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iPhone 8'in ekran koruyucusu, telefon hakkında ipucu veriyor

Bir mobil aksesuar üreticisi, iPhone 8 için üretilmiş ekran koruyucuyu satışa sundu. Ekran koruyucu, iPhone 8'in tasarımı ve parmak izi teknolojisi hakkında bir takım ipuçları içeriyor.
1 yıl
6,6b
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22
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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iPhone 8'in ekran koruyucusu, telefon hakkında ipucu veriyor
 

 
Yaz aylarına girmemiz ile birlikte yeni iPhone modelleri hakkındaki sızıntılar giderek artıyor. Sızıntıların en sonuncusu iPhone 8 için yayınlanan ekran koruyucu oldu. Bir İngiliz aksesuar satış sitesi tarafından sunulan aksesuar, yeni model hakkında ipuçları taşıyor.
 
Apple'ın yeni iPhone planları az çok belli oldu. Şirketin sonbaharda üç yeni iPhone modeli duyurması bekleniyor. Söylentilere göre bunlardan ikisi iPhone 7s ve iPhone 7s Plus olacak. Bu iki modelin tasarımsal özellikleri, mevcut iPhone 7 modelleriyle aynı olacak. Bununla birlikte iPhone 8 adında özel bir model satışa sunulacak. iPhone ailesinin 10. yıl dönümü şerefine üretilecek bu telefonun üst düzey özelliklere sahip olması bekleniyor. Yayınlanan ekran koruyucunun da iPhone 8 modeli için hazırlandığı belirtiliyor.

 

iPhone 8'in ekran koruyucusu, telefon hakkında ipucu veriyor
 

Phonearena.com adlı haber sitesi bu aksesuarı satın aldı ve konuyla ilgili haber yayınladı. Site tarafından yayınlanan ekran koruyucunun görsellerine baktığımız zaman üst kısımdaki ön kamera ve ahizeye ayrılan bölüm haricindeki alanın tamamen ekrana ayrıldığını görüyoruz. Üstelik iPhone 8 ile birlikte ekran boyutu da büyüyor. Yeni modelde ekran 5.7 inç boyutunda, telefon ise 6.35 cm genişliğinde ve 13.6 cm yüksekliğinde ölçülere sahip. Alışık olduğumuz 16:9 en boy oranı yerine 2.15:1 oranı kullanılıyor.

  

5.7 inç Boyutundaki Ekran, iPhone 7 Ölçülerindeki Kasaya Sığdırılmış

 
iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile yan yana koyulduğu zaman iPhone 7 Plus'tan daha büyük ekranın iPhone 7 ölçülerine sığdırıldığını görmekteyiz. Endüstriyel anlamda büyük ilerleme katedilmiş.
 


Rakiplerinden Daha Küçük

iPhone 8, en büyük rakipleri LG G6 ve Samsung Galaxy S8 ile karşılaştırıldığı zaman iki telefondan da küçük ölçülere sahip.

 

iPhone 8'in ekran koruyucusu, telefon hakkında ipucu veriyor
Tam Boyutta Gör
 

 

Ana ekran düğmesi için ön panelde herhangi bir alanın ayrılmadığını fark etmişsinizdir. Bu durum, iPhone 8'de ana ekran düğmesi yerine sanal düğmelerin kullanılacağını doğruluyor. Doğrudan ekrana dokunarak parmak izini okuma teknolojisinin Apple için çok erken olduğunu düşünürsek iPhone 8'de yüz tanıma teknolojisinin kullanılabilir. Ön paneldeki sensörler için ayrılan bölüme baktığımızda Galaxy S8'inkilere benzer sensör boşlukları bulunuyor.


Satışan sunulan bu ekran koruyucu İngiltere menşeli bir aksesuar firması olan Mobilefun tarafından üretildi. Telefon üreticileri yeni ürünlerinin aksesuarlarının erkenden hazırlanması için tanıtımdan önce aksesuar üreticilerine konsept telefon maketleri gönderiyor. Mobilefun firmasının bu aksesuarı üretirken Apple tarafından gönderilen resmi bilgilerden mi yoksa telefon hakkındaki söylentilerden mi esinlenildiği bilinmiyor. Firmanın web sitesini ziyaret ederek iPhone 8 için tasarlanmış telefon kılıflarını da görüntüleyebilirsiniz.

 
Ekran koruyucusunun ölçüleri baz alınarak hazırlanan konsept çizimleri galeriden görüntüleyebilirsiniz. 
 
  
 

https://www.phonearena.com/news/iPhone-8-screen-protector-size-design-screen_id95848 Yorum Yaz
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DSG1 1 yıl en beğenilen
Apple resmen şöyle demiş: alın lan alın, bir çerçeve kaç para lan alın size.
(1200$) yalnız nasıl kalınlık bugün bütün cihazlarda yeterli seviyeye gelip kaç mm olduğu konuşulmuyorsa yavaş yavaş nihayet bu çerçeve muhabbeti de son bulacak bakalım yeni takıntımız ne olacak.
Apple resmen şöyle demiş: alın lan alın, bir çerçeve kaç para lan alın size.(1200$) yalnız nasıl kalınlık bugün bütün cihazlarda yeterli seviyeye geli...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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tamzirtapoz 1 yıl
bunu öğrendik ya artık rahat uyuyabilirim
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3arbar 1 yıl
muhtemelen satış rekorları kıracak bu tasarım.dehşet bir tasarım olmuş.hemde 16:9 ekran formatında.
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Whippoorwill 1 yıl
G6 ve S8 ile kıyaslayınca yine göze hoş göründüğünü söyleyemem. Özellikle LG keşke daha dolu br paket hazırlasaydı diye düşünmüyor değilim.
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serty23 1 yıl
Telefon ekranı 5.7 inç olacak ama telefon iphone 7 kadar olacak , nası telefonmuş arkadaş o ya iphone 7 nin ön tarafını tamamen ekran yapsan 5.7 inç çıkmaz ki ...
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Golden Gate 1 yıl serty23
serty23
Telefon ekranı 5.7 inç olacak ama telefon iphone 7 kadar olacak , nası telefonmuş arkadaş o ya iphone 7 nin ön tarafını tamamen ekran yapsan 5.7 inç çıkmaz ki ...

5.7 inç çerçevesiz cihazda o boyutlarda ulaşılamayacak bir hedef değil. s8' e göre ekran daha geniş sanırım, oradan kurtarıyor.
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ardicli2000 1 yıl
Ekran koruyucu da neden siyah alankar olur ki?!?!?!?!?
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kadirirdem 1 yıl
Samsung s9'da bu ekran boy oranına geçer ve ön paneli böyle yapar.
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Kerim5100 1 yıl
Bunun yanında Note 8 fırsat ürünü olacak :D
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Master_Evil 1 yıl
boyutu s8in yanında daha kullanışlı gözüküyor
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alp0007 1 yıl
Tahminim yedi sekiz bin liraya kadar çıkacak, prestij telefon olacak, kar rekoru kırılacak.
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javaprof 1 yıl
iphone 8 diye bişey olamayacak iphone 7s 7s plus ve iphone 10 years edition olacak ve sadece edition modeli amoled olacak diğerleri ips olacak samsung daha kendi amoledlerini yetiştiremiyor.
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