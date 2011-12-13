iTunes 10.5.2 yayınlandı

Apple, iOS ile birlikte çok daha geniş kitlelerce kullanılmaya başlayan medya ve eş zamanlama yazılımı iTunes'un 10.5.2 güncellemesini yayınladı.

Cupertino'lu firmanın yayınladığı son sürüm kısa bir süre önce kullanıma sunulan iTunes Match'in çeşitli iyileştirmelerini içerirken; ayrıca, bazı kullanıcıların dile getirdiği CD'den medya oynatımı ya da bilgisayara aktarımı sırasında meydana gelen ses bozulması sorunu da bu güncelleştirmede giderilmiş.

Mac OS için 102 MB, 32 bit Windows için 66,13 ve 64 bit Windows içinse 68.01 MB boyutunda olan güncellemeyi Apple'ın Yüklemeler, iTunes ya da direk iTunes üzerinden yükleyebilmek mümkün.