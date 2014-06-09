iPhone 6 yeni kasa görselleri internete sızdırıldı





Geçmiş yıllarda üretim tesislerinden cihazlarının prototip görsellerinin sızdırılmasına katı tedbirler alan Apple'ın artık pek de eskisi kadar konuya ağırlığını koyamadığına şahit oluyoruz. Öyle ki yeni iPhone modellerinin neye benzeyeceği sızıntılar sayesinde anlaşılabiliyor.





Apple'ın bu yıl için planladığı iPhone 6 modeli de sızıntılardan nasibini almış durumda. Bugüne kadar ortaya çıkan pek çok görsel daha ince ve daha büyük boyutlu bir iPhone 6 modelinin bizi beklediğini gösteriyor.





Kaynaklar 5.5 inç ve 4.7 inç şeklinde iki versiyonun olacağını iddia etse de genelde sızıntılar 4.7 inçlik versiyona ait ve Phablet olarak nitelenen 5.5 inçlik versiyonun piyasaya çıkması biraz düşük bir ihtimal olarak kalıyor.





Apple'ın iPhone 5 ile geçtiği yeni tasarım dilinin iPhone 6 ile biraz farklılaşacağı ve kenarların yuvarlatılacağı anlaşılıyor. Ayrıca üst kısımda yer alan güç tuşu tek el ile kullanım sağlanması açısından sağ kenara alınmış.





iPhone 6 ile ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi teyit bulunmuyor. Sızan görsellerle ekran boyutunun 4.7 inç olduğu ortaya çıkmıştı. Donanım olarak ise TouchID parmak izi okuyucusu, 1704 x 960 ekran çözünürlüğü, daha az enerji tüketen A8 işlemcisi, tek LEDli flaş, tek hoparlör ızgarası şeklinde özelliklerin olacağı tahmin ediliyor.

http://9to5mac.com/2014/06/08/new-high-res-shots-of-iphone-6-ultra-thin-metal-frame-surface/