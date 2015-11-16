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iPhone 6C'nin çıkış tarihi netleşiyor

Apple'dan ufak ekranlı güncel bir akıllı telefon bekleyenlerin umutları artıyor. Son gelen bilgiler doğru çıkarsa olası ismiyle iPhone 6C önümüzdeki yıl geliyor.
3 yıl
5,2b
1
58
iPhone
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPhone 6C'nin çıkış tarihi netleşiyor

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile tüketicilerin "büyük ekran" taleplerine karşılık veren Apple, iPhone 5S'in ekran boyutundan memnun birçok kullanıcıyı ise oldukça üzmüştü. Şirketin bu kullanıcılar için ufak ekranlı bir "iPhone 6C" üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşulurken, yeni gelen bilgilerse modelin çıkış tarihine işaret etmeye başladı.
IHS Teknoloji Araştırma Direktörü Kevin Wang, Weibo sayfası üzerinden paylaştığı yeni bir içerikle Apple iPhone 6C'nin 2016 yılının ortalarında satışa sunulmasını beklediğini açıkladı. Cihazın daha önce 2015'in sonunda çıkacağını söyleyen Wang, cihaz hakkında herhangi bir teknik detay ise maalesef paylaşmadı.
Şimdiye kadar duyduğumuz gelişmeler iPhone 6C'nin aynı iPhone 5C gibi polikarbonat ya da farklı bir adım ile metal alaşım kasaya sahip olacağına işaret ediyor. 4-inç ekrana sahip olması beklenen akıllı telefon, tahminler doğru çıkarsa gücünü Apple A9 işlemciden alacak ve nispeten düşük bir fiyat etiketi taşıyacak. 
Not: Görsel temsilidir. 

http://www.gforgames.com/gadgets/ihs-iphone-6c-release-date-mid-2016-50085/ Yorum Yaz
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Rocky Balboa® 3 yıl en beğenilen
Eğer 4.7'' ve kasalardaki vida yerleri aynı olursa 6c alıp 6 kasası takıp mutluluklar dileriz
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mapuza 3 yıl
iPhone 5'im vardı bozulduğu için iPhone 6 aldım. herkesin kendi naçizane fikri ama bence bi telefon'un ideal boyutu 4 inç arkadaş. boyut olarak iphone 5 keyfini 6 dan alamıyorum.
iPhone 5'im vardı bozulduğu için iPhone 6 aldım. herkesin kendi naçizane fikri ama bence bi telefon'un ideal boyutu 4 inç arkadaş. boyut olarak iphone 5 keyfin...
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mert1907 3 yıl
Bence C serisini çıkma nedeni çok satması felan değil S yada düz iPhone serilerine özendirmek. Arada ki ufak fiyat farkı sebebiyle kullanıcıya bunu düşündürüp üst serilere yönlendirmek istiyorlardır.
Bence C serisini çıkma nedeni çok satması felan değil S yada düz iPhone serilerine özendirmek. Arada ki ufak fiyat farkı sebebiyle kullanıcıya bunu düşündürüp ü...
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BekirTemel 3 yıl
Kesinlikle çöp
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Leventtr 3 yıl
5c başarısız olmasının nedeni s serisiyle fiyatında çok az bir farkın olması birde renk seçenekleri bence bayanlara daha çok hitap ediyo ben bir erkegin elinde 5 c hiç görmedim bence c serisi ni devam ettirmesi applenin saçma
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ZeroKinTR 3 yıl
2000 olsun alirim
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Mazzho 3 yıl
Pil yetersiz kalmaz mı?
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vires 3 yıl
İs telefonu olarak ikinci telefon icin gayet ideal boyutları. İki tane buyuk telefon tasimak eziyet bunu cuzdan arasina koy ceket cebine at.
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MegaWolt38 3 yıl
iPhone 5s'im var, gayet memnunum telefonumdan. 4" üstü de telefonları kullanamıyorum.
Ayrıca 5s'in karizması ve tasarımı 6 serisinden kat kat üstün.
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M`Shinoda 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

iPhone 5s'im var, gayet memnunum telefonumdan. 4" üstü de telefonları kullanamıyorum.
Ayrıca 5s'in karizması ve tasarımı 6 serisinden kat kat üstün.


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Olur Öyle Şeyler 3 yıl MegaWolt38
MegaWolt38

iPhone 5s'im var, gayet memnunum telefonumdan. 4" üstü de telefonları kullanamıyorum.
Ayrıca 5s'in karizması ve tasarımı 6 serisinden kat kat üstün.

Sırf kalınlığı için bile 6 alınır.

Gelmiş 5S'i övüyor.

iPhone 6 kasası 5S'i ikiyle çarpıp 4 e böler

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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weatherman 3 yıl
4 inç ufak 4.7" ve üzeri ise benim elime, alışkanlıklarıma büyük geliyor.
Note serisi de kullandım Ip6 Plus da, kısa süreli oldu hepsi (birkaç ay en uzunu).

Ya şöyle 4.3" veya 4.5" bir cihaz olsa (en sevdiğim cihazım HTC One S oldu boyut olarak, o cihazı bilenler bilir)
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ugr097 3 yıl
Aslında olması gereken bir tane 4 inçlik model, bir tane de 4.7 inçlik bir model çıkmasıydı. 5.5 inç cidden gereksiz oldu.
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nightsoldier 3 yıl
Bunu alacagima ipodtouch alirim. Cunku islemciden kisacak, ramden kisacak. Yani 6 serisi halen en gozde serisi olacak, bu uvey evlat olacak.

5cyi gorduk, kimse o fiyatlari verdikten sonra plastik kullanmak istemedi ve 5s aldilar biraz fark verip.

Aynisi 6cde de olacaktir.
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WB 3 yıl
Ekran 4" i gecmemeli bir telefonda, hele bir de ipod touch kasasinda gelirse o dakika ip6 ya elveda..
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