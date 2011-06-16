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iPhone 5 köşeden köşeye ekranı destekleyebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,8b
1
56
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın fenomeni iPhone'un yeni modelinin çıkış tarihi yaklaştıkça dedikoduların da ardı arkası kesilmiyor. Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmadığı için de ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilinmiyor.
iPhone 5 ile ilgili 1080p desteği haberinden sonra bu kez ekran ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Nuance; ses tanıma teknolojisi şirketine yakın bir geliştiricinin iddiasına göre iPhone 5'te köşeden köşeye ekran olabilir. İddia ile ilgili geliştirici bazı fotoğrafları internette paylaştı. 
Nuance firması iOS 5'e ses ve konuşma tanıma teknolojisini adapte etme konusunda Apple ile işbirliği yapmıştı. Durum böyle olunca bu iddianın gerçeğe yakın olma ihtimali de artıyor.
Nitekim 9to5Mac sitesi iddiaları takip ederek orijinal resimlere ulaştı. Resimlerde SpeechTrans Ultimate Powered By Nuance uygulamasının köşeden köşeye ekrana sahip bir iPhone 5 üzerinde çalışırken ki hali maket olarak gösterilmiş. Ancak resimlerin çoğu iPhone 4 üzerine oturtulmuş. Sadece iki tanesi iPhone 5 tasarımı üzerinde görünüyor. Söz konusu geliştiricinin biraz hileye başvurduğu anlaşılıyor.
Köşeden köşeye ekran olması, kasa boyutları değişmeyen ancak ekran boyutunun 4 inçe ulaşabileceği bir iPhone 5 modelini mümkün kılabilir. Tabi bu da dedikodudan öteye gitmiyor.


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patrain 8 yıl en beğenilen
kötü bir photoshop çalışması olmuş =)
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duru-kan 8 yıl
İstem dışı temaslar nedeniyle telefonun kullanımı can sıkıcı bir hal alır bence. Bir çok yanlış tıklama, temas vs. Bu tasarıma ihtimal vermiyorum.
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myfranco 8 yıl
Apple böyle bir telefon yaparsa almayacağıma and içebilirim
1 Yanıt Yanıtla +8
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goktepe 8 yıl
Ben 3g telefonumun icini açıp bakmıştım tam ekran olması cok zor ekran sagdan soldan yapışması felan lazım birde kullanışsiz olur diyenlere katılıyorum kılıfların ekrani koruması icin kenarlardan tutunması lazım bumbet bile bu sekilde
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haQQo 8 yıl
Apple boyle bir boktan tasarim yapmaz. Kenarlarda bosluk olmasi kullanimi daha kolay kiliyor.
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blue55 8 yıl
Ekranin inçlenmesi gerek
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DreamingLight 8 yıl
Apple 5te yeni tasarima gitmez. Tasarim degisikligi olacaksa 6da olur.
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muratkaya 8 yıl
Böyle bir tasarım kullanımı çok zorlaştırır. Sn saydam'ın da dediği gibi ekrana yanlışlıkla dokunmalar insanı çildeden çıkarabilir.
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desiya 8 yıl
Su Fenerliler saygıyla eğiliyorlar mı yoksa timsah yürüyüşü yapmak icin mi eğiliyorlar tam anlayamadım...
Yürüyün bakalım belki yerde iPhone5 bulursunuz..
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séquestre 8 yıl
Çok zayıf bir ihtimal.
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babayorgun06 8 yıl
reklam kokan hareketler bunlar söyle olabilir yok ucabilir yok kacabilir samsung hic bukadar reklam yaptimi galaxys2 icin tak diye cikardi telefonu kasip kavuruyo suan avrupada herkez aliyo ekmek alir gibi bende ay basinda aldim süper yani iphone 4 kullanicisi olarak diyorum telefon iphone ile karsilastirilamaz...
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alpa07 8 yıl
bende tam bunu arıyordum
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gduman 8 yıl
evet arkadaşlar bu da benden gelsin internette daha düştümü görmedim bile ama en azından benim takip ettiğim forumlarda yok


aşağıda iphone 5 yazısına tıkladığınızda göreceğiniz resim "Covert Affairs" isimli diziden alınan görüntüdür. ve bakınca göreceğiniz gibi resimdeki iphone'un ekran kenarları yoktur!!!


iphone 5 ??

not: naptıysam buraya kücük resim olarak ekleyemedim.
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The Force 8 yıl
Zaten kenarlarda milimetrik boşluklar var, iphone'u nasıl tutuyorsunuz bilmiyorum ama kazara temas olması şu anki halindekinden farklı bir oranda olmaz bence. Şahsen kendini aşan oyunlar ve ekran kalitesinden sonra daha büyük bir ekran isterim ve bu şekilde kenardan kenara olması ipad'de olacağı gibi kazara temas sorunu oluşturmaz düşüncesindeyim. Sonuçta cihazı yanlarından tutuyoruz -genel kullanıcı- ekranın kenarlarından değil.
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Nightmare70 8 yıl
Telefonda bilemeyecem ama tv'lerde ve monitörlerde çerçeve olmasa ve sadece ekran olsa süper olur
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semion17 8 yıl
Fenerbahçe Türkiye'nin Apple'ıdır.
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