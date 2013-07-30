iTunes Radio'lu iTunes 11.1 geliştiricilerin kullanımına sunuldu

Apple, iOS 7 ile lanse ettiği iTunes Radio özelliğine sahip olan iTunes 11.1'in ilk betasını geliştiricilerin kullanımına sundu.

iOS 7'nin öne çıkan özelliklerinden olan iTunes Radio, iTunes 11.1 ile ilk defa Mac platformunda da kullanıma açılmış oldu. Diğer taraftan, geliştirme süreci tamamlandıktan sonra iTunes Radio, iTunes ile Mac ve iOS platformlarının yanı sıra Windows'da da kullanıma sunulmuş olacak.

Reklamlı ve iTunes Match kullanıcıları için reklamsız olan iTunes Radio, şimdilik ABD'de kullanılabilecek ancak kısa süre içerisinde iTunes Store'un bulunduğu diğer ülkelerde de faaliyet geçmesi bekleniyor.