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iPhone'larda panik modu

Akıllı telefonlarının çalınmalarına karşı üreticilerin çeşitli tedbirler aldığını görüyoruz. Apple da Touch ID üzerinden yeni bir sistem geliştirmeye çalışıyor.
3 yıl
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iPhone'larda panik modu

Apple'ın iPhone 5S ile sunmaya başladığı parmak izi okuyucusu Touch ID önemli bir potansiyele sahip ve gelecekte pek çok yenilikle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Bunlardan birisi panik modu.

Apple'ın geçen yıl başvurusunu yaptığı bir patente göre çalınmalara veya cihaza zorla erişmeye çalışan kişilere karşı Touch ID tabanlı bir panik modu geliştiriyor. Kullanıcının normalde tanımladığı parmak izi haricinde bir de gizli parmak tanımlanıyor. Bu parmakla telefon açılmaya çalışıldığında iPhone kendisini kilitliyor. 

Böyle bir zorlama durumunda sistem kendisini kilitliyor ve çalma şüphesi olan kişinin fotoğraf veya videosunu çekiyor. Bu kaydettiği içerikleri anında iCloud hesabına yükleyebilirken ayrıca mikrofonu da açık tutarak kayıt yapabiliyor. Yine yüksek sesle alarm çalma veya yakındaki iPhone kullanıcılarına tehlike sinyalleri yollama alınan tedbirler arasında.

Panik modu sadece çalınmalara karşı değil acil durumlar için de kullanılabiliyor. Kullanıcı gizli parmağı için bir kısayol belirleyebiliyor ve örneğin bu parmak ile tarama yaptığında doğrudan arama ekranına geçiş yapıyor. 

Son dönemde sıkça yaşanan telefon hırsızlıklarına karşı Apple iyi bir yöntem bulmuş gibi görünüyor ancak şüpheli kişinin atanmış parmağı kullanmaması durumunda yöntem çalışmayabilir. Yöntemin daha çok acil durumlar işe yarayacağı düşünülüyor. 

Elbette her patent başvurusu hayata geçecek diye bir kural yok. Apple bazen daha farklı bir şekilde bu teknolojiyi kullanırken, rakiplerinin aynı fikri alıp kendisinden önce kullanmaması için de bazen böyle patent başvuruları yapabiliyor.  

http://www.businessinsider.com/apple-patented-a-way-for-an-iphone-to-enter-panic-mode-when-unlocked-with-a-specific-finger-2015-11 Yorum Yaz
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BekirTemel 3 yıl
Gerçek bir panik anında kaç kişi telefonunda ki panik modunu düşünür ,bir düşünmek lazım
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.Aslan. 3 yıl
Hırsızlık vakalarında ise yarayacagini pek sanmasamda,arkadaşlar arasinda felan güzel olabilir :)
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kadirirdem 3 yıl
Bence güzel bir sistem ve taktik olmuş başarılı olur...
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Piêr Dé Sans 3 yıl kadirirdem
Aynı konuya aynı mesajdan kaç tane daha atmayı planlıyorsun?
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WB 3 yıl
calinmalarda nasil ise yarayacagini anlamadim..
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Piêr Dé Sans 3 yıl
Birisi telefonunuzu çalacağı zaman sizden açmanızı falan istemiyor zaten. alıp kaçıyor. Haliyle farklı parmakla panik modunu aktif etme hikaye.

" al telefonumu çal ama sana zahmet olmasın ben tuş kilidini açayım" gibi bir cümle kuracak durumda olmayız herhalde.
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halitozbasli 3 yıl
Aslında güzel bir gelişme İpde ses kaydetmek tam bir işkence. Özel atanmış parmakla ses kaydını sorgu suale yer vermeden başlatması İP için yeniliktir. Mesleğim gereği( avukatlık) saçma sapan durumlarla karşılaşa biliyoruz ve anında ses kaydı yapa bilmemiz gerekiyor. Umarım yakında koyarlar bu özelliği.
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kadirirdem 3 yıl
gayet iyi düşünülmüş bir şey....
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GoldPunch 3 yıl
Bankamatik şifreni tersden girince polislere haber veriyormuş gibi bir şehir efsanesi vardır. Her ne kadar yanlış da olsa. O aklıma geldi.
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frostburn 3 yıl
samsungta acil yardım özelliği var ayrıca mcaffee security uygulaması ( paralı ) ile kilit ekranından resim ve koordinat alınıp email yada bulut hesaba atılıyor.
tüm bu sistemin iphone'da entegre olması çok güzel olur ayrıca diğer firmalara da örnek olacaktır.
apple zaten piyasada olan ama stabil olarak kullanılmayan sistemleri elden geçirip sanki yepyeni bir buluşmuş gibi sunmakta çok başarılı.Bence çok iyi bir reklam olacaktır , yakalanan hırsız haberlerini sık sık duymaya başlarız.
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lapatid 3 yıl
ne çirkef telefonmuş arkadaş hem adamim fotografini videosunu cekiyo,sesini kaydediyo,alarm veriyo yetmemis gibi civardaki ayfonlari da galeyana getiriyor.Tam bir çingene
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serkan78689 3 yıl lapatid
lapatid
ne çirkef telefonmuş arkadaş hem adamim fotografini videosunu cekiyo,sesini kaydediyo,alarm veriyo yetmemis gibi civardaki ayfonlari da galeyana getiriyor.Tam bir çingene

hocam muhahahahahahahah
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esmerbuyucu 3 yıl
Yaratıcı bir fikir.
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