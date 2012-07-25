iWork paketi Mountain Lion ve Retina ekranlı MacBook Pro desteğiyle güncellendi

Mountain Lion sürümünün indirmeye sunulmasının ardından Keynote, Pages ve Numbers ofis verimlilik uygulamalarından oluşan Apple'ın iWork paketi de yeni desteklerle güncellendi.





Güncelleme OS X Mountain Lion sürümüne ve Retina ekranlı yeni MacBook Pro modeline destek içeriyor. Böylece uygulamalar Retina çözünürlüğünden sonuna kadar faydalanabilecek.





Diğer güncellemeler ise dokümanları iCloud üzerinde depolayarak tüm Apple cihazlarınızdan erişebilmek ve düzenleyebilmek ve ses dikte özelliği şeklinde sayılabilir.





Güncellenmiş iWork paketi Mac App Store üzerinde satışa sunuldu. Önceki sürüme sahip olanlar ise ücretsiz güncelleme yapabiliyor.











