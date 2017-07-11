iPhone 8'in ekran koruyucusu, telefon hakkında ipucu veriyor

Yaz aylarına girmemiz ile birlikte yeni iPhone modelleri hakkındaki sızıntılar giderek artıyor. Sızıntıların en sonuncusu iPhone 8 için yayınlanan ekran koruyucu oldu. Bir İngiliz aksesuar satış sitesi tarafından sunulan aksesuar, yeni model hakkında ipuçları taşıyor.

Apple'ın yeni iPhone planları az çok belli oldu. Şirketin sonbaharda üç yeni iPhone modeli duyurması bekleniyor. Söylentilere göre bunlardan ikisi iPhone 7s ve iPhone 7s Plus olacak. Bu iki modelin tasarımsal özellikleri, mevcut iPhone 7 modelleriyle aynı olacak. Bununla birlikte iPhone 8 adında özel bir model satışa sunulacak. iPhone ailesinin 10. yıl dönümü şerefine üretilecek bu telefonun üst düzey özelliklere sahip olması bekleniyor. Yayınlanan ekran koruyucunun da iPhone 8 modeli için hazırlandığı belirtiliyor.

Phonearena.com adlı haber sitesi bu aksesuarı satın aldı ve konuyla ilgili haber yayınladı. Site tarafından yayınlanan ekran koruyucunun görsellerine baktığımız zaman üst kısımdaki ön kamera ve ahizeye ayrılan bölüm haricindeki alanın tamamen ekrana ayrıldığını görüyoruz. Üstelik iPhone 8 ile birlikte ekran boyutu da büyüyor. Yeni modelde ekran 5.7 inç boyutunda, telefon ise 6.35 cm genişliğinde ve 13.6 cm yüksekliğinde ölçülere sahip. Alışık olduğumuz 16:9 en boy oranı yerine 2.15:1 oranı kullanılıyor.

5.7 inç Boyutundaki Ekran, iPhone 7 Ölçülerindeki Kasaya Sığdırılmış

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile yan yana koyulduğu zaman iPhone 7 Plus'tan daha büyük ekranın iPhone 7 ölçülerine sığdırıldığını görmekteyiz. Endüstriyel anlamda büyük ilerleme katedilmiş.

Rakiplerinden Daha Küçük

iPhone 8, en büyük rakipleri LG G6 ve Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırıldığı zaman iki telefondan da küçük ölçülere sahip.

Tam Boyutta Gör

Ana ekran düğmesi için ön panelde herhangi bir alanın ayrılmadığını fark etmişsinizdir. Bu durum, iPhone 8'de ana ekran düğmesi yerine sanal düğmelerin kullanılacağını doğruluyor. Doğrudan ekrana dokunarak parmak izini okuma teknolojisinin Apple için çok erken olduğunu düşünürsek iPhone 8'de yüz tanıma teknolojisinin kullanılabilir. Ön paneldeki sensörler için ayrılan bölüme baktığımızda Galaxy S8'inkilere benzer sensör boşlukları bulunuyor.





Satışan sunulan bu ekran koruyucu İngiltere menşeli bir aksesuar firması olan Mobilefun tarafından üretildi. Telefon üreticileri yeni ürünlerinin aksesuarlarının erkenden hazırlanması için tanıtımdan önce aksesuar üreticilerine konsept telefon maketleri gönderiyor. Mobilefun firmasının bu aksesuarı üretirken Apple tarafından gönderilen resmi bilgilerden mi yoksa telefon hakkındaki söylentilerden mi esinlenildiği bilinmiyor. Firmanın web sitesini ziyaret ederek iPhone 8 için tasarlanmış telefon kılıflarını da görüntüleyebilirsiniz.

Ekran koruyucusunun ölçüleri baz alınarak hazırlanan konsept çizimleri galeriden görüntüleyebilirsiniz.

https://www.phonearena.com/news/iPhone-8-screen-protector-size-design-screen_id95848