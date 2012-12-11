iPhone 5 video inceleme "En iyi iPhone hakkında merak edilen her şey!" [Tekrar Yayın]

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Apple'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5 hakkında merak edilen tüm detaylar video incelememizde. Yeni telefonun tasarımından özelliklerine, sahip olduğu donanım özelliklerinden kullanılan Nano SIM'kartın detaylarına kadar tüm özellikler ve Android dünyasının yaygın satıştaki en iddialı telefonları olan Samsung Galaxy S III ve HTC One X ile karşılaştırması ekran, kamera ve performans sonuçları detaylı video incelememizde.
Not : Bu inceleme 2 ay önce çekilmiş olup iPhone 5'in ülkemizde satışa başlamasına az bir zaman kaldığı için tekrar ana sayfaya taşınmıştır. Böylece daha önce izlemeyenlerin görüp değerlendirmesi amaçlanmıştır.
2 ay önce Windows Phone 8 ve Nexus 4 gibi cihazlar piyasada olmadıkları için inceleme içinde yer almamaktadırlar.
Hangi telefonun tasarımını daha iyi buluyorsunuz? Hangisi ekran büyüklüğü ve kalitesiyle daha çekici geliyor? Android ve iOS arasında seçim yapsanız hangisi olur? Kamera kalitesi alım kararında etkili mi? Yeni iPhone'dan etkilendiniz mi? Kamera hatası ve harita eksikliği sizce büyük bir sorun mu? Oy Ver 8015 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
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Marka üzerinden kişisel öz güven eksikliğini gidermeye çalışan insanlar var.
Böyle insanları umursamamak lazım.
Sen bunları boşver Wol4onak.
Burasi starbucks degil keko kardes.