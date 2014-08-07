iPhone 6, LTE Cat. 6 altyapısına destek sunabilir





Pek çok güvenilir kaynağın fikir birliğine vardığı 9 Eylül tarihi için geri sayım başlarken, iPhone 6 ile ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bunlar bağlantı ve parmak izi okuyucusu ile ilgili.





iPhone 6'nın saf safir değil safir materyal içeren bir ekran ile geleceği ve bunun da Gorilla Glass'dan daha sağlam olacağı iddiasından sonra cihazın Qualcomm MDM9x35 yongası sayesinde 300Mbps hızlarına kadar LTE Cat. 6 altyapısına da destek sunacağı dile getirildi.





Bilindiği gibi Galaxy S5 ve LG G3 amiral gemi modelleri LTE Cat. 6 altyapısı destekleyecek şekilde güncellenerek yeniden piyasaya sürülmüştü. iPhone 6 da bu yarışa katılmış olacak.





TouchID sensörünün daha gelişmiş bir hale geleceğini belirten kaynaklar hatalı taramaların da en aza indirileceğini ifade ediyor. Ayrıca uzun süredir beklenen NFC desteği bu modelle kullanıcılara sunulacak. Daha önce internete sızan anakart görsellerinde de bu konuya dikkat çekilmişti.





iPhone 6'da Broadcom yapımı 5. nesil WiFi yongası kullanacak olan Apple, bağımlılığı azaltmak anlamında kendi WiFi yongasını geliştirmeye başlamış durumda. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.





Son iddia ise iPhone 6'nın Beats kulaklıklar için bir tanılama sistemi getireceği yönünde. Bunun nasıl olacağı bilinmese de bu sistem sayesinde özel uygulamaların açılabileceği belirtiliyor.

http://venturebeat.com/2014/08/06/apples-iphone-6-line-will-sport-faster-wi-fi-improved-fingerprint-reader-a8-chip-confirmed-exclusive/