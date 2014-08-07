iPhone 6, LTE Cat. 6 altyapısına destek sunabilir

Haber Editörü
Pek çok güvenilir kaynağın fikir birliğine vardığı 9 Eylül tarihi için geri sayım başlarken, iPhone 6 ile ilgili yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Bunlar bağlantı ve parmak izi okuyucusu ile ilgili.
iPhone 6'nın saf safir değil safir materyal içeren bir ekran ile geleceği ve bunun da Gorilla Glass'dan daha sağlam olacağı iddiasından sonra cihazın Qualcomm MDM9x35 yongası sayesinde 300Mbps hızlarına kadar LTE Cat. 6 altyapısına da destek sunacağı dile getirildi.
Bilindiği gibi Galaxy S5 ve LG G3 amiral gemi modelleri LTE Cat. 6 altyapısı destekleyecek şekilde güncellenerek yeniden piyasaya sürülmüştü. iPhone 6 da bu yarışa katılmış olacak.
TouchID sensörünün daha gelişmiş bir hale geleceğini belirten kaynaklar hatalı taramaların da en aza indirileceğini ifade ediyor. Ayrıca uzun süredir beklenen NFC desteği bu modelle kullanıcılara sunulacak. Daha önce internete sızan anakart görsellerinde de bu konuya dikkat çekilmişti.
iPhone 6'da Broadcom yapımı 5. nesil WiFi yongası kullanacak olan Apple, bağımlılığı azaltmak anlamında kendi WiFi yongasını geliştirmeye başlamış durumda. Ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği bilinmiyor.
Son iddia ise iPhone 6'nın Beats kulaklıklar için bir tanılama sistemi getireceği yönünde. Bunun nasıl olacağı bilinmese de bu sistem sayesinde özel uygulamaların açılabileceği belirtiliyor.
http://venturebeat.com/2014/08/06/apples-iphone-6-line-will-sport-faster-wi-fi-improved-fingerprint-reader-a8-chip-confirmed-exclusive/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Peki sorarım yurdumuzun aç operatörleri acaba ne tür bir kazık atarlar bize?.
Yıl 2014. 3G hizmeti Türkiye'de 2009 yılında kullanıma girdi. Bre asalak operatörler 5 yıl oldu 5 yıl. Hala ben 3G hizmeti kullanırken uygun performansı ve batarya ömrünü alamıyorsam sizin gelmişinizi geçmişinizi yemişim ben.
Bir akıllı telefon düşünün cebimde güçlü 3g sinyali bulacağım diye ısınan, şarjı içen bitiren.
1GB'lık aptal paketlerini 20-30 liradan bize ittiren adamlar 4G geldiğinde 100 mb paketini 30 liradan satmaya kalkar. Bunu buraya yazıyorum.
Konuya nereden girdim neresinden çıktım. Bir arkadaş sormuş LTE ve 3G'nin batarya performanslarını. Eğer LTE sinyali ve 3G sinyalinin aynı kuvvette çekim gücü olduğunu baz alırsak aynı telefonda LTE yaklaşık olarak %20 daha fazla tasarruf sağlarmış. Mış diyorum çünkü kaynak Qualcomm.
Meraklısına; qualcomm.com/...