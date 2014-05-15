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iPhone 6 ekran çözünürlüğü 1704 x 960 piksel olabilir, A8 işlemcisi detaylanıyor

5 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 6 ekran çözünürlüğü 1704 x 960 piksel olabilir, A8 işlemcisi detaylanıyor

Apple'ın bu yıl nasıl bir iPhone modeli veya modelleri lanse edeceği merakla beklenirken, iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Genelde iddialar boyutla ilgili olurken, bugün ekran çözünürlüğü ile ilgili bazı sızıntılar gün yüzüne çıktı.

Tedarik zincirinden elde edilen iddiaya göre yeni iPhone modelinin ekran çözünürlüğü 1704x960 piksel olacak. iPhone 5 ile birlikte 1136x640 gibi endüstride rastlamadığımız bir çözünürlüğe yer veren Apple, iPhone 6 ile yine bizi şaşırtmaya hazırlanıyor.

Foxconn tarafından yayınlanan şematiklerde 16:9 oranının korunduğu görülmüştü. Çözünürlüğün de bununla orantılı olarak belirlendiği tahmin ediliyor. 

1704x960 piksel çözünürlük esas alındığında 4.7 inçlik iPhone için 416ppi, 5.5 inçlik iPhone için 355ppi piksel yoğunluk değeri ortaya çıkıyor ki Apple'ın Retina olarak tabir ettiği ve uzun süre bağlı kaldığı 326ppi değerinden oldukça uzaklaştığı görülüyor. Ekran boyutu tam olarak bilinmediği için bu hesaplamalar da tabi farazi kalıyor.

Apple'ın bu çözünürlük ile geliştiricilere de kolay bir geçiş sağlamayı planladığı sanılıyor. Ayrıca Apple'ın uygulamalardaki grafikleri ölçeklendirmek için yakın zamanda gerekli yazılım araçlarını da dağıtmaya başlayacağı ifade ediliyor. 

A8 işlemcisi ile ilgili detaylara gelirsek, Apple'ın bu modelde biraz daha enerji tasarrufuna odaklanacağı belirtiliyor. A7 işlemcisi ile mobil pazarda 64-bit devriminin öncüsü olan ve ilklere imza atan Apple'ın performans bazlı optimizasyonlardan ziyade enerji tüketimi bazlı optimizasyonlara yöneleceği konuşuluyor. Böylece iPhone 6 büyüyen ekranı ve çözünürlüğüne rağmen hem batarya tasarrufu konusunda hem de arayüz akıcılığı konusunda önceki modellerden geri kalmayacak.  

Bununla birlikte Apple'ın iPhone 6'da çizilmelere karşı Gorilla Glass 3'ten daha dayanıklı safir ekranlara yer vereceği de iddia ediliyor. Ancak diğer iddialarla ilgili olduğu gibi bu iddia ile ilgili de resmi bir teyit elimizde bulunmuyor.

iPhone 6 modelinin ne zaman lanse edileceği de tartışma konusu. Bazı kaynaklar 4.7 inçlik modelin Ağustos'ta, 5.5 inçlik modelin Eylül ayında lanse edileceğini söylerken, bazı kaynaklar ise sadece 4.7 inçlik bir iPhone 6'nın standart döngü içerisinde yani Eylül ayında lanse edileceğini savunuyor.  

http://9to5mac.com/2014/05/14/likely-iphone-6-with-sharper-larger-1704-x-960-resolution-screen-in-testing/ Yorum Yaz
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huseyincarnege 5 yıl en beğenilen
bu appelde nerden bulur bu entarasan çözünürlükleri anlamam
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Limitles 5 yıl
4k olsa ne olcak 4 inc ekranda
Yeni telefonlar elfler icin yapiliyor sanki.
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Balawitz 5 yıl
1136/640=1,775
1704/960=1,775
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uacellat_63 5 yıl
Nerde iSheep ler gelsin iJunk larini ovsunler 2014 yilinda kullanilan ekran cozunurlugune bak


