iPhone 6C'nin çıkış tarihi netleşiyor

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iPhone 6 ve iPhone 6 Plus ile tüketicilerin "büyük ekran" taleplerine karşılık veren Apple, iPhone 5S'in ekran boyutundan memnun birçok kullanıcıyı ise oldukça üzmüştü. Şirketin bu kullanıcılar için ufak ekranlı bir "iPhone 6C" üzerinde çalıştığı uzun zamandır konuşulurken, yeni gelen bilgilerse modelin çıkış tarihine işaret etmeye başladı.
IHS Teknoloji Araştırma Direktörü Kevin Wang, Weibo sayfası üzerinden paylaştığı yeni bir içerikle Apple iPhone 6C'nin 2016 yılının ortalarında satışa sunulmasını beklediğini açıkladı. Cihazın daha önce 2015'in sonunda çıkacağını söyleyen Wang, cihaz hakkında herhangi bir teknik detay ise maalesef paylaşmadı.
Şimdiye kadar duyduğumuz gelişmeler iPhone 6C'nin aynı iPhone 5C gibi polikarbonat ya da farklı bir adım ile metal alaşım kasaya sahip olacağına işaret ediyor. 4-inç ekrana sahip olması beklenen akıllı telefon, tahminler doğru çıkarsa gücünü Apple A9 işlemciden alacak ve nispeten düşük bir fiyat etiketi taşıyacak.
Not: Görsel temsilidir.
http://www.gforgames.com/gadgets/ihs-iphone-6c-release-date-mid-2016-50085/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ayrıca 5s'in karizması ve tasarımı 6 serisinden kat kat üstün.
Sırf kalınlığı için bile 6 alınır.
Gelmiş 5S'i övüyor.
iPhone 6 kasası 5S'i ikiyle çarpıp 4 e böler
Note serisi de kullandım Ip6 Plus da, kısa süreli oldu hepsi (birkaç ay en uzunu).
Ya şöyle 4.3" veya 4.5" bir cihaz olsa (en sevdiğim cihazım HTC One S oldu boyut olarak, o cihazı bilenler bilir)
5cyi gorduk, kimse o fiyatlari verdikten sonra plastik kullanmak istemedi ve 5s aldilar biraz fark verip.
Aynisi 6cde de olacaktir.
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