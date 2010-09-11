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iPhone kullanıcısı, Android ve Blackberry kullanıcılarına göre daha fazla uygulama yüklüyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
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15
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarındaki firmalar arasındaki yarışın bir ayağı da uygulama mağazaları arasında yaşanıyor. Apple, her etkinlikte AppStore'la övünürken; Google, Android Market'teki uygulamaların sayısının her geçen gün arttığını söylüyor, Microsoft ise Windows Phone 7 ile Market Place'i zorunlu hale getiriyor. Peki marketler arasındaki yarış kullanıcılara nasıl yansıyor ? Hangi platformun kullanıcıları uygulamalarla telefonlarını daha kişisel hale getiriyorlar ?

Ünlü araştırma şirketlerinden Nielsen'in 4000 kişiyi kapsayan araştırmasının sonuçlarına göre, iPhone (iOS değil)-Android (sadece akıllı telefonlar) ve Blackberry kullanıcılarının cihazlarına yükledikleri uygulama sayısı Aralık ayından beri artış gösteriyor ve bütün cihazları tek bir çatı altında toplarsak her bir akıllı telefonda 27 uygulama bulunuyor. Platformlara tek tek baktığımızdaysa iPhone kullanıcılarının, cihaz başına ortalama 40 uygulamayla, uygulamaları en çok tercih eden kitleyi oluşturduğunu görüyoruz. iPhone kullanıcılarını 25 uygulamayla Android kullanıcıları takip ederken, Blackberry kullanıcıları arasında bu sayı 14'e geriliyor.

Son 1 ayda indirilen uygulamalara baktığımızdaysa, oyunlar %61 ile kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar olurken; onu %55 ile Hava durumu, %50 harita-arama ve %49 ile sosyal ağ uygulamaları takip ediyor.


<a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/games-dominate-americas-growing-appetite-for-mobile-apps/">Nielsen</a> Yorum Yaz
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beter.böcek 5 yıl
Yüklüyorda yükledikten sonra ne kadar sure kullaniyor ? Yukleyip siliyor.
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DigitalWorld 5 yıl
Şimdi İOS uygulamalarına bir şey demiyorum ama pek tabi İOS kullananlar daha fazla uygulama yükleyecek.
Neden derseniz. Android de standart olarak var olan her şey için uygulama yüklemek zorunda kalıyorlar da ondan. :D
Ya da şöyle bakalım benim telefonum Note3 yaptığım her görüşmeyi otomatik olarak kayıt ediyor telefonum. Arama almam ya da yapmam yeterli ilave bir işleme gerek yok. İOS ta bu bu kadar kolay değil sanırım. Yanlış biliyorsam düzeltin arka planda aktif olmuyor sanırım bu uygulama.
Bu arada konu ile ilgili değil ama herkese tavsiye ederim bu tip bir uygulamayı. Zamanında Turkcell i aramıştım Taahütünüz bitti demişlerdi. İptal edince 300TL fatura çıkarmışlardı. Ses kaydı olmasa gitmişti paracıklar. Yine kaç defa oldu. Bir kampanya vardı MH kampanyaya dahilsiniz dedi alışveriş yaptım puan gelmedi. Dayadım kapı gibi görüşme kaydını. VB vb. Sözün gidip yazının kaldığı bu ülkede ses kayıtları çok önemli. :D
1 Yanıt Yanıtla
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Mv 5 yıl DigitalWorld
DigitalWorld
Şimdi İOS uygulamalarına bir şey demiyorum ama pek tabi İOS kullananlar daha fazla uygulama yükleyecek.
Neden derseniz. Android de standart olarak var olan her şey için uygulama yüklemek zorunda kalıyorlar da ondan. :D
Ya da şöyle bakalım benim telefonum Note3 yaptığım her görüşmeyi otomatik olarak kayıt ediyor telefonum. Arama almam ya da yapmam yeterli ilave bir işleme gerek yok. İOS ta bu bu kadar kolay değil sanırım. Yanlış biliyorsam düzeltin arka planda aktif olmuyor sanırım bu uygulama.
Bu arada konu ile ilgili değil ama herkese tavsiye ederim bu tip bir uygulamayı. Zamanında Turkcell i aramıştım Taahütünüz bitti demişlerdi. İptal edince 300TL fatura çıkarmışlardı. Ses kaydı olmasa gitmişti paracıklar. Yine kaç defa oldu. Bir kampanya vardı MH kampanyaya dahilsiniz dedi alışveriş yaptım puan gelmedi. Dayadım kapı gibi görüşme kaydını. VB vb. Sözün gidip yazının kaldığı bu ülkede ses kayıtları çok önemli. :D

iOS'ta ses kaydını jailbreaksiz alabileceğiniz bir uygulama yok zaten [>:]
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hakan.27 6 yıl
Apple'in Uygulamalari Oldukça Kaliteli Uygulamalar.Androidede Bir Sürü Uygulama Var Ama Hepsi Kaliteli Değil.Bu Yüzden Uygulama Konusunda Apple Bir Numara iyi gidiyor arkdaşlar androıd hic iyi degil apple uygulamaları kaliteli süper yapıyor
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SEO-Uzmanı 8 yıl
hiç bir şey çalışmayan bir sistemde
bir şeyler çalıştırmak için
ne varsa yüklüyorlar :D
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Kuray 8 yıl
Daha fazla yuklenicek sey var da ondan.


Sanki iPhone 3G 3GS 4 kullanicilari karsilastirip en cok 4 kullananlar yukluyor deniliyor.



100 Uygulama olur 50 Kisi Yukler
100.000 Uygulama olur 50.000 Kisi Yukler
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_KadirşinaS_ 9 yıl
Yuklemeye degecek kalitede uygulama/oyun var ki yukluyoruz :)
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Error 404 9 yıl
ıphone'un en büyük ayırt edıcı özellığı bu zaten. galaxy s gıbı ondan özellık olarak daha ıyı telefonlar çıkmasına rağmen ıphone tercıh edılıyor bu yüzden.
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umutech 9 yıl
iphone uygulamaları digerlerine göre daha başarılı bence yıllarca symbian ve windows kullandım 2-3 uygulama ya yüklerdim ya yüklemezdim.Şu an iphone da 40 a yakın uygulama var.Ancak Android de gelecek vaad ediyor olsa da apple'ın uygulamaları ile başedebileceğini sanmıyorum.
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Brainy 9 yıl
Apple'in Uygulamalari Oldukça Kaliteli Uygulamalar.Androidede Bir Sürü Uygulama Var Ama Hepsi Kaliteli Değil.Bu Yüzden Uygulama Konusunda Apple Bir Numara.Android İse Gelecekte Daha İyi ve Kaliteli Uygulamalar Çıkaracağını Tahmin Ediyorum.
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SaatliBomba 9 yıl
iphone uygulamalarıda çok iyi diğerlerine göre tabi
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AhmedKaymakcı 8 yıl

umutech
iphone uygulamaları digerlerine göre daha başarılı bence yıllarca symbian ve windows kullandım 2-3 uygulama ya yüklerdim ya yüklemezdim.Şu an iphone da 40 a yakın uygulama var.Ancak Android de gelecek vaad ediyor olsa da apple'ın uygulamaları ile başedebileceğini sanmıyorum.

+1 tamamen katılıyorum.
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