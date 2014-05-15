iPhone 6 ekran çözünürlüğü 1704 x 960 piksel olabilir, A8 işlemcisi detaylanıyor





Apple'ın bu yıl nasıl bir iPhone modeli veya modelleri lanse edeceği merakla beklenirken, iddiaların da ardı arkası kesilmiyor. Genelde iddialar boyutla ilgili olurken, bugün ekran çözünürlüğü ile ilgili bazı sızıntılar gün yüzüne çıktı.





Tedarik zincirinden elde edilen iddiaya göre yeni iPhone modelinin ekran çözünürlüğü 1704x960 piksel olacak. iPhone 5 ile birlikte 1136x640 gibi endüstride rastlamadığımız bir çözünürlüğe yer veren Apple, iPhone 6 ile yine bizi şaşırtmaya hazırlanıyor.





Foxconn tarafından yayınlanan şematiklerde 16:9 oranının korunduğu görülmüştü. Çözünürlüğün de bununla orantılı olarak belirlendiği tahmin ediliyor.





1704x960 piksel çözünürlük esas alındığında 4.7 inçlik iPhone için 416ppi, 5.5 inçlik iPhone için 355ppi piksel yoğunluk değeri ortaya çıkıyor ki Apple'ın Retina olarak tabir ettiği ve uzun süre bağlı kaldığı 326ppi değerinden oldukça uzaklaştığı görülüyor. Ekran boyutu tam olarak bilinmediği için bu hesaplamalar da tabi farazi kalıyor.





Apple'ın bu çözünürlük ile geliştiricilere de kolay bir geçiş sağlamayı planladığı sanılıyor. Ayrıca Apple'ın uygulamalardaki grafikleri ölçeklendirmek için yakın zamanda gerekli yazılım araçlarını da dağıtmaya başlayacağı ifade ediliyor.





A8 işlemcisi ile ilgili detaylara gelirsek, Apple'ın bu modelde biraz daha enerji tasarrufuna odaklanacağı belirtiliyor. A7 işlemcisi ile mobil pazarda 64-bit devriminin öncüsü olan ve ilklere imza atan Apple'ın performans bazlı optimizasyonlardan ziyade enerji tüketimi bazlı optimizasyonlara yöneleceği konuşuluyor. Böylece iPhone 6 büyüyen ekranı ve çözünürlüğüne rağmen hem batarya tasarrufu konusunda hem de arayüz akıcılığı konusunda önceki modellerden geri kalmayacak.





Bununla birlikte Apple'ın iPhone 6'da çizilmelere karşı Gorilla Glass 3'ten daha dayanıklı safir ekranlara yer vereceği de iddia ediliyor. Ancak diğer iddialarla ilgili olduğu gibi bu iddia ile ilgili de resmi bir teyit elimizde bulunmuyor.





iPhone 6 modelinin ne zaman lanse edileceği de tartışma konusu. Bazı kaynaklar 4.7 inçlik modelin Ağustos'ta, 5.5 inçlik modelin Eylül ayında lanse edileceğini söylerken, bazı kaynaklar ise sadece 4.7 inçlik bir iPhone 6'nın standart döngü içerisinde yani Eylül ayında lanse edileceğini savunuyor.

http://9to5mac.com/2014/05/14/likely-iphone-6-with-sharper-larger-1704-x-960-resolution-screen-in-testing/