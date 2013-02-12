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iTunes + Aksesuarlar, gelirde diğer telefon üreticilerini geride bıraktı

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes + Aksesuarlar, gelirde diğer telefon üreticilerini geride bıraktı

2013 mali yılının ilk çeyreğiyle birlikte Apple'ın gelir kalemleri arasında iPod'u geçererek 4.sıraya yerleşen iTunes + Aksesuar satışları, cep telefonu dünyasının birçok ismin telefonlarından elde ettiği gelirden daha fazlasını Apple'a kazandırdı.

Apple, 2003 yılında açtığı ve müzik endüstrisinde devrime neden olan iTunes Store ile "Made for iPhone / iPad / iPod" gibi lisans modellerinden 2013 mali yılının ilk çeyreğinde 5,5 milyar dolar gelir elde etmişti. iTunes + Aksesuar grubu için rekor olan bu değer, Apple'a sadece iPod ailesinden değil, Samsung hariç pazardaki neredeyse tüm telefon üreticilerinin telefonlarından elde ettiği gelirden daha fazlasını Apple'ın kasasına yerleştirdi.

Gelir anlamında iTunes + Aksesuar grubuna en yakın firma Nokia olurken; onu sırasıyla Sony Mobile, Blackberry (RIM), LG Mobile, HTC ve Motorola izlerken; bu isimlerden sadece Nokia, telefon satışlarıyla 5 milyar dolar gelir sınırını aşabildi. Ayrıca Microsoft'un Xbox ve Windows Phone birimlerinden elde ettiği gelir de iTunes + Aksesuar'dan Apple'ın elde ettiği gelirin gerisinde kaldı.

Yakın zamanda 25 milyarıncı şarkının satıldığı iTunes Store, geniş kataloğu ile dünyanın en büyük dijital içerik mağazası olarak öne çıkıyor. 2008'den bu yana içeriklerin DRM korumasız olarak satıldığı iTunes Store'da Apple ve kayıt şirketleri şimdilik içerikleri indirilebilir şekilde sunmakta; ancak Apple'ın yakın zamanda abonelik ya da türevi bir sistemle de içerik satışlarına başlayabileceği konuşuluyor. Apple, ayrıca, 2011'den bu yana iTunes'daki şarkıların ses kalitesini arttırmak amacıyla kayıt şirketlerine "Mastered for iTunes" seçeneğini (İlerleyen günlerde "Mastered for iTunes" ile ilgili detaylı bir yazımızı sitemizde bulacaksınız) sunuyor.

iTunes + Aksesuarlar, gelirde diğer telefon üreticilerini geride bıraktı
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4Crumby 6 yıl
yunusfurkanayse
Camur atiyo demissin ilk camuru sen sallamissin Apple ile ilgili bir haber yayinlanir sen ve senin gibiler ilk rakibiniz androide kesin bir laf kondurursunuzKaldi ki yanlis yonlendirip bunca insanin hem parasini hem emegini laflarin kadar bos bir umide surukluyorsun Ben hangi konuya girsem kesin bir curuk elma dengesiz bir laf ortaya atmis oluyor ben haddini bildirmek icin birseyler soyluyorumBu apple sahiplerinin yuksek fiyatlarla aldiklari cihazlarindan dolayi ya yedigi kazigi unutup kendilerini avutmak ya da bu hadiseyi bir daha hatirlamamak icin daha dusuk fiyatlarla daha guzel imkanlara sahip olan androide olan saldirganliklarini anlayamıyorumMadem bu kadar memnunsunuz madem bu kadar stabil o zaman bizim huzurumuzu bozacak seyler soylemeyin yorumlarinizdaNe diye her haberde bir apple fani apple haberi olsun android haberi olsun bize laf atar Istersen forumda cikan haberleri gezin en cok hakaret elit gecinen apple sahiplerinden Yok fandrozotlar...yok andriodlar...yok bilmem neler Bu arada soyle bir bastan yazdiklarimizi gozden gecir ondan sonra bak bakalim kim liseli seviyesinde yasimi soylemek istemiyorum ama muhabbeti oraya getirmenin bir anlami yok ben saygilar diyor ve yorumlarima son veeiyorum Bu arada asil gorusum gavur icadini savunmak degil insallah birgun bir turk yapar da elin gavurunun zamazingosunu konusmayiz.iyi geceler.

