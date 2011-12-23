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iPhone satışları Avrupa'da düşüşte

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,9b
1
95
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekim ayındaki lansmandan bu yana dünya çapında milyonlarca iPhone 4S satılırken iPhone 4 ve 3GS modelleri de hatırı sayılır başarılar elde etti. Buna rağmen ekonomik belirsizlik yaşayan bölgelerde aynı durum sözkonusu değil.

Kantar Worldpanel ComTech firmasının Avrupa bölgesinde iPhone'a olan talebi mercek altına aldığı araştırmasına göre ekonomik zayıflık ve rakip modellerin düşen fiyatları nedeniyle bu bölgede iPhone modellerine olan talepte azalma yaşanıyor.

iPhone 4S satışları Birleşik Krallık'ta Apple'ın yükselişini garantilese de kıta olarak Avrupa'da düşen bir ilgi ve pazar payı sözkonusu.

Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya'da son 12 haftada Apple yüzde 10 dolayında pazar payını artırdı. Ancak global olarak Android işletim sisteminin hakimiyeti Apple'ı aşağı çekiyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da yüzde 5-10 arası pazar payı gerilemiş durumda. 

Avrupa'nın pek çok ülkesinde ekonomik zayıflıktan ötürü artık fiyatlara karşı tüketicide bir hassasiyet oluşmuş durumda. Pahalı Apple modelleri bu bakımdan tercih edilmemeye başlıyor. Avrupa'da yerli sanayinin 3. çeyrekte yüzde 0.2 artması 1930'lu yıllardan beri en kötü dönemin yaşandığını gösteriyor. Avro bölgesindeki daralma yatırımcı ve tüketici güvenini sarsıyor.

Bu dönemde pahalı modellerin yanında ucuz modellerle de piyasada bulunan Android işletim sistemi, Google'a dünya pazarlarında yüzde 46 ile yüzde 61 arasında bir pay kazandırdı. En yüksek oran ise yüzde 61 ile Almanya'da. Bu ülkede Galaxy SII en çok satılan akıllı telefon oldu. 

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erci501 7 yıl en beğenilen
beyin bedava. millet aklını kullanmaya başlamış. :)
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r.m.y. 7 yıl
sen gidip 1.5 sene sonra aynı modeli sürersen piyasaya olacağı bu apple. steve jobs hatırına aldı millet telefonu. yoksa günümüz standartlarının, beklentilerinin altında bir üretim oldu 4s. serisi. resmen ara ürün.
sen gidip 1.5 sene sonra aynı modeli sürersen piyasaya olacağı bu apple. steve jobs hatırına aldı millet telefonu. yoksa günümüz standartlarının, beklentilerini...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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xxxx1 7 yıl
bir şey olmaz onlara,arkalarında Çılgın Türk fan boys lar varken.
1 Yanıt Yanıtla +8
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1 Avatar
MaSSive 7 yıl
Galaxy Note ve iphone 4S sahibiyim.

Bana ne ya Apple iphone nun satışlarının düşmesinden.Veya Android yüklü cihazların satışlarının yükselmesinden bana ne.

Sanki hissedarsınız.

Bazılarıda ellerinden gelse Arjantinin yasakladığı gibi Iphone nun satışını Türkiyede yasaklayacak.

Buna bukadar para verilirmi ;
Yok bukadar yüksek fiyata alıcı bulduğu için,fiyatı bukadar yüksek.

Bak ben bu fiyata iphone u almıyorum almamda akıllıyım diye geçinenler.

Almıyorsan alma,Alandan sana ne?


1 Yanıt Yanıtla +1
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Guest-F8946C419 7 yıl MaSSive
MaSSive

Galaxy Note ve iphone 4S sahibiyim.

Bana ne ya Apple iphone nun satışlarının düşmesinden.Veya Android yüklü cihazların satışlarının yükselmesinden bana ne.

Sanki hissedarsınız.

Bazılarıda ellerinden gelse Arjantinin yasakladığı gibi Iphone nun satışını Türkiyede yasaklayacak.

Buna bukadar para verilirmi ;
Yok bukadar yüksek fiyata alıcı bulduğu için,fiyatı bukadar yüksek.

Bak ben bu fiyata iphone u almıyorum almamda akıllıyım diye geçinenler.

Almıyorsan alma,Alandan sana ne?




Adam haklı beyler.
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frkn7 7 yıl
aklıllarını kullanıp ekonomik sıkıntıya rağmen almamalarına şaşırdım gerçekten.
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tlgztrk 7 yıl
İlk defa Apple iphone4 kullaniyom harç alacaktım 1200 civarına ama Almanya'dan 400 Euro'ya mal edince iPhone aldım suan bu iPhone olalı herhangi bişey olsa tel Avrupa'dan Kadıköy'ü olurya biter kesinlikle 5000 verir yone iPhone alırım android icinden çıkmaz bı işletim sistemi arkadasta lg aldı zorlama yüzünden işlemci yandı suan yapıldı tel yanacak ark. Ben bütün uygulamaları istediğim zamn acıyor istediğim zamn kapatıyorum arka planda kalan uygulamalar ne sarjimi nede nede int imden yiyo tek keli bir kere en ii yi almak akılcı olan neden bir kere arkadasım Turkcell'den ilk 3gs alanlardan suan eşi kullanıyor ve hala 4 ten hiçbir eksiği olmadan çalışıyor sadece FaceTime yok 3 sene önce çıkmış marka vermim herhangi bı tel hala böyle bı imkan sunuyor mü Yada sunacak mı Apple nin farkı bu
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anubis2005 7 yıl
Suan bi İphone daha alcak olsam sırf jb için 4 alırdım çünkü ipad2 ve s de jb hayal gibi artık
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RevivaL 7 yıl
Düşse nolur ki. Adamların hedefleri daha da yuksek
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-SWRT- 7 yıl
iphone 4S'in hiçbir sorunu yok abicim, hepsi hurafe. Belki şarjı kafaya takılabilir ama o da sapık gibi kullanan adam için dert olur, optimum kullanıcıya dert mert değil.

