iPhone satışları Avrupa'da düşüşte

Ekim ayındaki lansmandan bu yana dünya çapında milyonlarca iPhone 4S satılırken iPhone 4 ve 3GS modelleri de hatırı sayılır başarılar elde etti. Buna rağmen ekonomik belirsizlik yaşayan bölgelerde aynı durum sözkonusu değil.





Kantar Worldpanel ComTech firmasının Avrupa bölgesinde iPhone'a olan talebi mercek altına aldığı araştırmasına göre ekonomik zayıflık ve rakip modellerin düşen fiyatları nedeniyle bu bölgede iPhone modellerine olan talepte azalma yaşanıyor.





iPhone 4S satışları Birleşik Krallık'ta Apple'ın yükselişini garantilese de kıta olarak Avrupa'da düşen bir ilgi ve pazar payı sözkonusu.





Birleşik Krallık, ABD ve Avustralya'da son 12 haftada Apple yüzde 10 dolayında pazar payını artırdı. Ancak global olarak Android işletim sisteminin hakimiyeti Apple'ı aşağı çekiyor. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da yüzde 5-10 arası pazar payı gerilemiş durumda.





Avrupa'nın pek çok ülkesinde ekonomik zayıflıktan ötürü artık fiyatlara karşı tüketicide bir hassasiyet oluşmuş durumda. Pahalı Apple modelleri bu bakımdan tercih edilmemeye başlıyor. Avrupa'da yerli sanayinin 3. çeyrekte yüzde 0.2 artması 1930'lu yıllardan beri en kötü dönemin yaşandığını gösteriyor. Avro bölgesindeki daralma yatırımcı ve tüketici güvenini sarsıyor.





Bu dönemde pahalı modellerin yanında ucuz modellerle de piyasada bulunan Android işletim sistemi, Google'a dünya pazarlarında yüzde 46 ile yüzde 61 arasında bir pay kazandırdı. En yüksek oran ise yüzde 61 ile Almanya'da. Bu ülkede Galaxy SII en çok satılan akıllı telefon oldu.