olum sende harbi beyin yok gelip itunes konusunda apk diyen adamı savunuyosun çamuru sen salladın diyosun. Sen mal mal konuşana kadar androide laf sokan yoktu ben hiç bir başlıkta androide durduk yere laf sokmam. Sizin huzurunuzu kaçıran heralde apple ın başarısı siz mal mal post kasmadan önce androidle ilgili konuşan yok. Ayrıca yaşınızı nickinizden çıkarmak bile gayet kolay lise yaşını geçmiş bir adam ergen gibi yunusfurkanayse diye nick yapmaz xD kullanmaz.
Apple a yönlenip de pişman olan insan sayısı 10 sa androidde bu sayı 1000dir 10000dir çok merak eden varsa bi foruma baksın android forumu amerikan borsası gibi hareketli sürekli bi sorun sıçıyo apple da ise çıkan sorunlar ise onun 1000 de 1i bile degil.
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EstrEmO 6 yıl
Her gerekli gereksiz uygulama paralı olursa ve alanıda çok olursa normal. Kaldıki itunes ile telefon satışlarını karşılaştırmak mantıklı gelmedi. O halde google play ve markalarının ürünlerine göre karşılaştırma mantıklı olucaktır.
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yunusfurkanayse 6 yıl
Camur atiyo demissin ilk camuru sen sallamissin
Apple ile ilgili bir haber yayinlanir sen ve senin gibiler ilk rakibiniz androide kesin bir laf kondurursunuz
Kaldi ki yanlis yonlendirip bunca insanin hem parasini hem emegini laflarin kadar bos bir umide surukluyorsun
Ben hangi konuya girsem kesin bir curuk elma dengesiz bir laf ortaya atmis oluyor ben haddini bildirmek icin birseyler soyluyorum
Bu apple sahiplerinin yuksek fiyatlarla aldiklari cihazlarindan dolayi ya yedigi kazigi unutup kendilerini avutmak ya da bu hadiseyi bir daha hatirlamamak icin daha dusuk fiyatlarla daha guzel imkanlara sahip olan androide olan saldirganliklarini anlayamıyorum
Madem bu kadar memnunsunuz madem bu kadar stabil o zaman bizim huzurumuzu bozacak seyler soylemeyin yorumlarinizda
Ne diye her haberde bir apple fani apple haberi olsun android haberi olsun bize laf atar
Istersen forumda cikan haberleri gezin en cok hakaret elit gecinen apple sahiplerinden
Yok fandrozotlar...yok andriodlar...yok bilmem neler
Bu arada soyle bir bastan yazdiklarimizi gozden gecir ondan sonra bak bakalim kim liseli seviyesinde yasimi soylemek istemiyorum ama muhabbeti oraya getirmenin bir anlami yok ben saygilar diyor ve yorumlarima son veeiyorum
Bu arada asil gorusum gavur icadini savunmak degil insallah birgun bir turk yapar da elin gavurunun zamazingosunu konusmayiz.iyi geceler.
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4Crumby 6 yıl
Burn in Hell
Şu adamı insan yerine koyupta cevap vermeyin. Adam maddi durumum iyi diyor ama uygulamayı beleş alıyorum diye sırıtıyor. Beleş almak marifetse, markette olmayan oyun ve uygulamaları apple kullanıcıları da beleş indirir.

Aynen çok iyi bir noktayı yakalamışsınız dar gelirli liseli artık susar umarız :)
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4Crumby 6 yıl
yunusfurkanayse
Ha bir de kiskanclik konusuna gelince kedi uzanamadigi cigere mundar der benim para ile ilgili bir sikintim yok daha once de belirttim ios killandim istesem iphone 5 de alirim iphone alicam diye tutturan arkadasima sadece yarim saat elimdeki telefonun ozelliklerini gosterdim o aksam cocuk kredi kartiyla gidip bendeki telefonu aldi. Yani asil apple fanlari ve koru korune apple baglananlar androidden bihaber.

senin sıkıntın parayla olmayabilir ama beyinle kesin var. Elindekinden çok memnunsan git onla ilgilen neden burda konuyu kirletiyosun ? Ben bi android bölümüne girip de durduk yere bok attıgımı hatırlamıyorum çünkü bi derdim yok ama senin derdin çok hadi sütünü iç git yat ilk derse geç kalma.
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4Crumby 6 yıl
alıntı yapıp görüntü kirliligi yapmak istemiyorum ama harbiden boş konuşuyorsun dostum biraz olgunlaş bence uslubundan liseli oldugunu açıkça belli ediyorsun. Ben diyorum kullanışlılık rahatlık sen diyosun kişiselleştirme merak ediyorum kendi başına ne kadar kişiselleştirdin telefonunu. Rom atmazsan android o sıkıcı dedigin iostan 1000 kat sıkıcı bir sistem özelleştirme dersen de jailbreak denen bi olay var apple da pek tasvip etmesem de androidde kullanacagın uygulamaya hatta fazlasına bile sahip oluyorsun ve androidden daha stabil bir sekilde sahip olabiliyorsun. Asıl samsung size beleş işletim sistemli plastik ve 1 yıl sonra güncellemesi kesilen telefonları milyarlarca liraya dayıyo. Pil derdin varsa da harici sarj tası ha harici sarj tasımıssın ha ekstra pil. Bir de apple ile ne derdin var çözemedim her konusunda bi boş yorumun var ananı babanı mı öldürdüler sana niye bu kadar dert oluyor insanları yanlış yönlendirmekten başka bi işe yaradıgın yok çünkü.
Sen anlaşılan yazılanları okumuyosun sana özet geçiyim.
Özet: Git bir iphone al 1 ay kullan sonra gel burda konuş. Çok özgürlük istiyosan da bi jailbreak yükle.
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Jül Sezar 6 yıl
Şu adamı insan yerine koyupta cevap vermeyin. Adam maddi durumum iyi diyor ama uygulamayı beleş alıyorum diye sırıtıyor. Beleş almak marifetse, markette olmayan oyun ve uygulamaları apple kullanıcıları da beleş indirir.
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yunusfurkanayse 6 yıl
Ha bir de kiskanclik konusuna gelince kedi uzanamadigi cigere mundar der benim para ile ilgili bir sikintim yok daha once de belirttim ios killandim istesem iphone 5 de alirim iphone alicam diye tutturan arkadasima sadece yarim saat elimdeki telefonun ozelliklerini gosterdim o aksam cocuk kredi kartiyla gidip bendeki telefonu aldi. Yani asil apple fanlari ve koru korune apple baglananlar androidden bihaber.
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4Crumby 6 yıl
yunusfurkanayse
Burn in Hell
Berat249 iTunes diyosunda apk diye bi sistem var be haci :D
apknın zararları
Lan olm ne zarari ya gercekten bu lafi icten mi söylüyorsun yani android kullanicilari beleş yukluyor diye istedikleri gibi davranabiliyorlar diye zarar goruyor siz 2500 lira verdiğiniz iPhonea her uygulama icin paralari bayiliyorsunuz ve bu iste müthiş yararlar goruyorsun ... hayirdir ne ayak tim cook el altindan bisiler mi veriyor sana. Kaziklandikca mutlulugu artan tek topluluk şu elit gecinen curuk elmacilar.siz yarar saglamaya devam edin biz boyle iyiyiz kaptan musait bir yerde inecek var yanlışlıkla araya bi kasa curuk elma sıkışmış xD

