iPhone için yeni bir fotoğraf düzenleme programı: Tanget

Fotoğraf çekmekten hoşlanan ve çektiği fotoğrafları düzenleyerek daha güzel hale getirmek isteyen iPhone kullanıcıları için yayınlanan Tanget isimli uygulama, fotoğrafları oldukça farklı bir yapıya sokabiliyor.

Ben Guerrette tarafından hazırlanan fotoğraf düzenleme uygulaması Tanget, içerisinde bulunan 15 adet farklı şeklin fotoğraflar üzerine eklenmesine, 43 adet farklı arka fon seçeneğinin uygulamasına imkan veriyor ve ayrıca 350 farklı renk ve karışım seçeneğiyle beraber geliyor. Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen uygulama, fotoğraflar üzerinde boyutlandırma yapılmasına da izin verebiliyor ve Facebook, Twitter ya da Instagram gibi servisler ile doğrudan paylaşım yapabiliyor.

Şekiller, dokular ve renk karışımları ile fotoğrafları birer sanat eserine çevirebilen Tanget uygulamasına, 1,79 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id666406520?mt=8