iPhone 8'in ekran koruyucusu, telefon hakkında ipucu veriyor

Phonearena.com adlı haber sitesi bu aksesuarı satın aldı ve konuyla ilgili haber yayınladı. Site tarafından yayınlanan ekran koruyucunun görsellerine baktığımız zaman üst kısımdaki ön kamera ve ahizeye ayrılan bölüm haricindeki alanın tamamen ekrana ayrıldığını görüyoruz. Üstelik iPhone 8 ile birlikte ekran boyutu da büyüyor. Yeni modelde ekran 5.7 inç boyutunda, telefon ise 6.35 cm genişliğinde ve 13.6 cm yüksekliğinde ölçülere sahip. Alışık olduğumuz 16:9 en boy oranı yerine 2.15:1 oranı kullanılıyor.
5.7 inç Boyutundaki Ekran, iPhone 7 Ölçülerindeki Kasaya Sığdırılmış
Rakiplerinden Daha Küçük
iPhone 8, en büyük rakipleri LG G6 ve Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırıldığı zaman iki telefondan da küçük ölçülere sahip.
Ana ekran düğmesi için ön panelde herhangi bir alanın ayrılmadığını fark etmişsinizdir. Bu durum, iPhone 8'de ana ekran düğmesi yerine sanal düğmelerin kullanılacağını doğruluyor. Doğrudan ekrana dokunarak parmak izini okuma teknolojisinin Apple için çok erken olduğunu düşünürsek iPhone 8'de yüz tanıma teknolojisinin kullanılabilir. Ön paneldeki sensörler için ayrılan bölüme baktığımızda Galaxy S8'inkilere benzer sensör boşlukları bulunuyor.
Satışan sunulan bu ekran koruyucu İngiltere menşeli bir aksesuar firması olan Mobilefun tarafından üretildi. Telefon üreticileri yeni ürünlerinin aksesuarlarının erkenden hazırlanması için tanıtımdan önce aksesuar üreticilerine konsept telefon maketleri gönderiyor. Mobilefun firmasının bu aksesuarı üretirken Apple tarafından gönderilen resmi bilgilerden mi yoksa telefon hakkındaki söylentilerden mi esinlenildiği bilinmiyor. Firmanın web sitesini ziyaret ederek iPhone 8 için tasarlanmış telefon kılıflarını da görüntüleyebilirsiniz.
https://www.phonearena.com/news/iPhone-8-screen-protector-size-design-screen_id95848 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
5.7 inç çerçevesiz cihazda o boyutlarda ulaşılamayacak bir hedef değil. s8' e göre ekran daha geniş sanırım, oradan kurtarıyor.
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