Faydası ne biliyo musun ? Zararlı yazılımlardan uzak durup stabil bir performansa sahip olmak asıl 1000liradan fazla para verip 2-3 liralık applerin hesabını yapmak gerikafalılıktır. Senin o indirdigin apklar yüzünden androidin bu kadar fırsata ve açık kaynaga ragmen hala ios dan aylar sonra oyunlar ve uygulamalara kavuşuyor.
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yunusfurkanayse 6 yıl 4Crumby
4Crumby
yunusfurkanayse
Orijinalden alıntı: Burn in Hell
Orijinalden alıntı: Berat249 iTunes diyosunda apk diye bi sistem var be haci :D
apknın zararları
Lan olm ne zarari ya gercekten bu lafi icten mi söylüyorsun yani android kullanicilari beleş yukluyor diye istedikleri gibi davranabiliyorlar diye zarar goruyor siz 2500 lira verdiğiniz iPhonea her uygulama icin paralari bayiliyorsunuz ve bu iste müthiş yararlar goruyorsun ... hayirdir ne ayak tim cook el altindan bisiler mi veriyor sana. Kaziklandikca mutlulugu artan tek topluluk şu elit gecinen curuk elmacilar.siz yarar saglamaya devam edin biz boyle iyiyiz kaptan musait bir yerde inecek var yanlışlıkla araya bi kasa curuk elma sıkışmış xD

Faydası ne biliyo musun ? Zararlı yazılımlardan uzak durup stabil bir performansa sahip olmak asıl 1000liradan fazla para verip 2-3 liralık applerin hesabını yapmak gerikafalılıktır. Senin o indirdigin apklar yüzünden androidin bu kadar fırsata ve açık kaynaga ragmen hala ios dan aylar sonra oyunlar ve uygulamalara kavuşuyor.

O senin dedigin yillar once idi en fazla arada 1 ay oluyor o da cihaz coklugundan hatta simdi ayni tarihte cikiyor real racing 3 , most wanted vs. Yani yediginiz kazigin bahanelerini bulmaya calisiuorsun madem bu kadar stabildi bu kadar memnundu insanlar android neden bu kadar satiliyor cevremde herkes iphone 4leri 4sleri satip s3 , one x aldi kimisi s4u bekliyor ben ios kullandim ya en basitinden dosya sistemi bile yok girebiliyormusun dosyalarina hd ekrana bile sahip olamadi iphone androidler full hd ye gecti. ios 6.1 cikti seneler oldu arayuz ayni onde dört köşeli simgeler arkada yerinden kipirdamayan bir duvarkağıdı ne değişti bu mu stabillik siz o kadar stabilsiniz ki senelerdir yerinizde stabil sayiyorsunuz birakin maval okumayi android herturlu basip gecti bu devirleri hadi bakalim sizi de bekl ios xD
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PwaGG 6 yıl
Androidde uygulama geliştiricileri parayla satarak para kazanmak yerine uygulamaya reklam doldurarak kazanmaya calisiyolar. Muzik icinse playde onlarca uygulama içinde milyon tane muzik var. Apple bu sistemi oturtmus valla tebrik ederim
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What a Goal 6 yıl
iTunes diyosunda apk diye bi sistem var be haci :D
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Jül Sezar 6 yıl What a Goal
Berat249

iTunes diyosunda apk diye bi sistem var be haci :D

apk'nın zararları
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ileri iade 6 yıl
iyi iyi dow jones borsasında apple hisseleri olan forumdaşlar sevinir bu habere
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