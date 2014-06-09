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iPhone 6 yeni kasa görselleri internete sızdırıldı

4 yıl
537
1
106
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone 6 yeni kasa görselleri internete sızdırıldı

Geçmiş yıllarda üretim tesislerinden cihazlarının prototip görsellerinin sızdırılmasına katı tedbirler alan Apple'ın artık pek de eskisi kadar konuya ağırlığını koyamadığına şahit oluyoruz. Öyle ki yeni iPhone modellerinin neye benzeyeceği sızıntılar sayesinde anlaşılabiliyor.

Apple'ın bu yıl için planladığı iPhone 6 modeli de sızıntılardan nasibini almış durumda. Bugüne kadar ortaya çıkan pek çok görsel daha ince ve daha büyük boyutlu bir iPhone 6 modelinin bizi beklediğini gösteriyor.

Kaynaklar 5.5 inç ve 4.7 inç şeklinde iki versiyonun olacağını iddia etse de genelde sızıntılar 4.7 inçlik versiyona ait ve Phablet olarak nitelenen 5.5 inçlik versiyonun piyasaya çıkması biraz düşük bir ihtimal olarak kalıyor.

Apple'ın iPhone 5 ile geçtiği yeni tasarım dilinin iPhone 6 ile biraz farklılaşacağı ve kenarların yuvarlatılacağı anlaşılıyor. Ayrıca üst kısımda yer alan güç tuşu tek el ile kullanım sağlanması açısından sağ kenara alınmış. 

iPhone 6 ile ilgili şu ana kadar herhangi bir resmi teyit bulunmuyor. Sızan görsellerle ekran boyutunun 4.7 inç olduğu ortaya çıkmıştı. Donanım olarak ise TouchID parmak izi okuyucusu, 1704 x 960 ekran çözünürlüğü, daha az enerji tüketen A8 işlemcisi, tek LEDli flaş, tek hoparlör ızgarası şeklinde özelliklerin olacağı tahmin ediliyor.  

http://9to5mac.com/2014/06/08/new-high-res-shots-of-iphone-6-ultra-thin-metal-frame-surface/ Yorum Yaz
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__Nikolaus__ 4 yıl en beğenilen
O kadar apple haberi var ama bir tane olumsuz olanını göremiyorum nedense

Mac için uyku önleme haberi dahi yapıyorsunuz.

Bugun bütün yabancı teknoloji siteleri tim cook un resmi twitter hesabından paylastıgı resimle çalkalanıyor.

Bunu görmeme sansınız yok , O zaman neden haberini yapmıyorsunuz ?

Mac de windows kullandıkları için olabilir mi ?

twitter.com/...
O kadar apple haberi var ama bir tane olumsuz olanını göremiyorum nedenseMac için uyku önleme haberi dahi yapıyorsunuz.Bugun bütün yabanc...
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7 Yanıt Yanıtla +93
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mehmedaltair 4 yıl
herkes iphone 5 kasasına da sızıntıları görüp leş demişti ama adamlar tanıtımda öyle bir gösteriyorlar ki çöp diyen bir kişi çıkmıyor muhtemelen bu da öyle olacak
herkes iphone 5 kasasına da sızıntıları görüp leş demişti ama adamlar tanıtımda öyle bir gösteriyorlar ki çöp diyen bir kişi çıkmıyor muhtemelen bu da öyle ola...
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engurlu 4 yıl HTC Specialist
HTC Specialist
PlayMakers

O kadar apple haberi var ama bir tane olumsuz olanını göremiyorum nedense

Mac için uyku önleme haberi dahi yapıyorsunuz.

Bugun bütün yabancı teknoloji siteleri tim cook un resmi twitter hesabından paylastıgı resimle çalkalanıyor.

Bunu görmeme sansınız yok , O zaman neden haberini yapmıyorsunuz ?

Mac de windows kullandıkları için olabilir mi ?

twitter.com/...

E Apple'ın kendisi zaten bootcamp ile destek veriyor Windows kullanımına?

apple.com/...

Arkadaşlar haberi yanlış anlamışsnz

Burada mac te windows kullanildigindan bahsedilmiyor.. Mac bilgisayarlarin uretiminde kullanilan sistemde windows kullaniliyor..
HTC SpecialistPlayMakersO kadar apple haberi var ama bir tane olumsuz olanını göremiyorum nedenseMac ...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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Dexter Morgan 4 yıl
Her zaman söylüyorum çöp
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PaTeRNo 4 yıl
Bu resimler en çok çinlilerin işine yarıyor.Hemen piyasaya çıkaracaklardır.Millet de 15-200 liraya iphone6 sahibi olur :D Bence bu resimleri sızdırıyorlar ki çinliler çakmasını yapsın milletin gözü alışsın diye :)
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Reid Rider 4 yıl
Bu güne kadar sızın görüntüler birbirinin aynısı oldu. Büyük ihtimal tasarım böyle olacak.
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.Kara. 4 yıl
Evsel Atık
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Daxteroy 4 yıl
Siz de kek gibi atlamayın arkadaşım artık. Hala akıllanmadınız. iPhone 5 için çıkan görsellerle kendisi arasında dağlar kadar fark vardı. Bu da öyle olacak. Her gün yeni bir görüntü sızıyor sözde. Al birini vur ötekine.
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crazydentist 4 yıl
Ne zaman piyasaya çıkacağı konusunda peki sızan bir bilgi varmı ?
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ICromwelleI 4 yıl
Hep sızıntı oluyor arkadaş nedense daha var vakti bana göre.
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Virtual Reality 4 yıl
Bu küçücük ekrana bu kadar para verilmez, yazıktır günahtır. Dış ticaret açığı bir türlü kapanmıyor, ihracat ithalatın önüne geçemiyor. Bir iphone a karşılık bir kamyon armut ihraç etmek zorunda kalıyoruz. 1000TL lik telefonda alsanız 2000TL lik telefonda alsanız. Günün sonunda bütün telefonlarda yağ gibi akıcı çalışan, Whatsapp, Facebook, Twitter, Foursquare, Instagram, e-posta ve WEB Browser kullanılıyor.

Yapmayın, zengin olsanız dahi, parayı şöminede yakıyor olsanız dahi, amiral gemisi olsa dahi, bir telefona 1500TL den fazla vermeyin. Kendinizi düşünmüyorsanız ülkenizin geleceğini düşünün, yüklü miktarda dış ticaret açığı bırakacağınız evlatlarınızı, torunlarınızı düşünün.
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TurboBoosted 4 yıl
Cacık.....
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action4ever 4 yıl
muhtemelen ipod touch 5. nesilin büyük ekranlı hali olacak ki şu anki iphone tasarımından bile güzel bir tasarımı var ipod un. kötü diyen ipodlara baksın, hala beğenmiyorsa s5 alsın.
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Chuckly 4 yıl
Heralde böyle olacak. Bir kaç haftadır çıkan görseller hep bunu gösteriyor. iPhone 5'e de böyle olmaz böyle olmaz dedik en sonunda sızan görsellerdeki gibi çıktı
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