iPhone ve iPad için Time Lapse uygulaması: Thalia Lapse HD/R

Zaman atlamalı çekim ya da birçok fotoğraftan elde edilen video anlamlarına gelebilecek Time Lapse çekim tekniği, Thalia Lapse HD/R isimli uygulama sayesinde iPhone ve iPad kullanıcılarının emrine sunuluyor.

Promanthan LLC tarafından geliştirilen Thalia Lapse HD/R uygulaması, farklı pozlama değerleriyle çektiği görüntülerden HDR (High Dynamic Range) Time Lapse videolar oluşturabiliyor. iPhone'nun GPU'su üzerinde canlı olarak hesaplamalar yapan, videolar içerisinde meydana gelebilecek hayalet sorunlarını önleyebilen ve çektiği görüntüleri 1080p çözünürlük seviyesinde saklayabilen Thalia Lapse HD/R, hazırlanan videolara iTunes kitaplığı üzerinden müzik eklenmesine de izin verebiliyor.

iPhone ve iPad için geliştirilen Thalia Lapse HD/R uygulaması, Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan 5,49 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Uygulama ile çekilmiş örnek videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id663442726?mt=8