iTunes + Aksesuarlar, gelirde diğer telefon üreticilerini geride bıraktı

2013 mali yılının ilk çeyreğiyle birlikte Apple'ın gelir kalemleri arasında iPod'u geçererek 4.sıraya yerleşen iTunes + Aksesuar satışları, cep telefonu dünyasının birçok ismin telefonlarından elde ettiği gelirden daha fazlasını Apple'a kazandırdı.

Apple, 2003 yılında açtığı ve müzik endüstrisinde devrime neden olan iTunes Store ile "Made for iPhone / iPad / iPod" gibi lisans modellerinden 2013 mali yılının ilk çeyreğinde 5,5 milyar dolar gelir elde etmişti. iTunes + Aksesuar grubu için rekor olan bu değer, Apple'a sadece iPod ailesinden değil, Samsung hariç pazardaki neredeyse tüm telefon üreticilerinin telefonlarından elde ettiği gelirden daha fazlasını Apple'ın kasasına yerleştirdi.

Gelir anlamında iTunes + Aksesuar grubuna en yakın firma Nokia olurken; onu sırasıyla Sony Mobile, Blackberry (RIM), LG Mobile, HTC ve Motorola izlerken; bu isimlerden sadece Nokia, telefon satışlarıyla 5 milyar dolar gelir sınırını aşabildi. Ayrıca Microsoft'un Xbox ve Windows Phone birimlerinden elde ettiği gelir de iTunes + Aksesuar'dan Apple'ın elde ettiği gelirin gerisinde kaldı.

Yakın zamanda 25 milyarıncı şarkının satıldığı iTunes Store, geniş kataloğu ile dünyanın en büyük dijital içerik mağazası olarak öne çıkıyor. 2008'den bu yana içeriklerin DRM korumasız olarak satıldığı iTunes Store'da Apple ve kayıt şirketleri şimdilik içerikleri indirilebilir şekilde sunmakta; ancak Apple'ın yakın zamanda abonelik ya da türevi bir sistemle de içerik satışlarına başlayabileceği konuşuluyor. Apple, ayrıca, 2011'den bu yana iTunes'daki şarkıların ses kalitesini arttırmak amacıyla kayıt şirketlerine "Mastered for iTunes" seçeneğini (İlerleyen günlerde "Mastered for iTunes" ile ilgili detaylı bir yazımızı sitemizde bulacaksınız) sunuyor.