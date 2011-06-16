iPhone 5 köşeden köşeye ekranı destekleyebilir





Apple'ın fenomeni iPhone'un yeni modelinin çıkış tarihi yaklaştıkça dedikoduların da ardı arkası kesilmiyor. Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için de ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilinmiyor.

iPhone 5 ile ilgili 1080p desteği haberinden sonra bu kez ekran ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Nuance; ses tanıma teknolojisi şirketine yakın bir geliştiricinin iddiasına göre iPhone 5'te köşeden köşeye ekran olabilir. İddia ile ilgili geliştirici bazı fotoğrafları internette paylaştı.

Nuance firması iOS 5'e ses ve konuşma tanıma teknolojisini adapte etme konusunda Apple ile işbirliği yapmıştı. Durum böyle olunca bu iddianın gerçeğe yakın olma ihtimali de artıyor.

Nitekim 9to5Mac sitesi iddiaları takip ederek orijinal resimlere ulaştı. Resimlerde SpeechTrans Ultimate Powered By Nuance uygulamasının köşeden köşeye ekrana sahip bir iPhone 5 üzerinde çalışırken ki hali maket olarak gösterilmiş. Ancak resimlerin çoğu iPhone 4 üzerine oturtulmuş. Sadece iki tanesi iPhone 5 tasarımı üzerinde görünüyor. Söz konusu geliştiricinin biraz hileye başvurduğu anlaşılıyor.

Köşeden köşeye ekran olması, kasa boyutları değişmeyen ancak ekran boyutunun 4 inçe ulaşabileceği bir iPhone 5 modelini mümkün kılabilir. Tabi bu da dedikodudan öteye gitmiyor.



