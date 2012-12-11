iPhone 5 video inceleme "En iyi iPhone hakkında merak edilen her şey!" [Tekrar Yayın]

Apple'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5 hakkında merak edilen tüm detaylar video incelememizde. Yeni telefonun tasarımından özelliklerine, sahip olduğu donanım özelliklerinden kullanılan Nano SIM'kartın detaylarına kadar tüm özellikler ve Android dünyasının yaygın satıştaki en iddialı telefonları olan Samsung Galaxy S III ve HTC One X ile karşılaştırması ekran, kamera ve performans sonuçları detaylı video incelememizde.

Not : Bu inceleme 2 ay önce çekilmiş olup iPhone 5'in ülkemizde satışa başlamasına az bir zaman kaldığı için tekrar ana sayfaya taşınmıştır. Böylece daha önce izlemeyenlerin görüp değerlendirmesi amaçlanmıştır.

2 ay önce Windows Phone 8 ve Nexus 4 gibi cihazlar piyasada olmadıkları için inceleme içinde yer almamaktadırlar.

Hangi telefonun tasarımını daha iyi buluyorsunuz? Samsung Galaxy SIII HTC One X Apple iPhone 5 Diğer Hangisi ekran büyüklüğü ve kalitesiyle daha çekici geliyor? Samsung Galaxy SIII HTC One X Apple iPhone 5 Diğer Android ve iOS arasında seçim yapsanız hangisi olur? Android iOS Diğer Kamera kalitesi alım kararında etkili mi? Evet Hayır Yeni iPhone'dan etkilendiniz mi? Evet Hayır Kamera hatası ve harita eksikliği sizce büyük bir sorun mu? Evet alım kararımı etkileyecek kadar büyük Evet fakat alım kararımı etkilemez Hayır Oy Ver 8015 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangi telefonun tasarımını daha iyi buluyorsunuz? Samsung Galaxy SIII HTC One X Apple iPhone 5 Diğer Hangisi ekran büyüklüğü ve kalitesiyle daha çekici geliyor? Samsung Galaxy SIII HTC One X Apple iPhone 5 Diğer Android ve iOS arasında seçim yapsanız hangisi olur? Android iOS Diğer Kamera kalitesi alım kararında etkili mi? Evet Hayır Yeni iPhone'dan etkilendiniz mi? Evet Hayır Kamera hatası ve harita eksikliği sizce büyük bir sorun mu? Evet alım kararımı etkileyecek kadar büyük Evet fakat alım kararımı etkilemez Hayır Anket Sonlandı 8015 kişi oy verdi. Sonuçları Göster Hangi telefonun tasarımını daha iyi buluyorsunuz? 24% Samsung Galaxy SIII 1896 oy 21% HTC One X 1696 oy 49% Apple iPhone 5 3926 oy 6% Diğer 508 oy Hangisi ekran büyüklüğü ve kalitesiyle daha çekici geliyor? 37% Samsung Galaxy SIII 2973 oy 18% HTC One X 1471 oy 40% Apple iPhone 5 3185 oy 5% Diğer 393 oy Android ve iOS arasında seçim yapsanız hangisi olur? 48% Android 3872 oy 50% iOS 3980 oy 2% Diğer 164 oy Kamera kalitesi alım kararında etkili mi? 77% Evet 6195 oy 23% Hayır 1816 oy Yeni iPhone'dan etkilendiniz mi? 47% Evet 3801 oy 53% Hayır 4209 oy Kamera hatası ve harita eksikliği sizce büyük bir sorun mu? 43% Evet alım kararımı etkileyecek kadar büyük 3440 oy 42% Evet fakat alım kararımı etkilemez 3336 oy 15% Hayır 1232 oy 8015 oya göre sonuçlar listelenmiştir. Ankete Dön