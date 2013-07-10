iWork ve iLife'ın iOS uygulamaları, iOS 7 ile birlikte ücretsiz mi oluyor ?

App Store'un en dikkat çeken ve başarılı uygulamaları GarageBand, iMovie, Keynote, Pages gibi Apple'ın uygulamaları olsa da bu uygulamaların tümüne sahip olabilmek için yaklaşık 81 TL'yi gözden çıkarmak gerektiği gibi bir gerçek söz konusu. Ancak bu gerçek en azından şimdilik geçerli gibi görünüyor. Şimdilik diyoruz çünkü iOS 7 ile birlikte tüm bu uygulamalar, ücretsiz olabilir !

Bilmeyenler için hemen açıklayalım: hali hazırda iOS 6'lı yeni bir iOS cihazı aldığınızda, App Store'u ilk ziyaretinizde karşınıza bir arayüz beliriyor ve Apple'ın hazırladığı, iBooks, Podcast gibi ücretsiz uygulamalarının yüklenilmesi, iOS'li cihazı en iyi şekilde kullanabilmek için, öneriliyor.

iOS 7'de de bu öneri sistemi devam ediyor ancak bu sefer önerilen uygulamalar arasında birçok kullanıcıyı sevindirecek uygulamalar bulunuyor. Alman iFun.de sitesinin ortaya çıkardığı ayrıntıda hali hazırda toplam değeri 72 TL'yi bulun tüm iWork ile iLife'dan iMovie ve iPhoto uygulamaları önerilen ücretsiz uygulamalar arasında yer alıyor.

Önerilen uygulamalar arasında sadece GarageBand yer almıyor. Fakat iMovie ve iPhoto ücretsiz olması durumunda, GarageBand'in de ücretsiz olmaması için herhangi bir sebep bulunmuyor.

Bilindiği üzere Apple, Mac platformunda iLife'ı uzun yıllar ücretli olarak satmış; ancak iLife 11 ile birlikte yeni Mac alan kullanıcılara ücretsiz olarak sunmaya başlamıştı. Benzer şekildeki bir politikayı Apple, iOS'li cihazları için de hayata geçirecek gibi görünüyor ki böyle bir hamle özellikle pazarlama aşamasında Apple'a ciddi bir avantaj sağlayacaktır.