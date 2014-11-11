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iRig dijital gitar bağlantı arabirimi Android tarafında ilk kez Samsung akıllı telefonları için satışa sunulacak

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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iRig dijital gitar bağlantı arabirimi Android tarafında ilk kez Samsung akıllı telefonları için satışa sunulacak

iOS cihazlarına gitar bağlayarak kayıt yapabilme, amplifikatör ve çeşitli efektler uygulayabilme imkanı ile popülarite kazanan iRig dijital arabirimleri artık Android platformuna da adım atıyor. 

IK Multimedia ve Samsung arasında yapılan işbirliği kapsamında iRig HD-A dijital gitar arabirimi Samsung Professional Audio sistemine uyumlu akıllı telefonlar için satışa sunulmuş durumda. Samsung'un profesyonel müzik tutkunlarına yönelik uygulamalar geliştirilmesi ve aksesuarlar üretilmesi için başlattığı Samsung Professional Audio platformu şu anda sadece Galaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge modelleri ile uyumlu. SPA sesin gerçek zamanlı olarak işlenebilmesi ve gecikmenin de en aza indirilmesini amaçlıyor. 

iRig HD-A arabirimi 24-bit/48kHz analog-dijital dönüştürme imkanı sunarken, gitarlar veya diğer enstrümanlar için yüksek direnç girişi ve OTG kablosu üzerinden doğrudan bağlantı özelliklerine sahip. 

Mümkün olan en yüksek ses kalitesini amaçlayan iRig HD-A, entegre gerilim ölçer ile giriş sinyalini düzenleyebiliyor. Optimal sinyal seviyesi çok renkli bir LED ekran ile gösterilirken, işleniş ses de mini jak çıkışından kulaklık veya hoparlörlere aktarılabiliyor. iRig HD-A dışında diğer iRig ürünleri de Samsung cihazları ile uyumlu olacak. 

Firmanın AmpliTube adlı uygulaması ise Samsung'un SoundCamp uygulamasına entegre ediliyor. Uygulamanın yapabildiği herşey SoundCamp uygulamasından da yapılabilecek. Bunların arasında 11 stombox efekti, 5 hoparlör kabini ve 2 mikrofon ile 5 adet amplifikatör, 15 ön yüklü ayar ve dijital bir tuner yer alıyor. AmpliTube hali hazırda Galaxy Note 4 ve Galaxy Note Edge için Galaxy Gifts kısmında yer alıyordu. 

AmpliTube uygulaması Galaxy Apps mağazasında sunduğu efektlere göre ücretsiz, 20TL ve 40TL şeklinde değişen üç farklı versiyona sahip. iRig HD-A ise 100$ fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda. 

http://www.ikmultimedia.com/news/?item_id=5010 Yorum Yaz
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SteveMeade 4 yıl
Google Play de neden yok ? Daha mantıklı olmaz mıydı orada yayınlamak ?
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Gömceli 4 yıl
iy ve etkileyici başarılarınızın devamını dilerim
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Emre Kocakaya 4 yıl
Ben samsungun marketinden indirdim kullaniyorum harika nefis super bir uygulama.
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Gömceli 4 yıl
iLK MESAJI BEN AATAYIM DEDİM
2 Yanıt Yanıtla
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ulasates 4 yıl Gömceli
Gömceli
iLK MESAJI BEN AATAYIM DEDİM

Super
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Vash The Stampede 4 yıl Gömceli
Gömceli

iLK MESAJI BEN AATAYIM DEDİM

çok sevindik ülkecek
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Gömceli 4 yıl
gELİŞTİTİLEBİLİR
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