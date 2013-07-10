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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iWork ve iLife'ın iOS uygulamaları, iOS 7 ile birlikte ücretsiz mi oluyor ?

5 yıl
1,4b
1
20
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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App Store'un en dikkat çeken ve başarılı uygulamaları GarageBand, iMovie, Keynote, Pages gibi Apple'ın uygulamaları olsa da bu uygulamaların tümüne sahip olabilmek için yaklaşık 81 TL'yi gözden çıkarmak gerektiği gibi bir gerçek söz konusu. Ancak bu gerçek en azından şimdilik geçerli gibi görünüyor. Şimdilik diyoruz çünkü iOS 7 ile birlikte tüm bu uygulamalar, ücretsiz olabilir !

Bilmeyenler için hemen açıklayalım: hali hazırda iOS 6'lı yeni bir iOS cihazı aldığınızda, App Store'u ilk ziyaretinizde karşınıza bir arayüz beliriyor ve Apple'ın hazırladığı, iBooks, Podcast gibi ücretsiz uygulamalarının yüklenilmesi, iOS'li cihazı en iyi şekilde kullanabilmek için, öneriliyor.

iWork ve iLife'ın iOS uygulamaları, iOS 7 ile birlikte ücretsiz mi oluyor ?

iOS 7'de de bu öneri sistemi devam ediyor ancak bu sefer önerilen uygulamalar arasında birçok kullanıcıyı sevindirecek uygulamalar bulunuyor. Alman iFun.de sitesinin ortaya çıkardığı ayrıntıda hali hazırda toplam değeri 72 TL'yi bulun tüm iWork ile iLife'dan iMovie ve iPhoto uygulamaları önerilen ücretsiz uygulamalar arasında yer alıyor.

Önerilen uygulamalar arasında sadece GarageBand yer almıyor. Fakat iMovie ve iPhoto ücretsiz olması durumunda, GarageBand'in de ücretsiz olmaması için herhangi bir sebep bulunmuyor.

Bilindiği üzere Apple, Mac platformunda iLife'ı uzun yıllar ücretli olarak satmış; ancak iLife 11 ile birlikte yeni Mac alan kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı. Benzer şekildeki bir politikayı Apple, iOS'li cihazları için de hayata geçirecek gibi görünüyor ki böyle bir hamle özellikle pazarlama aşamasında Apple'a ciddi bir avantaj sağlayacaktır.


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gduman 5 yıl en beğenilen
Ucretsiz olacaklar. Zira www.icloud.com uzerinde bunlarin web versiyonlarina erisim zaten bedava olacak eylul ayi ile birlikte.
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koksal.e 5 yıl
Inş canm yaa
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Puzzles 5 yıl
Güzel haber , para verip edinenler için aynı şeyi diyemeyeceğim ne yazık ki
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udolu1905 5 yıl
İnşallah diyelim
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cengizhan1903 5 yıl
Garage band la pages i satin aldim la parami geri versinler ozaman :D
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sedat79 5 yıl
Apple pazarlama stratejisini takdir ediyorum.Bu uygulamalardan fazlaca kar ettiğini biliyor ve ücretsiz sunmasınıda biliyor.
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Zuko 5 yıl
Ooh. Çok güzel. Yeme de yanında yat gibi bir şey olmuş.
Ancak GarageBand ücretsiz olmayabilir belki. Çünkü içlerinde en fazla detaya sahip, belki profesyonellerin işine yarayabilecek tek uygulama o.
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swat882 5 yıl
garage band için pusuya yattım
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DH Misafiri 5 yıl
Zordion
Simdi aklima geldi, acaba OS X versiyonlari da ucretsiz olur mu?

Olmaz. GarageBand MacBook'ta bedava olarak geliyor ama iOS'li cihaz için tekrar satın almak gerekiyor.
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Mr. Lawyer 5 yıl
bana da bedava olur gibi geliyor. bu uygulamalarin her iphoneda bulunabildigi dusunuldugunde iphone kullanicilarinin bircok sorununa care olacaktir ve apple ciddi ilgi toplayacaktir ayrica ios7nin gelisi bu kadar buyuk degisikliklere insanlari alistirmak icin de bir yol olur..
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Zordion 5 yıl
Simdi aklima geldi, acaba OS X versiyonlari da ucretsiz olur mu?
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Avia 5 yıl
50 liraya yakın para verdim la bunlara :(
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gduman 5 yıl en beğenilen
Ucretsiz olacaklar. Zira www.icloud.com uzerinde bunlarin web versiyonlarina erisim zaten bedava olacak eylul ayi ile birlikte.
Yanıtla +4
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