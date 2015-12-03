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iPhone 6'yı 6S yapın "Bütün detaylar bu videoda"

3 yıl
122,3b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Berkan Sezer "berkans"
Video Editörü
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iPhone 6S ile gelen 3D Touch, Live Photos ve çeşitli klavye özelliklerini iPhone 6 ve daha önceki iPhone'larda kullanmak ister misiniz? O zaman bu videomuz tam size göre.
 
iPhone 6'nızı 6S yapmak için telefonunuzun Jailbreakli olması yeterli. Daha sonrasında sadece bir kaç yazılımsal değişiklik ile eski model iPhone telefonunuzu yeni nesil iPhone 6S özellikleri ile donatabilirsiniz.
Bu videomuzda işlemleri tek tek anlatıyor, değişiklikler sonrası eklenen özellikleri deniyoruz.
iPhone 6S ve 6S’in çıkışı ile beraber özellikle iPhone 6 kullanıcılarının kafasında acaba geçmeye değer mi? sorusu belirdi. S serisi telefonların tasarımında değişiklik yok. Fonksiyonel olarak 3D Touch ve Live Photos gibi bazı yeni özelliklerle geliyor. Bu videomuzda ise sizlere bu yeni temel özellikleri önceki iPhone modellerinde, bazı Jailbreak tweakleri ile nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim.
iPhone 6'yı 6S yapın
 
İlk Tweakimizin adı Reveal Menu 
Bu tweak ile beraber iPhone 6S ve 6S Plus ile beraber gelen 3D Touch özelliğine kısmi olarak da sahip olabiliyorsunuz.
Uygulamayı yükledikten sonra Enable Switcher, Enable Swipe-Up ve Enable HapticVib özelliklerini açalım. Bundan sonra herhangi bir uygulamanın 3D Touch özelliği ile gelen menüsüne erişmek için uygulama ikonuna basılı tutmamız yeterli. Buradan destekleyen uygulamalarım menülerine kolay bir şekilde erişebilirsiniz.
Uygulamaları silmek için ise yukarı doğru çekmeniz yeterli. İkonların yerlerini değiştirmek için ise basılı tutmadan sürüklemeniz gerek. Enable HapticVib özelliği ile Apple tarafında gelen Taptic Motorunu bir nevi titreşimle kopyalıyor diyebiliriz. Reveal Menu BigBoss altında ücretsiz olarak sunuluyor. Bir uygulamaya 3D Touch özelliği geldiği zaman, güncellemeden sonra uygulamayı bir kez açın. Bundan sonra 3D Touch özelliği Reveal Menu içerisinde aktif olacaktır. 
 
iPhone 6'yı 6S yapın
EnableLivePhotos
6S ve 6S Plus ile gelen en heyecan verici özelliklerden biride Live Photos yani canlı resimler. Cydia üzerinde yer alan EnableLivePhotos tweak’i ile bu özellik yine eski iPhone modellerine getirilebiliyor. BigBoss üzerinden yükleyebileceğiniz bu tweak sonrasında çektiğiniz görüntülerin 1,5 saniye öncesi ve sonrası kaydedilerek, üzerine gelip bastığınız zaman hareketli video şeklinde görüntülenebiliyor.
UntetheredHeySiri
iOS 9 ile beraber Siri artık sizi sesinizden tanıyabiliyor. Ayrıca şarja bağlı olmadığı zamanlarda bile sürekli olarak dinleme modun da kalabiliyor. 6S önceki cihazlarda ise bu özellik sadece cihaz şarja takılı iken çalışabiliyor. Ancak UntetheredHeySiri tweak’i ile beraber cihazınız tıpkı 6S’de olduğu gibi sizi sürekli olarak dinleyebilecek. Bunun için ayarlardan Always seçeneğiniz seçmeniz yeterli. 
iPhone 6'yı 6S yapın
 
SwipeSelection
iOS 9 Beta 1 ile tanıtılan ve iki parmak ile imleci ekranda istediğiniz yere götürebilmenizi sağlayan özellik maalesef ki iPhone 6 üzerinde çok başarılı çalışmasına rağmen bir sonraki beta sürümünde verilmedi. Bu özellik beta 2 sürümü ile kaldırıldıktan sonra 6S’in çıkışı ile beraber 3D Touch ile entegreli olarak sadece 6S ve 6S Plus modellerinde kullanılmaya başlandı. Önceki iPhone modellerine sahip kişiler ise SwipeSelection tweak’i ile yine bu özelliğin bir benzerini deneyimleyebilirler. İlgili Tweak’i yükledikten sonra klavye ekranında parmağınızı klavye üzerinde basılı tutarak imleci ekranın istediğiniz noktasına sürükleyebilirsiniz. Shift tuşundan başlayarak sürüklediğinizde ise işaretleme fonksiyonu devreye girer.


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swat882 3 yıl en beğenilen
Allah allah Apple içerikleri bir anda mantar gibi türedi, neden acaba?

