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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iTunes Radio'lu iTunes 11.1 geliştiricilerin kullanımına sunuldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iTunes Radio'lu iTunes 11.1 geliştiricilerin kullanımına sunuldu
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Apple, iOS 7 ile lanse ettiği iTunes Radio özelliğine sahip olan iTunes 11.1'in ilk betasını geliştiricilerin kullanımına sundu.
iOS 7'nin öne çıkan özelliklerinden olan iTunes Radio, iTunes 11.1 ile ilk defa Mac platformunda da kullanıma açılmış oldu. Diğer taraftan, geliştirme süreci tamamlandıktan sonra iTunes Radio, iTunes ile Mac ve iOS platformlarının yanı sıra Windows'da da kullanıma sunulmuş olacak.
Reklamlı ve iTunes Match kullanıcıları için reklamsız olan iTunes Radio, şimdilik ABD'de kullanılabilecek ancak kısa süre içerisinde iTunes Store'un bulunduğu diğer ülkelerde de faaliyet geçmesi bekleniyor.

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$developer; 6 yıl
Legend.
AM/FM tarih olcak yakinda.

fm hiçbir zaman tarih olmaz.
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Guest-F8946C419 6 yıl $developer;
$developer;

Legend.

AM/FM tarih olcak yakinda.


fm hiçbir zaman tarih olmaz.

2014 çok satacak dimi







tamam vurmayın.
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Legend. 6 yıl
AM/FM tarih olcak yakinda.
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