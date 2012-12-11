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iPhone 5 video inceleme "En iyi iPhone hakkında merak edilen her şey!" [Tekrar Yayın]

6 yıl
238,8b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın merakla beklenen yeni nesil akıllı telefonu iPhone 5 hakkında merak edilen tüm detaylar video incelememizde. Yeni telefonun tasarımından özelliklerine, sahip olduğu donanım özelliklerinden kullanılan Nano SIM'kartın detaylarına kadar tüm özellikler ve Android dünyasının yaygın satıştaki en iddialı telefonları olan Samsung Galaxy S III ve HTC One X ile karşılaştırması ekran, kamera ve performans sonuçları detaylı video incelememizde.
Not : Bu inceleme 2 ay önce çekilmiş olup iPhone 5'in ülkemizde satışa başlamasına az bir zaman kaldığı için tekrar ana sayfaya taşınmıştır. Böylece daha önce izlemeyenlerin görüp değerlendirmesi amaçlanmıştır. 
2 ay önce Windows Phone 8 ve Nexus 4 gibi cihazlar piyasada olmadıkları için inceleme içinde yer almamaktadırlar. 
 
 
Hangi telefonun tasarımını daha iyi buluyorsunuz? Hangisi ekran büyüklüğü ve kalitesiyle daha çekici geliyor? Android ve iOS arasında seçim yapsanız hangisi olur? Kamera kalitesi alım kararında etkili mi? Yeni iPhone'dan etkilendiniz mi? Kamera hatası ve harita eksikliği sizce büyük bir sorun mu? Oy Ver 8015 kişi oy verdi. Sonuçları Göster  

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Mobile Prof. 6 yıl en beğenilen
Para tuzağı.
1 Yanıt Yanıtla +126
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ment877 6 yıl
Wol4onak
This Time
Wol4onak
This Time
Mobile Prof. Para tuzağı.
Benim icin gunluk harcadigim bir Para.
Problem ?
Oyle cavaba boyle karsilik
Burasi starbucks degil keko kardes.
Aha bi fakir daha geldi
Canim para harcamak istiyor ?
Harbi kekoymussun yalniz.
Fakir oldugumu da nereden cikardin? Ki olsam ne olur? Burada sidik yarisimi yapalim? Bu kadarda gorgusuzluk olmaz, gunumuzde ahlak diye birsey kalmamis!.. Gorgusuzlugun bile pirimi var

Marka üzerinden kişisel öz güven eksikliğini gidermeye çalışan insanlar var.
Böyle insanları umursamamak lazım.
Sen bunları boşver Wol4onak.
Wol4onakThis TimeWol4onakThis TimeMobile Prof. Para tuzağı.Benim icin gunluk har...
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1 Yanıt Yanıtla +44
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Wol4onak 6 yıl This Time
This Time


Mobile Prof.

Para tuzağı.

Benim icin gunluk harcadigim bir Para.
Problem ?


Oyle cavaba boyle karsilik


Burasi starbucks degil keko kardes.
This TimeMobile Prof.Para tuzağı.Benim icin gunluk harcadigim bir Para.P...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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9 Avatar Avatar Avatar
sifir07 5 yıl
Arkadaşlar hic iphone kullanmadim bir sorum var iphone 5 te youtube deki hd videoyu hd 1080 veya 720 p izleyebiliyormuyuz
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BekleGeliyorum 5 yıl
Konu hortlayınca 5s incelemesi sandım
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DH Misafiri 6 yıl
apple ve samsung cihazların kitleleri var.ben yaklaşık 1 yıldır s3 kullanıyorum çok memnunum.benim için 5 yıldızlı bi cihaz yanlız s3 te bişeyden sıkıldım o da boyutu.kasa ve kozmetik olarak iphone diyorum ama onun dışında malesef yeterli değil bi s3 e göre.tabi nacizene fikrim.bu arada kısa bi süre 4s kullandım pek tat alamadım.kötü demiyorum iphone de güzel
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kucuker34 6 yıl
Çoğu yorumları büyük bir titizlikle okumuş bulunmaktayım, Ama görüyorumki android telefon kullanan arkadaşların çoğu iphone5 video incelemesini hazımsızca yerden yere vurmuş.. Yaw kardeşim adamlar yapmış telefonu hakkını yememek lazım he fiyatı yurtdışına göre pahalımı evet! Deseniz ki cihaz 10 numara ama fiyatı pahalı, ama yok kardeşim yerden yere vuruyorsunuz ne bu fanboyluk !!! Yok hafıza kartı yok sim kart değiştirilmiyor, yok ekran küçük, yok kablosu değişik... Bu tür ithamlar ancak çaresiz ve eziklik psikolojisinden başka birşey değil arkadaş! Mesut bey gayet tarafsızca açıklamış. Android android diyorsunuzda, androidin stabil olmadıgını uygulamaların ve kasılmaların çok sık yaşandıgını hepimiz biliyoruz....