Bu adamlar değilmiydi size yamuk yapıp Apple Zorlu Center dan yaka paça atmaya çalışan?

Erdi Bey gibi nazik, bilgili ve kibar birisine saygısızlık yapanlara ben saygı duyamam


Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz çok çabukkkk
Allah allah Apple içerikleri bir anda mantar gibi türedi, neden acaba?Bu adamlar değilmiydi size yamuk yapıp Apple Zorlu Center dan yaka paça atmaya ...
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4 Yanıt Yanıtla +44
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WHITE_Wolf 3 yıl
Burdan neyi anlıyor iphone kullanan arkadaşlar apple ın yeni diye sunduğu özellikler 2-3 yazılımsal değişiklikle yapılacak şeyler nasıl kazık attıklarını daha iyi gördünüz.
Burdan neyi anlıyor iphone kullanan arkadaşlar apple ın yeni diye sunduğu özellikler 2-3 yazılımsal değişiklikle yapılacak şeyler nasıl kazık attıklarını daha ...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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AlicanNalbat 3 yıl
He olur olur zorlayin :))))) biraz daha zorlayin olur emin olun :)

Taptic engine
1.8 Ghz
12 Mp Kamera
2gb Ram
4k Video
Gerçek Anlamda LivePhoto
Daha kalin ve sağlam kasa
Jb ile oluyor mu :)

He olur olur zorlayin :))))) biraz daha zorlayin olur emin olun :)Taptic engine1.8 Ghz12 Mp Kamera2gb Ram4k VideoGerçek...
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2 Yanıt Yanıtla +19
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DH Misafiri 11 ay
Iphone 6 kullanıyorum cydia app storeye yazıyorum çıkmıyor yardımcı olur musunuz
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widf 2 yıl
Berkan Bey,
Bir "teknoloji editörü" olarak imla kurallarına özen göstermenizi tavsiye ederim. En az içerik kadar sunum da önemli. Bunun da ötesinde kendi dilimizi doğru yazabiliyor ve konuşabiliyor olmak daha önemli.
Sevgiler.
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mmes 3 yıl
9.1 e jb geldi mi. Ne vardı yükselttim kafana sıçıyım arif kafaya sıçıyım.
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Murmeko 3 yıl
Güzel video olmuş ama;
dslr kalitesinde fotoğraflar çeken ve sanki warner bros setinden fırlamışcasına kaliteli 4 k videolar çeken 12 mp kamerası,
telefonda 60 fps de gta 5 oynatabilecek grafik birimi,
nasayı marsa yollayacak hesaplamaları yürütebilecek seviyedeki işlemcisi,
çok kasarak çalışmasını düzeltmek için ve 40 inç ekranında çoklu pencere açmak için konulmuş 2 gegolayt remi,
6s ye geçen insanların ne kadar zengin kültürlü ve yetenekli olacağını resmedebilen muhteşem 5 mp ön kamerası,
evdeki tadilatların bile üstesinden gelebilecek seviyedeki sağlamlığı
gibi bazı "devrimsel" özelliklerini kazandırmayı unutmanız kötü olmuş.
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MarjinaL_Kedi 3 yıl
apple dünyanın en büyük kapitalizmini yapıyor her çıkardığı telefon ile çok az bi özellikle insanları kandırıyor ip5 var elimde ip6 la yazılımsal fark bulamadık tabi ekranı biraz büyük şarjı biraz daha fazla gidiyor ama hemen hemen aynı uygulamaları çalışdırıyor
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freudunpiposu 3 yıl
Yok 8 mp'den 12'ye çıkmışmış. Bu sene 2 gb ram dışında ve işlemci dışında yeni bir şey yok. Ha kullanıcı neyi farkeder derseniz daha hızlı yüklenen web sayfaları oldu ve artık 4 sekmeden sonra kapanmıyor. Kamera yine rakiplerinin yanında leş.
s'in 1 gb fazla ramle gelmesi şuna yol açar, 6 ve gerisinin ömrü seneye doldu demektir. Artık uygulama yapımcısı daha fazla bellekte yer kaplayan uygulamar yapacaktır.
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foreveriphone 3 yıl
Ağzına sağlık Berkan.Yine çok faydalı bir konuya değinmişsin.Jailbreak candır ve android'teki xposed modüllerinden 1000 kat daha işlevseldir.
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Blackrz 3 yıl
Agalar niye tartışıyosunuz ? İsteyen bütçesi olan alıyor. Alamayanlar elindekiyle devam ediyor. Beğenmeyen bütçesi yetmeyen almaz. He ben iphone'cuyum ilk çıktığında direk bende olucak diyen adam bütçesi varsa alır. Bu noktada kimseye söz düşmez. Herkesin kendi cebi kendi telefonu
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MMistanbul 3 yıl
iphone sevenler ozelliklere bakarak almıyorki telefonu. (Çok büyük çoğunluğu) Onlar için önemli olan son versiyon elma logosu. İçeriğinin önemi olsa zaten iphone almazlardı..
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coolcool 3 yıl
Konu mükemmel
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