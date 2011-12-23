iPhone satışları Avrupa'da düşüşte

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Ekim ayındaki lansmandan bu yana dünya çapında milyonlarca iPhone 4S satılırken iPhone 4 ve 3GS modelleri de hatırı sayılır başarılar elde etti. Buna rağmen ekonomik belirsizlik yaşayan bölgelerde aynı durum sözkonusu değil.
Kantar Worldpanel ComTech firmasının Avrupa bölgesinde iPhone'a olan talebi mercek altına aldığı araştırmasına göre ekonomik zayıflık ve rakip modellerin düşen fiyatları nedeniyle bu bölgede iPhone modellerine olan talepte azalma yaşanıyor.
iPhone 4S satışları Birleşik Krallık'ta Apple'ın yükselişini garantilese de kıta olarak Avrupa'da düşen bir ilgi ve pazar payı sözkonusu.
Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya'da son 12 haftada Apple yüzde 10 dolayında pazar payını artırdı. Ancak global olarak Android işletim sisteminin hakimiyeti Apple'ı aşağı çekiyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da yüzde 5-10 arası pazar payı gerilemiş durumda.
Avrupa'nın pek çok ülkesinde ekonomik zayıflıktan ötürü artık fiyatlara karşı tüketicide bir hassasiyet oluşmuş durumda. Pahalı Apple modelleri bu bakımdan tercih edilmemeye başlıyor. Avrupa'da yerli sanayinin 3. çeyrekte yüzde 0.2 artması 1930'lu yıllardan beri en kötü dönemin yaşandığını gösteriyor. Avro bölgesindeki daralma yatırımcı ve tüketici güvenini sarsıyor.
Bu dönemde pahalı modellerin yanında ucuz modellerle de piyasada bulunan Android işletim sistemi, Google'a dünya pazarlarında yüzde 46 ile yüzde 61 arasında bir pay kazandırdı. En yüksek oran ise yüzde 61 ile Almanya'da. Bu ülkede Galaxy SII en çok satılan akıllı telefon oldu.
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Bana ne ya Apple iphone nun satışlarının düşmesinden.Veya Android yüklü cihazların satışlarının yükselmesinden bana ne.
Sanki hissedarsınız.
Bazılarıda ellerinden gelse Arjantinin yasakladığı gibi Iphone nun satışını Türkiyede yasaklayacak.
Buna bukadar para verilirmi ;
Yok bukadar yüksek fiyata alıcı bulduğu için,fiyatı bukadar yüksek.
Bak ben bu fiyata iphone u almıyorum almamda akıllıyım diye geçinenler.
Almıyorsan alma,Alandan sana ne?
Adam haklı beyler.
Asıl bir önceki telefonum olan gingerbread yüklü HTC DHD iphone'a kıyasla tam bir sorun yumağı idi, kaç kere telefonu duvara fırlatıp kırma raddesine geldim.
Tüm iOS'lar gibi ios5 de köküne kadar stabil çalışıyor, kullanıcı dostu, cillop gibi bir işletim sistemi.
iOS'u bilmeyen, kullanmayan adamlar burada boş boş konuşmasın, komik oluyor.
Samsung, HTC, Android vesaire...henüz iphone+ios kombinasyonu ile mukayese edilecek seviyede değiller, hepsi iOS'un ucuz taklitleri sadece.... İsterse içlerinde bilmemkaç tane çekirdek olsun, zilyon megapiksel ( ki iyi resim çekme olayıyla hiçbir alakası yok bunun ) kameraları olsun, höttürü züttürüleri olsun...
İphone ayrı bir alet abicim, kim ne derse desin... Taa en başından beri tüm iphone modellerini kullandım (4 hariç)... hepsine de arada başka cihazlar ile molalar verdim... Eşşek gibi tekrar iphone'a dönüş yapıyorsun, o işletim sistemini ve sana hissettirdiklerini özlüyorsun çünkü.. Budur...
Yaş kaç ?
İPhone'dan daha iyi modeller demişsinde..
Donanım olarak teoride hızlı olan daha mı iyi oluyor ?
Daha geçen yıl çıkardığı modele desteği kesen daha mı iyi oluyor?
Çıktığında 1.600 olup 1 yılda 900 tl'ye düşen daha mı iyi oluyor ?
Market diye ağlıyorsunuz da yarısı virüs ve tema olan daha mı iyi oluyor?
Fiyatları apple aşağıya çekmez sabittir ve muhtemelen uzun süre de öyle kalacaktır...Wave ve desire hd 4S ile aynı ayardaymış ya tamam senle daha tartışmam bile.
Yazıyı tarafsız okumanızı istiyorum android fanı olduğumu tekrar belirteyim.
Türkiyede kaç milyon satıyor iphoneda böyle konusuyorsun. Milyon bile satmıyordur. Çok satsa Apple Store yi açardı türkiyeye.... En az satılan ülkeler arasındayızdır
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