Herkes ne kullanıyorsa onu övüyor yahu! Takım tutar gibi , siyasi particilik yapıyor millet! Android telefonlar donanım olarak güçlü olsa bile, yazılım ve uygulamaları stabil değilse yemişim adreno 320 yi 4 çekirdek işlemciyi v.s
Herneyse gel gelelim iphone 5 i apple mühendisleri yapmış ve piyasada en stabil işletim sistemi donanım ve yazılım olarak en iyisi ios'tur son sözümdür..
Akıllı telefon Kullandıgım cihazlar:
iphone3gs---galaxy s2 galaxy s3 ve iphone 5 geçecegim.
Dipnot: Android fanboyları için kullandıgım cihazları yazdım, görgüsüz demeyin diye
SAYGILAR
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar ben yurt dışından iphone alıcağım ama pasaport kaydı lazım herhalde.bende de işleteceğim pasaport yok. pasaport hakkını vereren var mı yada nasıl yapabiliriz. baros_6363@hotmail.com
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monoblaine 6 yıl
Videonun bir yerinde fotoğrafçılıkta "alan derinliği" olarak adlandırılan kavram için "bokeh efekti" deniliyor. İşte bu kısımda videoyu izlemeyi bıraktım çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmasını kaldıramıyorum bir türlü.
Konuya dönecek olursak; kapalı kutu olsa da "ekosistem" bağlamında değerlendirildiğinde iPhone güzel bir cihaz.
Ölçeklendirmede kısa vadeli sorunların önüne geçmek için ekranın genişliği korunup sadece boyu uzatılmış ancak ben bir akıllı telefonda en ideal boyutun 4.3 (ya da 4.7) inç olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda ekranı biraz daha genişletselermiş çok daha iyi olabilirmiş (Bence Apple bu konuda biraz kolaya kaçmış).
1 Yanıt Yanıtla +1
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viper17 6 yıl monoblaine
monoblaine

Videonun bir yerinde fotoğrafçılıkta "alan derinliği" olarak adlandırılan kavram için "bokeh efekti" deniliyor. İşte bu kısımda videoyu izlemeyi bıraktım çünkü bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmasını kaldıramıyorum bir türlü.

Konuya dönecek olursak; kapalı kutu olsa da "ekosistem" bağlamında değerlendirildiğinde iPhone güzel bir cihaz.

Ölçeklendirmede kısa vadeli sorunların önüne geçmek için ekranın genişliği korunup sadece boyu uzatılmış ancak ben bir akıllı telefonda en ideal boyutun 4.3 (ya da 4.7) inç olduğuna inanıyorum. Bu doğrultuda ekranı biraz daha genişletselermiş çok daha iyi olabilirmiş (Bence Apple bu konuda biraz kolaya kaçmış).

Olur mu hocam iphone 5s te aynı ekranla bi kaç ufak makyaj, daha sonra iphone 6 da genişletecekler ekranı. Yoksa apple nasıl ürün satacak.
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Bluepower 6 yıl
This Time
Mobile Prof.Para tuzağı.
Benim icin gunluk harcadigim bir Para.
Problem ?
Oyle cavaba boyle karsilik

Seni önceden bloklamamın haklılığını ispatlamışsın.
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ero444 6 yıl
sevgili mesut çevik bence kendinizi daha fazla yormayın insanların seviyeleri bu yapacak birşey yok diğer konu ise şu an android piyasasının en iyileri one x nexus ve s3'ü jelly bean almış halleri ile video inceleme yapsanız mükemmel olur hem bazı çok bilmeşlerede güzel bir cevap olur.
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ero444 6 yıl
tasarım konusunda s3 ve ip 5 e oy verenler one x dururken tek kelime fanboy yada aptal
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mipa90 6 yıl
Akay KLC
Xperia Pnin ekranı daha iyi gibi karşılaştırmaya neden alınmadı acaba?

katılıyorum geçen gün xperia p yi dışarda gorme fırsatım oldu gunes ısıgı aldında xperia p den daha güzel ekran gormedim daha dh apple sempatizanı oldugu kadar sanırım sony düşmanı. en iyi tellerni bile 11 dk lık incelemeyle geçiştiriyor
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mipa90 6 yıl
ozqur333
tamam ekran kalitesine lafımız yok şu ppi olayını hiç bir cihaz geçemedi bu yönden apple iyi fakat diğer konularda çok da bir numarası yok görsellik efekt özgürlük istediği zil sesini seçememe gibi durumlar sunarsa apple biz de android deriz

ppi olayını hıcbır cıhaz gecemedı derken? bknız:sony xperia s 342 ppi.
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