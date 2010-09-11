iPhone kullanıcısı, Android ve Blackberry kullanıcılarına göre daha fazla uygulama yüklüyor

Akıllı telefon pazarındaki firmalar arasındaki yarışın bir ayağı da uygulama mağazaları arasında yaşanıyor. Apple, her etkinlikte AppStore'la övünürken; Google, Android Market'teki uygulamaların sayısının her geçen gün arttığını söylüyor, Microsoft ise Windows Phone 7 ile Market Place'i zorunlu hale getiriyor. Peki marketler arasındaki yarış kullanıcılara nasıl yansıyor ? Hangi platformun kullanıcıları uygulamalarla telefonlarını daha kişisel hale getiriyorlar ?
Ünlü araştırma şirketlerinden Nielsen'in 4000 kişiyi kapsayan araştırmasının sonuçlarına göre, iPhone (iOS değil)-Android (sadece akıllı telefonlar) ve Blackberry kullanıcılarının cihazlarına yükledikleri uygulama sayısı Aralık ayından beri artış gösteriyor ve bütün cihazları tek bir çatı altında toplarsak her bir akıllı telefonda 27 uygulama bulunuyor. Platformlara tek tek baktığımızdaysa iPhone kullanıcılarının, cihaz başına ortalama 40 uygulamayla, uygulamaları en çok tercih eden kitleyi oluşturduğunu görüyoruz. iPhone kullanıcılarını 25 uygulamayla Android kullanıcıları takip ederken, Blackberry kullanıcıları arasında bu sayı 14'e geriliyor.
Son 1 ayda indirilen uygulamalara baktığımızdaysa, oyunlar %61 ile kullanıcıların en çok tercih ettiği uygulamalar olurken; onu %55 ile Hava durumu, %50 harita-arama ve %49 ile sosyal ağ uygulamaları takip ediyor.
<a href="http://blog.nielsen.com/nielsenwire/online_mobile/games-dominate-americas-growing-appetite-for-mobile-apps/">Nielsen</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neden derseniz. Android de standart olarak var olan her şey için uygulama yüklemek zorunda kalıyorlar da ondan. :D
Ya da şöyle bakalım benim telefonum Note3 yaptığım her görüşmeyi otomatik olarak kayıt ediyor telefonum. Arama almam ya da yapmam yeterli ilave bir işleme gerek yok. İOS ta bu bu kadar kolay değil sanırım. Yanlış biliyorsam düzeltin arka planda aktif olmuyor sanırım bu uygulama.
Bu arada konu ile ilgili değil ama herkese tavsiye ederim bu tip bir uygulamayı. Zamanında Turkcell i aramıştım Taahütünüz bitti demişlerdi. İptal edince 300TL fatura çıkarmışlardı. Ses kaydı olmasa gitmişti paracıklar. Yine kaç defa oldu. Bir kampanya vardı MH kampanyaya dahilsiniz dedi alışveriş yaptım puan gelmedi. Dayadım kapı gibi görüşme kaydını. VB vb. Sözün gidip yazının kaldığı bu ülkede ses kayıtları çok önemli. :D
iOS'ta ses kaydını jailbreaksiz alabileceğiniz bir uygulama yok zaten [>:]
bir şeyler çalıştırmak için
ne varsa yüklüyorlar :D
Sanki iPhone 3G 3GS 4 kullanicilari karsilastirip en cok 4 kullananlar yukluyor deniliyor.
100 Uygulama olur 50 Kisi Yukler
100.000 Uygulama olur 50.000 Kisi Yukler
+1 tamamen katılıyorum.