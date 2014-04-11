iPhone için Metal Gear Solid V telsiz kılıfları Japonya'da ortaya çıktı





Metal Gear Solid V: Ground Zeroes yapımının piyasaya çıkması şerefine Hideo Kojima, Big Boss tarafından kullanılan yüksek teknolojili telsizin, aksesuar olarak satışa sunulacağını açıklamıştı. Kojima yeni aksesuar ile ilgili bazı görseller paylaştı.





Metal Gear iDroid kılıf aksesuarı iPhone 5 ve iPhone 5S ile uyumlu olarak üretildi. Aksesuar cihazı tamamen kapatıyor. Ancak cihazın fiziksel tuşlarına aksesuarın tuşları ile erişilebiliyor. Telsizin anten kısmı ise çıkarılarak ekran kalemi olarak kullanılabiliyor.





Metal Gear Solid V: Ground Zeroes için geliştirilen yardımcı iOS uygulamasını indirerek gerçek bir telsiz havası verebilirsiniz. Ancak telsiz olarak kullanmaya yönelik ne aksesuarda ne de uygulamada herhangi bir fonksiyon mevcut değil.





Metal Gear iDroid kılıf aksesuarı henüz satışta değil. Oyunun meraklılarının Big Boss telsizine sahip olmak için Ekim ayı sonlarını beklemesi gerekiyor. Aksesuarın perakende fiyatı ise yaklaşık 74$ olarak belirlenmiş.

http://vr-zone.com/articles/metal-gear-idroid-case-turns-iphones-cool-walkie-talkies/75653.html