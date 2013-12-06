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iPhone için Typo klavyeli kılıf aksesuarı gelecek yıl satışta

5 yıl
1,4b
1
39
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone için Typo klavyeli kılıf aksesuarı gelecek yıl satışta


Dokunmatik ekranlı akıllı telefonların kullanım alanı giderek arttıkça, klavyeli modeller de yavaş yavaş gözden düşmeye başladı. Ancak bununla birlikte kullanıcıların fiziksel bir tuş takımına olan ihtiyacı hiçbir zaman sona ermedi.

Tüketiciler farklı aksesuarlarla mobil cihazları için klavye taşımayı tercih edebiliyor. Typo adlı bir firma ise iPhone kullanıcılarının fiziksel klavye ihtiyacına yönelik bir aksesuar hazırlamış.

Typo Keyboard, iPhone 5 ve 5S modelleri için klavye entegreli bir kılıf aksesuarı. Aksesuara cihazı yerleştirdiğinizde klavye Home tuşundan aşağı doğru uzanıyor ve böylece sanal klavyedeki ekran işgali sizi etkilemiyor.

Klavye 180mAh bataryaya sahip ve Bluetooth 3.0 üzerinden cihazınıza bağlanıyor. Ürünün kaç saat kullanım süresi sunduğu açıklanmasa da bir önceki Bluetooth standardı olduğu için çok yüksek rakamlar beklememek gerekiyor.

Typo yatırımcılar tarafından da ilgi görüyor ve proje farklı kaynaklardan 1 milyon dolar destek sağlamış durumda. Typo Keyboard 99$ fiyat etiketiyle ön siparişe başlamışken, Ocak ayında ise sevkiyatlar başlayacak. 

http://typokeyboards.com/home Yorum Yaz
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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
blackberry + iphone = kumanda
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Peregrino 5 yıl
Atv yi acin da izleyelim
1 Yanıt Yanıtla +18
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Sajuuk 5 yıl
Şimdi kumanda gibi olmuş işte
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zulfiquarr 5 yıl
insan bunu kağıda çizmeye utanır adamlar üretime geçmiş reklam yapıyorlar.
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sarucuk12 5 yıl
orta tuşu olmadan nasıl kapanıcak acaba uygulamalar vs.veya geri dönmek istenilirse?
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Joker38 5 yıl
iğrenç durmuş
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4ConseQui 5 yıl
Gereksiz bence bu klavyelerden seri uretimde cok yapildi telefonda tutmayinca bunu yapalim degerlendirelim demisler Çöp
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DaRKFoRCeS 5 yıl
gereksiz bir aksesuar swiftkey ve benzeri alternatif klavyeler var.oldu olacak t9 özelliğide koysalardı tam olurdu.
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ydadodo 5 yıl
yalnız bişe sorcam iphone 5s deki parmak izi okuucu kaybolmicak mı bunu takınca ??
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heisenberg__ 5 yıl
lightsaber a doğru giderkene
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MaxCavalera 5 yıl
Ryan Seacrest isinli zeka fiskiran kisinin cabalari sonucu ortaya cikan klavyesimsi.
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General. 5 yıl
Ne gereği varsa artık
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simbolmina 5 yıl
Home tuşunu eklenmiştir klavyeye, olmadı assistive touch var. Ama ben de beğenmedim. Yatay klavye daha mantıklı kanımca. Zaten Bluetooth bağlantı var, yap güzel bir yatay klavye alalım.
Bu aksesuar. Başka firma yapıyor. Apple bitmiş falan diyor bazıları. Cümleyi daha uzatmayı bile gereksiz görüyorum gerçi. En azından birileri apple ürünlerine sürekli aksesuar üretmeye çalışıyor...
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onizuka_sensei 5 yıl
Tasarımını yapan hangi beyinsizse artık saçmalığın bütün sınırlarını zorlamış. E akılsız mantıksız insan madem bi bok yedin böyle bir şey saçmaladın, yav hiç mi düşünmedin koca home tuşu nereye gitti diye. Yani ona nasıl basacağınıda mı hayal etmedin? Her seferinde home tuşu için kılıfı tak çıkar mı yapacak insanlar? Yani şunu alanda satışa çıkması için bağış yapanda beyinsizin önde gideni başka bi şey demiyorum.
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