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okan_cehapelioglu 5 yıl
ben hala en iyi ekran boyutu 4inç olur kısmındayım noldu apple severler
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Steteskop 5 yıl
Ekran çözünürlüğü gayet iyi olacaktır, şu ankinden bile memnunum. Bu değişiklik çok daha iyi olur ama önceliklerinin farklı olması gerekiyor diye düşünüyorum.
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Maxıs 5 yıl
A8 işlemcisi 4 çekirdek olur umarım.
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nepasvior 5 yıl
bu ne ya yapsana adam gibi full hd 1920 1080 sırf enteresan olsun diye mi? Artık tüp ripler torrentler 1080p standardında
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dvtakk 5 yıl
HD FullHD arası abidik gubidik bişi
herhalde 5000 TL ye satıp çin işi ya da yan sanayi ekranların takılmasını önlemek için..
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konsoldede 5 yıl
ya ne agrimadik kafanizi agritiyorsunuz alin bir full hd tel örnegin htc one keyfine bakin benim gibi
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El_domingo 5 yıl
ekran cozunurlulugu cokda fayda saglayan bi iş değil..telefon boyutuna gelince herkesin ihtiyacı yada olaya bakıs acısı faklı..sahsen telefonu internette gezinmek içinde kullanıyorum..artık tabletede ihtiyacım kalsın istemiyorum..(a5 aykın olculer)uzun ekran kenarı 14,8cm olan bi telefon bence sahane olurdu 5.9" ekranlı bi telefon bunu karsılar.. tabi nerdeyse cercevesiz olursa..yani cebe de girsin dimi..:D bu arada note 3 un su anki olculeri..151.1 x 79.6 x 7.9mm.tuslar ld deki arkaya alınabilir..yada yan taraflara konumlandırabilir..yani aslında beklentilerim olmayacak seyler değil..
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volkan_kolay 5 yıl El_domingo
El_domingo
ekran cozunurlulugu cokda fayda saglayan bi iş değil..telefon boyutuna gelince herkesin ihtiyacı yada olaya bakıs acısı faklı..sahsen telefonu internette gezinmek içinde kullanıyorum..artık tabletede ihtiyacım kalsın istemiyorum..(a5 aykın olculer)uzun ekran kenarı 14,8cm olan bi telefon bence sahane olurdu 5.9" ekranlı bi telefon bunu karsılar.. tabi nerdeyse cercevesiz olursa..yani cebe de girsin dimi..:D bu arada note 3 un su anki olculeri..151.1 x 79.6 x 7.9mm.tuslar ld deki arkaya alınabilir..yada yan taraflara konumlandırabilir..yani aslında beklentilerim olmayacak seyler değil..

Müşteri içeri giriyor iki kapılı spor bir aracımıza bakıyor fiyatını söyleyince buna bu kadar para vereceğime gider şunu alırım diyor. Yani bizim insanımız hangi ürünün ne amaçla yapıldığının farkında değil. Öncelikle neye ihtiyacın var onu bilmen lazım bişey alırken.

Otomotiv sektöründe eskiden insanlar abs klima varmı diye sorardi ama şimdi en teknolojik donanımları soruyorlar bana. Bu araçta kendi kendine park etme özelliği varmı diyor. Bunu neden soruyor çünkü artık çıta yükseldi artık kimse abs klima vs falan bakmıyor orta ve üst segment otomobiller de.

Aynı mantık ile bakacak olursak kusura bakmasın kimse ben Apple'a sorarım neden bu telefon Full HD değil.. bu yıl 2k seneye 4k telefonlar gelecek sen neden hala Full HD değilsin.

Ben müşteriyim ve isterim buna gerek yok diyen kendini avutur..
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volkan_kolay 5 yıl
Cem Yılmaz anlatıyor diyor ki ulan David Copperfield izlemeye gittik adam gösteri yapıyor arkada oturan birisi diyorki.. bak bak bak ip var orda görüyormusun.. ulan herif zaten uçsa peygamberligini ilan edecek amaç ordaki gösteriyi ilizyonu izlemek eğlenmek. Böyle adamlarla bi yere gidemezsin diyor Cem Yılmaz..

Ve niketim çokta doğru söylüyor hala Full HD ekrana gerek yok diyen bir zihniyetle aynı mantık olarak teknoloji ilerlemez diyorum bende..
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bianconera 5 yıl volkan_kolay
volkan_kolay
Cem Yılmaz anlatıyor diyor ki ulan David Copperfield izlemeye gittik adam gösteri yapıyor arkada oturan birisi diyorki.. bak bak bak ip var orda görüyormusun.. ulan herif zaten uçsa peygamberligini ilan edecek amaç ordaki gösteriyi ilizyonu izlemek eğlenmek. Böyle adamlarla bi yere gidemezsin diyor Cem Yılmaz..

Ve niketim çokta doğru söylüyor hala Full HD ekrana gerek yok diyen bir zihniyetle aynı mantık olarak teknoloji ilerlemez diyorum bende..

HocAm forumu bıraktn sanıyordum oto genelde uzun zamandır görünmeyince
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keremec 5 yıl
Çünkü 1136x640 ve 1704x960 insan gozu icin en ideal çözünürlüklerdir.
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