iPhone'larda panik modu

Apple'ın iPhone 5S ile sunmaya başladığı parmak izi okuyucusu Touch ID önemli bir potansiyele sahip ve gelecekte pek çok yenilikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi panik modu.





Apple'ın geçen yıl başvurusunu yaptığı bir patente göre çalınmalara veya cihaza zorla erişmeye çalışan kişilere karşı Touch ID tabanlı bir panik modu geliştiriyor. Kullanıcının normalde tanımladığı parmak izi haricinde bir de gizli parmak tanımlanıyor. Bu parmakla telefon açılmaya çalışıldığında iPhone kendisini kilitliyor.





Böyle bir zorlama durumunda sistem kendisini kilitliyor ve çalma şüphesi olan kişinin fotoğraf veya videosunu çekiyor. Bu kaydettiği içerikleri anında iCloud hesabına yükleyebilirken ayrıca mikrofonu da açık tutarak kayıt yapabiliyor. Yine yüksek sesle alarm çalma veya yakındaki iPhone kullanıcılarına tehlike sinyalleri yollama alınan tedbirler arasında.





Panik modu sadece çalınmalara karşı değil acil durumlar için de kullanılabiliyor. Kullanıcı gizli parmağı için bir kısayol belirleyebiliyor ve örneğin bu parmak ile tarama yaptığında doğrudan arama ekranına geçiş yapıyor.





Son dönemde sıkça yaşanan telefon hırsızlıklarına karşı Apple iyi bir yöntem bulmuş gibi görünüyor ancak şüpheli kişinin atanmış parmağı kullanmaması durumunda yöntem çalışmayabilir. Yöntemin daha çok acil durumlar işe yarayacağı düşünülüyor.





Elbette her patent başvurusu hayata geçecek diye bir kural yok. Apple bazen daha farklı bir şekilde bu teknolojiyi kullanırken, rakiplerinin aynı fikri alıp kendisinden önce kullanmaması için de bazen böyle patent başvuruları yapabiliyor.

http://www.businessinsider.com/apple-patented-a-way-for-an-iphone-to-enter-panic-mode-when-unlocked-with-a-specific-finger-2015-11