrelik ara bağlantı parçası, 7 metrelik birinci kademe tankı ve 5 metre uzunluğundaki ikinci kademe tankı gibi büyük parçaların üretimi bu makine sayesinde yapılacak.
Devasa 3D yazıcı, Neutron roketinin kompozit malzemelerden yapılmış tüm büyük parçalarını üretebilecek. Üstelik entegre kalite kontrol sistemi sayesinde üretim sırasında oluşabilecek hatalar otomatik olarak tespit edilecek. Rocket Lab, bu yenilikçi makinesiyle sadece zaman değil, aynı zamanda ciddi maliyet tasarrufu sağlamayı da hedefliyor.
Kompozit malzeme uzay görevleri için biçilmiş kaftan
Geleneksel yöntemlerle büyük kompozit roket parçalarının üretimi haftalar sürebilen zahmetli bir el işçiliği gerektiriyordu. AFP makinesi sayesinde bu süreç tek bir güne kadar inebilecek ve üretim süresinden 150.000 saatten fazla tasarruf edebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)