iPhone için Typo klavyeli kılıf aksesuarı gelecek yıl satışta









Dokunmatik ekranlı akıllı telefonların kullanım alanı giderek arttıkça, klavyeli modeller de yavaş yavaş gözden düşmeye başladı. Ancak bununla birlikte kullanıcıların fiziksel bir tuş takımına olan ihtiyacı hiçbir zaman sona ermedi.





Tüketiciler farklı aksesuarlarla mobil cihazları için klavye taşımayı tercih edebiliyor. Typo adlı bir firma ise iPhone kullanıcılarının fiziksel klavye ihtiyacına yönelik bir aksesuar hazırlamış.





Typo Keyboard, iPhone 5 ve 5S modelleri için klavye entegreli bir kılıf aksesuarı. Aksesuara cihazı yerleştirdiğinizde klavye Home tuşundan aşağı doğru uzanıyor ve böylece sanal klavyedeki ekran işgali sizi etkilemiyor.





Klavye 180mAh bataryaya sahip ve Bluetooth 3.0 üzerinden cihazınıza bağlanıyor. Ürünün kaç saat kullanım süresi sunduğu açıklanmasa da bir önceki Bluetooth standardı olduğu için çok yüksek rakamlar beklememek gerekiyor.





Typo yatırımcılar tarafından da ilgi görüyor ve proje farklı kaynaklardan 1 milyon dolar destek sağlamış durumda. Typo Keyboard 99$ fiyat etiketiyle ön siparişe başlamışken, Ocak ayında ise sevkiyatlar başlayacak.

http://typokeyboards.com/home