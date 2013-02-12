iTunes + Aksesuarlar, gelirde diğer telefon üreticilerini geride bıraktı

2013 mali yılının ilk çeyreğiyle birlikte Apple'ın gelir kalemleri arasında iPod'u geçererek 4.sıraya yerleşen iTunes + Aksesuar satışları, cep telefonu dünyasının birçok ismin telefonlarından elde ettiği gelirden daha fazlasını Apple'a kazandırdı.
Apple, 2003 yılında açtığı ve müzik endüstrisinde devrime neden olan iTunes Store ile "Made for iPhone / iPad / iPod" gibi lisans modellerinden 2013 mali yılının ilk çeyreğinde 5,5 milyar dolar gelir elde etmişti. iTunes + Aksesuar grubu için rekor olan bu değer, Apple'a sadece iPod ailesinden değil, Samsung hariç pazardaki neredeyse tüm telefon üreticilerinin telefonlarından elde ettiği gelirden daha fazlasını Apple'ın kasasına yerleştirdi.
Gelir anlamında iTunes + Aksesuar grubuna en yakın firma Nokia olurken; onu sırasıyla Sony Mobile, Blackberry (RIM), LG Mobile, HTC ve Motorola izlerken; bu isimlerden sadece Nokia, telefon satışlarıyla 5 milyar dolar gelir sınırını aşabildi. Ayrıca Microsoft'un Xbox ve Windows Phone birimlerinden elde ettiği gelir de iTunes + Aksesuar'dan Apple'ın elde ettiği gelirin gerisinde kaldı.
Yakın zamanda 25 milyarıncı şarkının satıldığı iTunes Store, geniş kataloğu ile dünyanın en büyük dijital içerik mağazası olarak öne çıkıyor. 2008'den bu yana içeriklerin DRM korumasız olarak satıldığı iTunes Store'da Apple ve kayıt şirketleri şimdilik içerikleri indirilebilir şekilde sunmakta; ancak Apple'ın yakın zamanda abonelik ya da türevi bir sistemle de içerik satışlarına başlayabileceği konuşuluyor. Apple, ayrıca, 2011'den bu yana iTunes'daki şarkıların ses kalitesini arttırmak amacıyla kayıt şirketlerine "Mastered for iTunes" seçeneğini (İlerleyen günlerde "Mastered for iTunes" ile ilgili detaylı bir yazımızı sitemizde bulacaksınız) sunuyor.
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olum sende harbi beyin yok gelip itunes konusunda apk diyen adamı savunuyosun çamuru sen salladın diyosun. Sen mal mal konuşana kadar androide laf sokan yoktu ben hiç bir başlıkta androide durduk yere laf sokmam. Sizin huzurunuzu kaçıran heralde apple ın başarısı siz mal mal post kasmadan önce androidle ilgili konuşan yok. Ayrıca yaşınızı nickinizden çıkarmak bile gayet kolay lise yaşını geçmiş bir adam ergen gibi yunusfurkanayse diye nick yapmaz xD kullanmaz.
Apple a yönlenip de pişman olan insan sayısı 10 sa androidde bu sayı 1000dir 10000dir çok merak eden varsa bi foruma baksın android forumu amerikan borsası gibi hareketli sürekli bi sorun sıçıyo apple da ise çıkan sorunlar ise onun 1000 de 1i bile degil.
Apple ile ilgili bir haber yayinlanir sen ve senin gibiler ilk rakibiniz androide kesin bir laf kondurursunuz
Kaldi ki yanlis yonlendirip bunca insanin hem parasini hem emegini laflarin kadar bos bir umide surukluyorsun
Ben hangi konuya girsem kesin bir curuk elma dengesiz bir laf ortaya atmis oluyor ben haddini bildirmek icin birseyler soyluyorum
Bu apple sahiplerinin yuksek fiyatlarla aldiklari cihazlarindan dolayi ya yedigi kazigi unutup kendilerini avutmak ya da bu hadiseyi bir daha hatirlamamak icin daha dusuk fiyatlarla daha guzel imkanlara sahip olan androide olan saldirganliklarini anlayamıyorum
Madem bu kadar memnunsunuz madem bu kadar stabil o zaman bizim huzurumuzu bozacak seyler soylemeyin yorumlarinizda
Ne diye her haberde bir apple fani apple haberi olsun android haberi olsun bize laf atar
Istersen forumda cikan haberleri gezin en cok hakaret elit gecinen apple sahiplerinden
Yok fandrozotlar...yok andriodlar...yok bilmem neler
Bu arada soyle bir bastan yazdiklarimizi gozden gecir ondan sonra bak bakalim kim liseli seviyesinde yasimi soylemek istemiyorum ama muhabbeti oraya getirmenin bir anlami yok ben saygilar diyor ve yorumlarima son veeiyorum
Bu arada asil gorusum gavur icadini savunmak degil insallah birgun bir turk yapar da elin gavurunun zamazingosunu konusmayiz.iyi geceler.
Aynen çok iyi bir noktayı yakalamışsınız dar gelirli liseli artık susar umarız :)
senin sıkıntın parayla olmayabilir ama beyinle kesin var. Elindekinden çok memnunsan git onla ilgilen neden burda konuyu kirletiyosun ? Ben bi android bölümüne girip de durduk yere bok attıgımı hatırlamıyorum çünkü bi derdim yok ama senin derdin çok hadi sütünü iç git yat ilk derse geç kalma.
Sen anlaşılan yazılanları okumuyosun sana özet geçiyim.
Özet: Git bir iphone al 1 ay kullan sonra gel burda konuş. Çok özgürlük istiyosan da bi jailbreak yükle.
Faydası ne biliyo musun ? Zararlı yazılımlardan uzak durup stabil bir performansa sahip olmak asıl 1000liradan fazla para verip 2-3 liralık applerin hesabını yapmak gerikafalılıktır. Senin o indirdigin apklar yüzünden androidin bu kadar fırsata ve açık kaynaga ragmen hala ios dan aylar sonra oyunlar ve uygulamalara kavuşuyor.
O senin dedigin yillar once idi en fazla arada 1 ay oluyor o da cihaz coklugundan hatta simdi ayni tarihte cikiyor real racing 3 , most wanted vs. Yani yediginiz kazigin bahanelerini bulmaya calisiuorsun madem bu kadar stabildi bu kadar memnundu insanlar android neden bu kadar satiliyor cevremde herkes iphone 4leri 4sleri satip s3 , one x aldi kimisi s4u bekliyor ben ios kullandim ya en basitinden dosya sistemi bile yok girebiliyormusun dosyalarina hd ekrana bile sahip olamadi iphone androidler full hd ye gecti. ios 6.1 cikti seneler oldu arayuz ayni onde dört köşeli simgeler arkada yerinden kipirdamayan bir duvarkağıdı ne değişti bu mu stabillik siz o kadar stabilsiniz ki senelerdir yerinizde stabil sayiyorsunuz birakin maval okumayi android herturlu basip gecti bu devirleri hadi bakalim sizi de bekl ios xD
apk'nın zararları