iPhone 6C'nin çıkış tarihi netleşiyor

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile tüketicilerin "büyük ekran" taleplerine karşılık veren Apple, iPhone 5S'in ekran boyutundan memnun birçok kullanıcıyı ise oldukça üzmüştü. Şirketin bu kullanıcılar için ufak ekranlı bir "iPhone 6C" üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşulurken, yeni gelen bilgilerse modelin çıkış tarihine işaret etmeye başladı.

IHS Teknoloji Araştırma Direktörü Kevin Wang, Weibo sayfası üzerinden paylaştığı yeni bir içerikle Apple iPhone 6C'nin 2016 yılının ortalarında satışa sunulmasını beklediğini açıkladı. Cihazın daha önce 2015'in sonunda çıkacağını söyleyen Wang, cihaz hakkında herhangi bir teknik detay ise maalesef paylaşmadı.

Şimdiye kadar duyduğumuz gelişmeler iPhone 6C'nin aynı iPhone 5C gibi polikarbonat ya da farklı bir adım ile metal alaşım kasaya sahip olacağına işaret ediyor. 4-inç ekrana sahip olması beklenen akıllı telefon, tahminler doğru çıkarsa gücünü Apple A9 işlemciden alacak ve nispeten düşük bir fiyat etiketi taşıyacak.

Not: Görsel temsilidir.

http://www.gforgames.com/gadgets/ihs-iphone-6c-release-date-mid-2016-50085/