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Tam Boyutta Gör Apple, 9 Haziran’da WWDC25 etkinliğinde merakla beklenen iOS 19 yerine iOS 26 güncellemesini tanıtacak. Güncellemeyle yalnızca iPhone’ların arayüzü değil, yüklü gelen uygulamalar da yenilenecek. Örneğin; Mesajlar uygulaması “otomatik” çeviri özelliği kazanacak.

iOS 26 ile gelecek yenilikler ve güncelleme alacak telefonlar 1 gün önce eklendi

Mesajlar uygulamasına otomatik çeviri ve anket özelliği geliyor

Yeni Mesajlar uygulaması, başka dil konuşan biriyle sohbet ederken gelen ve giden mesajları otomatik olarak çevirebilecek. Şu anda gelen bir mesaja uzun basıp çeviriye dokunarak başka bir dile çevirmek mümkün ancak iOS 26 ile bu işlem otomatik olarak gerçekleşecek.

iOS 26 güncellemesi, Mesajlar uygulamasına anket seçeneğini de ekleyecek. WhatsApp, Telegram ve diğer uygulamalarda yıllardır olan özellik, iPhone’lara Apple Intelligence desteğiyle gelecek. Mesajlar uygulaması, konuşmanın bağlamına göre otomatik olarak anket kategorisi belirleyecek.

iOS 26 ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın iOS 26, macOS 26, iPadOS 26, watchOS 26 ve diğer platformlarda büyük güncellemeler tanıtması bekleniyor. Bu yıl, Apple’ın yapay zekaya çok az yer vereceği, tüm odağı yeni tasarıma çevireceği söyleniyor. WWDC 2025 etkinliği, 9 Haziran’da TSİ 20.00’de başlayacak.

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iOS 26 ile Mesajlar uygulamasına yeni özellikler geliyor

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