Asıl bir önceki telefonum olan gingerbread yüklü HTC DHD iphone'a kıyasla tam bir sorun yumağı idi, kaç kere telefonu duvara fırlatıp kırma raddesine geldim.

Tüm iOS'lar gibi ios5 de köküne kadar stabil çalışıyor, kullanıcı dostu, cillop gibi bir işletim sistemi.

iOS'u bilmeyen, kullanmayan adamlar burada boş boş konuşmasın, komik oluyor.

Samsung, HTC, Android vesaire...henüz iphone+ios kombinasyonu ile mukayese edilecek seviyede değiller, hepsi iOS'un ucuz taklitleri sadece.... İsterse içlerinde bilmemkaç tane çekirdek olsun, zilyon megapiksel ( ki iyi resim çekme olayıyla hiçbir alakası yok bunun ) kameraları olsun, höttürü züttürüleri olsun...

İphone ayrı bir alet abicim, kim ne derse desin... Taa en başından beri tüm iphone modellerini kullandım (4 hariç)... hepsine de arada başka cihazlar ile molalar verdim... Eşşek gibi tekrar iphone'a dönüş yapıyorsun, o işletim sistemini ve sana hissettirdiklerini özlüyorsun çünkü.. Budur...
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
İki yil sonra nokia ile ayni kategoriye dusecek İ phone piyasada daha iyi modeller varken neden millet daha cok para versinki İ phone a fiyatlari asagi cekmeli apple, 1000 liraya falan satmali cunku ayni ayardaki wave veya desire hd 1000 lira
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Guest-F8946C419 7 yıl KASIMPAŞA TAYFA
KASIMPAŞA TAYFA

İki yil sonra nokia ile ayni kategoriye dusecek İ phone piyasada daha iyi modeller varken neden millet daha cok para versinki İ phone a fiyatlari asagi cekmeli apple, 1000 liraya falan satmali cunku ayni ayardaki wave veya desire hd 1000 lira

Yaş kaç ?


İPhone'dan daha iyi modeller demişsinde..

Donanım olarak teoride hızlı olan daha mı iyi oluyor ?
Daha geçen yıl çıkardığı modele desteği kesen daha mı iyi oluyor?
Çıktığında 1.600 olup 1 yılda 900 tl'ye düşen daha mı iyi oluyor ?
Market diye ağlıyorsunuz da yarısı virüs ve tema olan daha mı iyi oluyor?

Fiyatları apple aşağıya çekmez sabittir ve muhtemelen uzun süre de öyle kalacaktır...Wave ve desire hd 4S ile aynı ayardaymış ya tamam senle daha tartışmam bile.
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LAZASLANI 7 yıl
Bir android kullanıcısı olarak söylüyorum şu cihaza eski deyip durmayın tasarım eski kabulde yok işlemcisi şöle yok böle arkadaşlar şunu anlamamız lazım androidin açık kaynak olması sebebiyle firmalar fark yaratmak için bu işlemciyi şişirip duruyorlar. Önemli olan sistemin ne kadar ihtiyaç duyduğudur. Nete gireceğin bir bilgisayarda core i7 2600K nekadar saçma duruyorsa buda aynı mesele. İşlemci yi eleştiren arkadaşlar soruyorum acaba iphonenun takıldığını gördülermi ? Ekran en parlak ekran kamera üst düzey hala bu donanım bekletilerin altındaysa bişe bilmiyorum demektir. Apple bu kadar satan cihazına donanım eklemekten aciz bir firma deği en fazla 10 20 dolarda daha maliyet çıkartı 2.5 a satacağına 2.6 ya satar olur biter. Depolama olarak en başarılı cihaz. Uygulama desteği ha keza öyle.
Yazıyı tarafsız okumanızı istiyorum android fanı olduğumu tekrar belirteyim.
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Rusty 7 yıl
Düşse ne olacak ki? Adamların hedef kitlesi belli zaten. Hele ki Türkiye gibi bir memleket varken apple a hiç bir şey olmaz :)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl Rusty
Rusty

Düşse ne olacak ki? Adamların hedef kitlesi belli zaten. Hele ki Türkiye gibi bir memleket varken apple a hiç bir şey olmaz :)

Türkiyede kaç milyon satıyor iphoneda böyle konusuyorsun. Milyon bile satmıyordur. Çok satsa Apple Store yi açardı türkiyeye.... En az satılan ülkeler arasındayızdır
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Avrupada düşüştede diyoruzda son çeyrekte 30 milyon iphone satılmış.Adamlar köşe :)
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rcelik21 7 yıl
apple şarj sorununa da bir yenilik getirmeli
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marfoglu 7 yıl
Yasanan krizden kaynaklandigini dusunuyorum neden farkli para brimlerine sahip ulkeler dusute degil mesela birlesik krallik cunku avrodan kaynakli bir dusus degeri dusunce alim gucude azaldi tabii kriz yuzunden oldu.
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