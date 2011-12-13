Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes 10.5.2 yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
16b
1
10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple, iOS ile birlikte çok daha geniş kitlelerce kullanılmaya başlayan medya ve eş zamanlama yazılımı iTunes'un 10.5.2 güncellemesini yayınladı.

Cupertino'lu firmanın yayınladığı son sürüm kısa bir süre önce kullanıma sunulan iTunes Match'in çeşitli iyileştirmelerini içerirken; ayrıca, bazı kullanıcıların dile getirdiği CD'den medya oynatımı ya da bilgisayara aktarımı sırasında meydana gelen ses bozulması sorunu da bu güncelleştirmede giderilmiş.

Mac OS için 102 MB, 32 bit Windows için 66,13 ve 64 bit Windows içinse 68.01 MB boyutunda olan güncellemeyi Apple'ın Yüklemeler, iTunes ya da direk iTunes üzerinden yükleyebilmek mümkün.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Odyofilci 7 yıl
Adamlar bizim için çalışıyor daha ne istiyorsunuz :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stronger06 7 yıl
Yine update yaptıktan sonra ne Wi-Fi ne de USB üzerinden iTunes, iPhone'u görmüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genc34 7 yıl
ömür biter update bitmez haci.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SuspectT 7 yıl
indirip deniyelim bakalım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolga_06tr 7 yıl
çocukluğumda yeni bir teknoloji çıktığında alıp kullanmaya başladıktan 1-2 sene sonra yeni ürünler tanıtılmaya başlanırdı.. şimdi yeni bi ürün ya da teknoloji tanıtılırken örneğin ipad 2 çıkarken daha ipad 3 ün tanıtımını yapıyor .bneler ... tadı kaçtı bu işin.... sürekli update mi olur dur artık durduğun yerde....
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Awesome 7 yıl Tolga_06tr
Tolga_06tr

çocukluğumda yeni bir teknoloji çıktığında alıp kullanmaya başladıktan 1-2 sene sonra yeni ürünler tanıtılmaya başlanırdı.. şimdi yeni bi ürün ya da teknoloji tanıtılırken örneğin ipad 2 çıkarken daha ipad 3 ün tanıtımını yapıyor .bneler ... tadı kaçtı bu işin.... sürekli update mi olur dur artık durduğun yerde....

Bu yorumu Apple bölümünde yapamazsın çünkü Apple senede bir yeni ürün çıkartır yani geliştirir. Samsung, Nokia, HTC her ay yeni model sürüyor sen gelmiş Apple bölümünde böyle bir yorum yapıyorsun. iPad 2 çıkalı 1 sene oldu.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TuffkiLLe 7 yıl
güncelleyecez mecbur




edit: 32 bit win7 için 42.43 mb, zât-ı muhteremin dosya boyutu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gibson Les Paul 7 yıl
5.1 için herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15967 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, mac ve
5 etiket daha iTunes iTunes Match Apple Windows mac os x
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl En güçlü Android tablet mercek altında; Asus Transformer Prime! 7 yıl Video Rehber: TTNET WiFi nasıl kullanılır ? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim