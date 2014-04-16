iPhone 6'ya ait olduğu iddia edilen örnek model, Hong Kong Elektronik Fuarı'nda sergilendi

Son zamanlarda öyle sıklaştı ki, Tim Cook’un “Çıkmamış cihazlarımızla ilgili sızıntıları önlemek için güvenliğe çok daha fazla odaklanacağız.” açıklamasıyla dalga geçercesine her yeni gün, bizlere iPhone 6 hakkında yeni bir fotoğrafı ya da bilgiyi sunar oldu. Dünkü ön panel fotoğraflarından sonra bugün de 4.7 inç ekranı ile 2014’ün en çok ses getiren telefonlardan biri olması beklenen iPhone 6’ya ait olduğu iddia edilen örnek model (maket) Hong Kong Elektronik Fuarı’nda sergilendiği ortaya çıktı.

Japon Mac Otakara sitesinde yayınlanan fotoğrafta fuarda sergilenen örnek iPhone 6 modeli net bir şekilde görülüyor. Tamamen metalden, kılıf üretimi için hazırlanan iPhone 6 modeli, Asya kökenli sızıntıların birçoğuyla büyük benzerlik taşıyor. Büyük ekrana ve iPad Air gibi kavisli hatlara sahip olan iPhone 6 modelinde, ekran çevresindeki çerçevenin mevcut tasarıma göre biraz daha inceltildiği görülüyor. Diğer bir dikkat çeken farklılık ise flaşta karşımıza çıkıyor. iPhone 5s’de elips şeklinde olan flaş, bu modelde dairesel şekilde konumlandırılmış.

Haberlerimize konu olan iPhone 6’nın iki farklı boyutta satışa sunulması bekleniyor. Bunlardan ilk olan 4.7 inçlik iPhone’un eylül döneminde satışa sunulacağı, 5.5 inçlik modelin ise yıl bitmeden önce tanıtılıp satışa sunulacağı dile getiriliyor.

iPhone 6 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.