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iPhone 6, LTE Cat. 6 altyapısına destek sunabilir

4 yıl
1,2b
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35
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 6, LTE Cat. 6 altyapısına destek sunabilir

Pek çok güvenilir kaynağın fikir birliğine vardığı 9 Eylül tarihi için geri sayım başlarken, iPhone 6 ile ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bunlar bağlantı ve parmak izi okuyucusu ile ilgili.

iPhone 6'nın saf safir değil safir materyal içeren bir ekran ile geleceği ve bunun da Gorilla Glass'dan daha sağlam olacağı iddiasından sonra cihazın Qualcomm MDM9x35 yongası sayesinde 300Mbps hızlarına kadar LTE Cat. 6 altyapısına da destek sunacağı dile getirildi.

Bilindiği gibi Galaxy S5 ve LG G3 amiral gemi modelleri LTE Cat. 6 altyapısı destekleyecek şekilde güncellenerek yeniden piyasaya sürülmüştü. iPhone 6 da bu yarışa katılmış olacak.

TouchID sensörünün daha gelişmiş bir hale geleceğini belirten kaynaklar hatalı taramaların da en aza indirileceğini ifade ediyor. Ayrıca uzun süredir beklenen NFC desteği bu modelle kullanıcılara sunulacak. Daha önce internete sızan anakart görsellerinde de bu konuya dikkat çekilmişti.

iPhone 6'da Broadcom yapımı 5. nesil WiFi yongası kullanacak olan Apple, bağımlılığı azaltmak anlamında kendi WiFi yongasını geliştirmeye başlamış durumda. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.

Son iddia ise iPhone 6'nın Beats kulaklıklar için bir tanılama sistemi getireceği yönünde. Bunun nasıl olacağı bilinmese de bu sistem sayesinde özel uygulamaların açılabileceği belirtiliyor. 

http://venturebeat.com/2014/08/06/apples-iphone-6-line-will-sport-faster-wi-fi-improved-fingerprint-reader-a8-chip-confirmed-exclusive/ Yorum Yaz
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GeneralHamburger 4 yıl en beğenilen
canavar olacak canavar hunharca rakiplerini ezicikkk ..zalim makine

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shallipushthebutton? 4 yıl
''300 Mbps hızlarına kadar LTE Cat 6'' altyapısı desteklesin çok güzel.
Peki sorarım yurdumuzun aç operatörleri acaba ne tür bir kazık atarlar bize?.
Yıl 2014. 3G hizmeti Türkiye'de 2009 yılında kullanıma girdi. Bre asalak operatörler 5 yıl oldu 5 yıl. Hala ben 3G hizmeti kullanırken uygun performansı ve batarya ömrünü alamıyorsam sizin gelmişinizi geçmişinizi yemişim ben.
Bir akıllı telefon düşünün cebimde güçlü 3g sinyali bulacağım diye ısınan, şarjı içen bitiren.
1GB'lık aptal paketlerini 20-30 liradan bize ittiren adamlar 4G geldiğinde 100 mb paketini 30 liradan satmaya kalkar. Bunu buraya yazıyorum.
Konuya nereden girdim neresinden çıktım. Bir arkadaş sormuş LTE ve 3G'nin batarya performanslarını. Eğer LTE sinyali ve 3G sinyalinin aynı kuvvette çekim gücü olduğunu baz alırsak aynı telefonda LTE yaklaşık olarak %20 daha fazla tasarruf sağlarmış. Mış diyorum çünkü kaynak Qualcomm.
Meraklısına; qualcomm.com/...
''300 Mbps hızlarına kadar LTE Cat 6'' altyapısı desteklesin çok güzel.Peki sorarım yurdumuzun aç operatörleri acaba ne tür bir kazık atarlar bize?.Yıl...
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1 Yanıt Yanıtla +25
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bayugur 4 yıl
Rakiplerinde zaten olan şeyleri bir güzel yeniden pazarlar artık.
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karayulun 4 yıl
Dünyanın en gereksiz ve adil olmayan fiyata sahip cihazları. Tek kutuplu sermayenin kölesi olmayın. Apple kullanmayınız.
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UnemployedMan 4 yıl
Fotodaki i6 güzelmiş.
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Mr.Legend 4 yıl
Apple, Yeni Iphone 6'daki NFC yi kendisi üretmiş gibi tanıtır bir güzel.
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DH Misafiri 4 yıl
çıksa iyi olur'da teknolojiyle başa çıkamazsın her sene yeni bir model çıkıyor şimdiden herkese hayırlı olsun İphone 6 bekliyorum
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paldov 4 yıl
iyi hos herseyde, bataryayi buyutmezse gorucem apple'i o zaman. gerci millet bilerek aliyor bir hafta sonra sarz sarz diye isyana bagliyor.
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Captain_Ivy 4 yıl
iphone 6 ile beats kulaklığı bekliyorum, gelmezse büyük hayal kırıklığına uğrarım
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thestell 4 yıl
Klasik üçü bir arada ekrem haberi

-bilir
-ayfon
-dıdısının dıdısı bi özellik

Bir de yüzlerce ayfon 6 haberinden sonra hala heyecanla rakiplerini ezecek diyenler var. Baydı kardeşim artık, bu heyecan nedir?
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matmuhendisi 4 yıl
o değilde 2600 dedi editörler :) lan 2600 e neler alınır ya gerçekten şu fiyatlara telefon değmez yahu.. senede 1000 lira kayıp yaptırıyor bide piyasası olan bi kurum da değil ki .. gelsin Xiaomi mi4 alın tabi umduğumuz fiyatlardan girerse .. kar bile yaparsınız ilk partiden almayı başarabilirseniz :)
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e_capkan 4 yıl
dvb-t2 yi bile beceremeyen devlet
4g yi mi getirecek :)
4g gittikçe gelişiyor.5g ye geçilince biz 4g ye geçeriz.
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Götterfunken 4 yıl
herşey olabilir böyle olabilir diye haberler yaparsan....

çıkmaya da bilir.
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engurlu 4 yıl
iphone un konusulacak elde tutulur biseyi olmadigi icin herkes lte yi tartismis...
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cosica 4 yıl
umarım fiyatı ve bataryasıyla bekleyenleri hayal kırıklığına uğratmaz iphone-6
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