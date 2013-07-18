Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iPhone için yeni bir takvim uygulamas: Agenda Calendar 4

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
350
1
3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iPhone için yeni bir takvim uygulamas: Agenda Calendar 4
Kişisel ya da iş hayatımızı düzene sokmak için sık sık kullandığımız takvim uygulamalarına bir yenisi daha eklendi.
Savvy Apps tarafından hazırlanan ve Agenda Calendar 4 ismiyle kullanıma sunulan takvim uygulaması, öncelikle sade ara yüzü üzerinden rahat bir kullanım vaat ediyor. Aylık, yıllık ya da haftalık düzenlemelerin yapılabildiği, kolayca yeni etkinlik oluşturulabildiği, detaylı görüntüleme seçeneklerinin yer aldığı ve farklı alarm ile hatırlatma ayarlarının yapılabildiği Agenda Calendar 4, harita üzerinden işaretleme desteğiyle de geliyor ve Google Calendar, iCloud, Microsoft Exchange, Apple Reminders gibi servisleri destekliyor.
iOS 6.0 ve üzeri iPhone modelleriyle uyumlu olarak çalışan Agenda Calendar 4 takvim uygulamasına 3,59 TL fiyat etiketiyle Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id665368550?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SİMBA 6 yıl
İpad destegi olmamasi kotu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zerdova 6 yıl
Güzel bir iş olmuş. .!

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Sony Honami, iPhone 5S, Galaxy S4 Snapdragon 800, HTC One Mini, Motorola X ve daha fazlası 6 yıl AMD A10-6700 APU & Gigabyte F2A85X-UP4 Anakart video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim