iPhone kullanıcısı, Android ve Blackberry kullanıcılarına göre daha fazla uygulama yüklüyor

Akıllı telefon pazarındaki firmalar arasındaki yarışın bir ayağı da uygulama mağazaları arasında yaşanıyor. Apple, her etkinlikte AppStore'la övünürken; Google, Android Market'teki uygulamaların sayısının her geçen gün arttığını söylüyor, Microsoft ise Windows Phone 7 ile Market Place'i zorunlu hale getiriyor. Peki marketler arasındaki yarış kullanıcılara nasıl yansıyor ? Hangi platformun kullanıcıları uygulamalarla telefonlarını daha kişisel hale getiriyorlar ?

Ünlü araştırma şirketlerinden Nielsen'in 4000 kişiyi kapsayan araştırmasının sonuçlarına göre, iPhone (iOS değil)-Android (sadece akıllı telefonlar) ve Blackberry kullanıcılarının cihazlarına yükledikleri uygulama sayısı Aralık ayından beri artış gösteriyor ve bütün cihazları tek bir çatı altında toplarsak her bir akıllı telefonda 27 uygulama bulunuyor. Platformlara tek tek baktığımızdaysa iPhone kullanıcılarının, cihaz başına ortalama 40 uygulamayla, uygulamaları en çok tercih eden kitleyi oluşturduğunu görüyoruz. iPhone kullanıcılarını 25 uygulamayla Android kullanıcıları takip ederken, Blackberry kullanıcıları arasında bu sayı 14'e geriliyor.

Son 1 ayda indirilen uygulamalara baktığımızdaysa, oyunlar %61 ile kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar olurken; onu %55 ile Hava durumu, %50 harita-arama ve %49 ile sosyal ağ uygulamaları takip ediyor.

<a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/games-dominate-americas-growing-appetite-for-mobile-apps/">Nielsen</a>