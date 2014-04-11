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iPhone için Metal Gear Solid V telsiz kılıfları Japonya'da ortaya çıktı

5 yıl
2b
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone için Metal Gear Solid V telsiz kılıfları Japonya'da ortaya çıktı

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes yapımının piyasaya çıkması şerefine Hideo Kojima, Big Boss tarafından kullanılan yüksek teknolojili telsizin, aksesuar olarak satışa sunulacağını açıklamıştı. Kojima yeni aksesuar ile ilgili bazı görseller paylaştı.

Metal Gear iDroid kılıf aksesuarı iPhone 5 ve iPhone 5S ile uyumlu olarak üretildi. Aksesuar cihazı tamamen kapatıyor. Ancak cihazın fiziksel tuşlarına aksesuarın tuşları ile erişilebiliyor. Telsizin anten kısmı ise çıkarılarak ekran kalemi olarak kullanılabiliyor. 

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes için geliştirilen yardımcı iOS uygulamasını indirerek gerçek bir telsiz havası verebilirsiniz. Ancak telsiz olarak kullanmaya yönelik ne aksesuarda ne de uygulamada herhangi bir fonksiyon mevcut değil.

Metal Gear iDroid kılıf aksesuarı henüz satışta değil. Oyunun meraklılarının Big Boss telsizine sahip olmak için Ekim ayı sonlarını beklemesi gerekiyor. Aksesuarın perakende fiyatı ise yaklaşık 74$ olarak belirlenmiş. 

http://vr-zone.com/articles/metal-gear-idroid-case-turns-iphones-cool-walkie-talkies/75653.html Yorum Yaz
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kımyasal 5 yıl en beğenilen
Arkadaş bari ekstra batarya,telsiz özelliği,üstteki anten ile yüksek çekim kalitesi,darbeye dayanıklılık gibi özellikler koysaydınız da albenisi yüksek olsaydı.
Arkadaş bari ekstra batarya,telsiz özelliği,üstteki anten ile yüksek çekim kalitesi,darbeye dayanıklılık gibi özellikler koysaydınız da albenisi yüksek olsaydı....
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SturdyHead 5 yıl
Bu kılıfla bile çerçeveleri Sony'den ince
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eriten 5 yıl
İnceliği hafifliği ve kullanılabilirliği ile hasta olduğum bir telefonu kaba hale getirmeye gerek yok ki buna değecek özellikte yok anca oyunun sıkı fanatiği olmam lazımdı ki malesef oda yok...
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Leskodjer 5 yıl
Bunu almanın amacı ne olabilir ki acaba.
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Dark Shade 5 yıl
çöp resmen
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Solo__TuRk_- 5 yıl
Hani aktif bir tema olsa neysede one aga kılıf degilde oyuncak olsa alınır
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SahiNN1 5 yıl
çok gereksiz
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Mar00N 5 yıl


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ouzqan 5 yıl
Kullanışlı değil birde batarya falan koyulsaydı daha çok tercih edilebilirdi.
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MK* 5 yıl
Basligi okuyunca cok ince zarif bir kilif bekliyordum
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OverClocK1ng 5 yıl
Hiç bir işe yaramayan ve sırf görüntü olan bir ÇÖP yapmışlar.
Neden böyle diyorum.
Çünkü madem o kadar büyük bir cihaz yapıyorsun ve telefonu da içine alacak kadar büyük,
zaten şarjdan yana sıkıntı çeken ve şarjım az gidiyor diyen o kadar iPhone kullanıcısı varken,
koy içine adam gibi pil, hem görüntüsü havalı olsun, bununla birlikte telefonun pil ömrünü hatırı sayılır ölçüde arttırsın.
Ama yok.
Allah'ın Çin'li firması 5 Dolara 10.000 miliamperlik şarj istasyonu yapar satar, bunlar ise 75 Dolara sadece görünüm satar...
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limbesh 5 yıl
ismine yakışır bir ürün olmuş, METAL GEAR yani sonuçta
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