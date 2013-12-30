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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes Connect, yeniden kullanıma açıldı

5 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes Connect, yeniden kullanıma açıldı

iTunes Store'a içerik yükleme ve düzenleme portalı olan iTunes Connect, yeniden faaliyete geçti.

Bilindiği gibi Apple, aralık ayının son haftasında iTunes Connect'in faaliyetlerini durduruyor. Bundan dolayı App Store ya da diğer mağazalarda hiçbir şekilde fiyat ya da içerik güncellemesi yapılamıyor.

Bu sene de 21 Aralık'da kapanan iTunes Connect, TSİ 29 Aralık'dan itibariyle yeniden aktif hale geçti. Mail ile geliştiricileri bilgilendiren Apple, portalın yeniden çalışır hale getirildiğini ve uygulama fiyatlarındaki değişimden, yazılım güncellemelerine kadar birçok düzenlemeyi App Store üzerinden kullanıcılara ulaştırabileceklerini ifade etti.

Apple aynı zamanda Gazete Bayisi'nin de yeniden faaliyete geçtiğini ve yayıncıların, içeriklerinin yeni edisyonunu bugünden itibaren yayınlayabileceklerini duyurdu.


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VR_27 5 yıl
Bari şu 2-3 gün sağlam bir şeyler görelim ya. Bu yıl ki sanki boş geçti gibi geldi bana. Alarm kurduğum o kadar uygulama var biri de 1$'a bile düşmedi
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advancedmobile 5 yıl
gonnnekting piipııl :)
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