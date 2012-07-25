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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iWork paketi Mountain Lion ve Retina ekranlı MacBook Pro desteğiyle güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Mountain Lion sürümünün indirmeye sunulmasının ardından Keynote, Pages ve Numbers ofis verimlilik uygulamalarından oluşan Apple'ın iWork paketi de yeni desteklerle güncellendi.

Güncelleme OS X Mountain Lion sürümüne ve Retina ekranlı yeni MacBook Pro modeline destek içeriyor. Böylece uygulamalar Retina çözünürlüğünden sonuna kadar faydalanabilecek. 

Diğer güncellemeler ise dokümanları iCloud üzerinde depolayarak tüm Apple cihazlarınızdan erişebilmek ve düzenleyebilmek ve ses dikte özelliği şeklinde sayılabilir.

Güncellenmiş iWork paketi Mac App Store üzerinde satışa sunuldu. Önceki sürüme sahip olanlar ise ücretsiz güncelleme yapabiliyor.




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kochanchu1994 7 yıl
gerçi bundan önceki haliyle de gayet şık ve kullanılabilir uygulamalardı bunlar; ama Retina Ekran desteği elbette ki gelmeliydi.
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Amedra 7 yıl
bu konuda biraz dağa detay verilseydi keşke
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crazymafya 7 yıl
Güzel bir tercih yapmış Apple, gerçi bundan önceki haliyle de gayet şık ve kullanılabilir uygulamalardı bunlar; ama Retina Ekran desteği elbette ki gelmeliydi.

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galluptack1112 7 yıl
Böylece uygulamalar Retina çözünürlüğünden sonuna kadar faydalanabilecek.
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