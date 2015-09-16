iTunes 12.3 kullanıma sunuldu

Teknoloji devi Apple, iOS 9 sonrası iTunes 12.3 sürümünü de kullanıcıların beğenisine sundu.

Yayınlanan bu yeni sürüm ile popüler uygulama iTunes'a iki aşamalı kimlik doğrulama sistemi eklendi. Bu sayede iTunes hesabına giriş için cep telefonuna gelen koda ihtiyaç duyan ve böylece çok daha güvenli hale gelen iTunes, ayrıca bilinen birçok hatadan kurtuldu ve VoiceOver ile Apple Müzik arasında daha etkili bir etkileşim sunmaya başladı.

Yeni iTunes sürümüne Mac App Store üzerinden erişebilirsiniz.