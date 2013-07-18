iPhone için yeni bir takvim uygulamas: Agenda Calendar 4

Kişisel ya da iş hayatımızı düzene sokmak için sık sık kullandığımız takvim uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.

Savvy Apps tarafından hazırlanan ve Agenda Calendar 4 ismiyle kullanıma sunulan takvim uygulaması, öncelikle sade ara yüzü üzerinden rahat bir kullanım vaat ediyor. Aylık, yıllık ya da haftalık düzenlemelerin yapılabildiği, kolayca yeni etkinlik oluşturulabildiği, detaylı görüntüleme seçeneklerinin yer aldığı ve farklı alarm ile hatırlatma ayarlarının yapılabildiği Agenda Calendar 4, harita üzerinden işaretleme desteğiyle de geliyor ve Google Calendar, iCloud, Microsoft Exchange, Apple Reminders gibi servisleri destekliyor.

iOS 6.0 ve üzeri iPhone modelleriyle uyumlu olarak çalışan Agenda Calendar 4 takvim uygulamasına 3,59 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id665368550?mt=8