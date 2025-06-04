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    iPhone 17 ve 17 Air'in 120 Hz ekranı önemli bir eksiklikle gelebilir

    Standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air'ın 120 Hz destekli ekranlara sahip olması bekleniyor. Ancak yeni bir rapor, bu ekranların adaptif yenileme hızına sahip olmayacağını iddia ediyor.

    iPhone 17 ve 17 Air'in ekranı önemli bir eksiklikle gelebilir Tam Boyutta Gör
    Standart iPhone 17 ve iPhone 17 Air'ın 120 Hz destekli ekranlara sahip olması bekleniyor, ancak yeni bir rapor bu ekranların önemli bir eksikliğe sahip olacağını iddia ediyor.

    iPhone 17 ve 17 Air'in ekranı adaptif yenileme hızına sahip olmayabilir

    ProMotion ekranlar şimdiye kadar sadece Pro modellerde sunuluyordu, ancak ekran analisti Ross Young geçen yılın Eylül ayında bu özelliğin bütün iPhone 17 serisinde sunulacağını söyledi. Diğer kaynaklar da Young'un bu iddiasını doğrulayan açıklamalarda bulundu. 

    Ancak Çin'den gelen yeni bir rapor, iPhone 17 ve 17 Air'in ProMotion ekranlar gibi adaptif yenileme hızına sahip olmayacağını iddia ediyor. Bu da, iPhone 17 ve 17 Air sabit 120 Hz yenileme hızı sunacağı anlamına geliyor.

    LTPO panel teknolojisini kullanan ProMotion ekranlar, yüksek yenileme hızına ihtiyaç duyulmayan durumlarda yenileme hızını 1 Hz'e kadar düşürerek enerji tasarrufu sağladığı için telefonların pil ömrünü arttırmak adına büyük önem taşıyor. Dolayısıyla, bu eksiklik iPhone 17 ve 17 Air'in pil ömrüne negatif etkide bulunabilir.

    LTPO teknolojisi ek bir donanım kullanmadan ekran yenileme hızını dinamik olarak değiştirebildiği için üst seviye akıllı telefonlarda sıklıkla tercih ediliyor. Ancak LTPS teknolojili ekranlara göre daha yüksek maliyete sahip. Apple'ın bu sebeple LTPO panelleri tercih etmemiş olması mümkün. Ancak bunun henüz bir iddia olduğunu belirtmemiz lazım. 

    Kaynakça https://9to5mac.com/2025/06/03/iphone-17-air-may-get-120hz-display-but-lack-promotion-features/ https://weibo.com/5821279480/PuPiSAB0t
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    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 5 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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