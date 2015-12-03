iPhone 6'yı 6S yapın "Bütün detaylar bu videoda"

iPhone 6S ile gelen 3D Touch, Live Photos ve çeşitli klavye özelliklerini iPhone 6 ve daha önceki iPhone'larda kullanmak ister misiniz? O zaman bu videomuz tam size göre.

iPhone 6'nızı 6S yapmak için telefonunuzun Jailbreakli olması yeterli. Daha sonrasında sadece bir kaç yazılımsal değişiklik ile eski model iPhone telefonunuzu yeni nesil iPhone 6S özellikleri ile donatabilirsiniz.

Bu videomuzda işlemleri tek tek anlatıyor, değişiklikler sonrası eklenen özellikleri deniyoruz.

iPhone 6S ve 6S’in çıkışı ile beraber özellikle iPhone 6 kullanıcılarının kafasında acaba geçmeye değer mi? sorusu belirdi. S serisi telefonların tasarımında değişiklik yok. Fonksiyonel olarak 3D Touch ve Live Photos gibi bazı yeni özelliklerle geliyor. Bu videomuzda ise sizlere bu yeni temel özellikleri önceki iPhone modellerinde, bazı Jailbreak tweakleri ile nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim.

İlk Tweakimizin adı Reveal Menu

Bu tweak ile beraber iPhone 6S ve 6S Plus ile beraber gelen 3D Touch özelliğine kısmi olarak da sahip olabiliyorsunuz.

Uygulamayı yükledikten sonra Enable Switcher, Enable Swipe-Up ve Enable HapticVib özelliklerini açalım. Bundan sonra herhangi bir uygulamanın 3D Touch özelliği ile gelen menüsüne erişmek için uygulama ikonuna basılı tutmamız yeterli. Buradan destekleyen uygulamalarım menülerine kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Uygulamaları silmek için ise yukarı doğru çekmeniz yeterli. İkonların yerlerini değiştirmek için ise basılı tutmadan sürüklemeniz gerek. Enable HapticVib özelliği ile Apple tarafında gelen Taptic Motorunu bir nevi titreşimle kopyalıyor diyebiliriz. Reveal Menu BigBoss altında ücretsiz olarak sunuluyor. Bir uygulamaya 3D Touch özelliği geldiği zaman, güncellemeden sonra uygulamayı bir kez açın. Bundan sonra 3D Touch özelliği Reveal Menu içerisinde aktif olacaktır.

EnableLivePhotos

6S ve 6S Plus ile gelen en heyecan verici özelliklerden biride Live Photos yani canlı resimler. Cydia üzerinde yer alan EnableLivePhotos tweak’i ile bu özellik yine eski iPhone modellerine getirilebiliyor. BigBoss üzerinden yükleyebileceğiniz bu tweak sonrasında çektiğiniz görüntülerin 1,5 saniye öncesi ve sonrası kaydedilerek, üzerine gelip bastığınız zaman hareketli video şeklinde görüntülenebiliyor.

UntetheredHeySiri

iOS 9 ile beraber Siri artık sizi sesinizden tanıyabiliyor. Ayrıca şarja bağlı olmadığı zamanlarda bile sürekli olarak dinleme modun da kalabiliyor. 6S önceki cihazlarda ise bu özellik sadece cihaz şarja takılı iken çalışabiliyor. Ancak UntetheredHeySiri tweak’i ile beraber cihazınız tıpkı 6S’de olduğu gibi sizi sürekli olarak dinleyebilecek. Bunun için ayarlardan Always seçeneğiniz seçmeniz yeterli.

SwipeSelection

iOS 9 Beta 1 ile tanıtılan ve iki parmak ile imleci ekranda istediğiniz yere götürebilmenizi sağlayan özellik maalesef ki iPhone 6 üzerinde çok başarılı çalışmasına rağmen bir sonraki beta sürümünde verilmedi. Bu özellik beta 2 sürümü ile kaldırıldıktan sonra 6S’in çıkışı ile beraber 3D Touch ile entegreli olarak sadece 6S ve 6S Plus modellerinde kullanılmaya başlandı. Önceki iPhone modellerine sahip kişiler ise SwipeSelection tweak’i ile yine bu özelliğin bir benzerini deneyimleyebilirler. İlgili Tweak’i yükledikten sonra klavye ekranında parmağınızı klavye üzerinde basılı tutarak imleci ekranın istediğiniz noktasına sürükleyebilirsiniz. Shift tuşundan başlayarak sürüklediğinizde ise işaretleme fonksiyonu devreye girer.



