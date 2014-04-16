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iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen örnek model, Hong Kong Elektronik Fuarı'nda sergilendi

5 yıl
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62
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen örnek model, Hong Kong Elektronik Fuarı'nda sergilendi

Son zamanlarda öyle sıklaştı ki, Tim Cook’un “Çıkmamış cihazlarımızla ilgili sızıntıları önlemek için güvenliğe çok daha fazla odaklanacağız.” açıklamasıyla dalga geçercesine her yeni gün, bizlere iPhone 6 hakkında yeni bir fotoğrafı ya da bilgiyi sunar oldu. Dünkü ön panel fotoğraflarından sonra bugün de 4.7 inç ekranı ile 2014’ün en çok ses getiren telefonlardan biri olması beklenen iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen örnek model (maket) Hong Kong Elektronik Fuarı’nda sergilendiği ortaya çıktı. 

Japon Mac Otakara sitesinde yayınlanan fotoğrafta fuarda sergilenen örnek iPhone 6 modeli net bir şekilde görülüyor. Tamamen metalden, kılıf üretimi için hazırlanan iPhone 6 modeli, Asya kökenli sızıntıların birçoğuyla büyük benzerlik taşıyor. Büyük ekrana ve iPad Air gibi kavisli hatlara sahip olan iPhone 6 modelinde, ekran çevresindeki çerçevenin mevcut tasarıma göre biraz daha inceltildiği görülüyor. Diğer bir dikkat çeken farklılık ise flaşta karşımıza çıkıyor. iPhone 5s’de elips şeklinde olan flaş, bu modelde dairesel şekilde konumlandırılmış.

Haberlerimize konu olan iPhone 6’nın iki farklı boyutta satışa sunulması bekleniyor. Bunlardan ilk olan 4.7 inçlik iPhone’un eylül döneminde satışa sunulacağı, 5.5 inçlik modelin ise yıl bitmeden önce tanıtılıp satışa sunulacağı dile getiriliyor.

iPhone 6 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen örnek model, Hong Kong Elektronik Fuarı'nda sergilendi

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huseyincarnege 5 yıl en beğenilen
dökme demirmi yapcaklar acaba ....
1 Yanıt Yanıtla +59
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Virtual Reality 5 yıl
Hele bir Çin istilası başlasın, çakal Apple, çakal Samsung, çakal HTC ve çakal Sony' nin 1500TL' nin üstüne amiral gemisi telefon satma üç kağıdı neymiş görecem. Fazla değil, 4-5 sene içinde bilinen çakal markalar, 1500TL' nin üstüne amiral gemisi telefon satamaz duruma gelecekler. Fiyatlarını aşağı çekmek zorunda kalacaklar ama iş işten geçmiş olacak, çünkü Türk milleti, Çinli muhteşem telefonları benimsemiş olacak ve Türkiye pazarına hakim olan şuanki çakal markalar pazar hakimiyetini kaybedecek.
Tabi bu durum birazda Çinli amiral gemisi telefonların hangi fiyattan Türkiye pazarına giriş yapacaklarına bağlı, GM Elite gibi yüksek fiyattan giriş yaparlarsa, meydan yine çakal Apple, çakal Samsung, çakal HTC, çakal Sony' ye kalır.
Hele bir Çin istilası başlasın, çakal Apple, çakal Samsung, çakal HTC ve çakal Sony' nin 1500TL' nin üstüne amiral gemisi telefon satma üç kağıdı neymiş görecem...
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3 Yanıt Yanıtla +20
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_RapiD_ 5 yıl
Bu tasarımla gelirse benim için hayal kırıklığı olur. Artık daha farklı daha güzel bi tasarım ortaya çıkmalı kesinlikle.
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Apple hastası 5 yıl
çok iyi çünkü büyük
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igetsky 5 yıl
cok farkli tasarim beklemeyinhayal kirikligina ugrarsiniz adamlar daha ne yapsin daire seklinde mi yapsinlar telefonu
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Nomec 5 yıl
tasarım gayet iyi hiç bir sorun yok 5 veya 6 inç köşeli iphone olmaz untun. illaki oval olucak apple olduğu için. pahalımı olucak tabiki evet olmalıda çünkü markanın sahip olduğu statü ve değer pahalı olmadğı müddetçe korunamaz ve apple için bundan daha önemli hiç bir şey yok.
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rbg12 5 yıl
Ben o kadar pahalı olcağını sanmıyordum ama internette gördüğüm kadarıyla fiyalar 1359 TL - 1300 TL arasına yükseldi dolar düşerken fiyat yükseltek biraz çıgıca....
ama ben kararımı verdim Windows phone'a geçeceğim yeni hedef 1520 parayı vereceğim 2. el edineceğim Android'de zaten bi stabilllik yaklayamadım bildirim ekranı olmasada bana yeter canlı kutucuklar
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Götterfunken 5 yıl
Hmm ok
True tone yok.
Dökme demirden.
Ekmek parası n'aparsınız :)
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Blood Money 5 yıl
Telefon çıkmadan kılıf üretmeye mi başlamışlar?
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seven44 5 yıl
Reklamdan başka bişey değil
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El_domingo 5 yıl
ben android telefondan memnunum yav..bu kadar para niye vereyimki..gider nexus5 yada lg g2 alırım..hem işimi fazlasıyla gorur hemde param cebimde kalır...
Keske phablet e de ciddi rakipler el atsada samsungun tekeli son bulsa..EKRANIN uzun kenar boyutu 14.8cm olursa a5 kenar olcusu yakalanırkı butun işler rahatlıkla gorulur..mini tablete de gerek kalmaz..:D
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nightsoldier 5 yıl
Olmamis. Johny ive, mac tasarimi konusunda iyi ama iphonedan anlamiyor.
Umarim boyle cikmaz
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nepasvior 5 yıl
sanayide kestirmişler sanki, bu değildir apple böyle şey çıkarmaz tezgahtan 5 dk önce çıkmış sıcak sıcak getirmişler herhalde :)
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Mariachi@ 5 yıl
Artik bisey cikmasin
Batirdilar abi bizi ya
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kahraman0991 5 yıl
Bunu çıkartmazlar
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