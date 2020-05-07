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    İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti

    İBB'nin bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla başlattığı Askıda Fatura uygulamasına yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleştiği açıklandı.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmak için Askıda Fatura uygulaması başlatmıştı. Bugün yapılan açıklamada uygulamanın ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleştiği belirtildi.

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    Söz konusu saldırıyı Twitter hesabından duyuran İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurt dışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık” ifadelerine yer verdi. Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre, Askıda Fatura uygulaması kapsamında toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41.883 fatura ödendi.

    Ayrıca Bkz. "Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu"

    Askıda Fatura uygulaması nedir?

    https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen Askıda Fatura sistemine, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyor. Dileyen herkes yine bu adres üzerinden sisteme erişip askıda bırakılmış bu faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı sağlayabiliyor.

    Kimler askıya fatura bırakabilir?

    Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunarak bu süreci başlatabiliyor. Süreç sonunda ihtiyaç sahibi olduğu İBB tarafından onaylanan kişilerin de sonrasında askıya fatura bırakması mümkün.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    lAxiosl 1 hf. en beğenilen
    Kimlerin olduğu o kadar tahmin edilebilir ki neyse bir şey demeyeceğim.
    3 Yanıt Yanıtla +175
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf. lAxiosl
    hadi oradan kendi kendinize yaparsınız sırf bunları demek için 80 sene ülke kuzey koreydi zaten taki millet yönetemini alana kadar nankörler
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Makarnacı321 1 hf. lAxiosl
    Demi



    Adamllar da sırf siz ağlayın diye böyle bir şey yapsın.

    O kadar bilgisizler ya. Siyasetten anlamıyorlar ya. Böyle bir şey yapıp ekreme ya prim yaptırma derdindeler işte.



    Demi



    Ya da sırf bu algı olsun deyu kendi işleri olabilir mi?



    Demi



    Hangisi mantık çerçevesinde olma olasiligi daha yüksek bir durum acaba ?



    1 Yanıt Yanıtla
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    Jeopol 1 hf.
    akp vatandasin lehine olan herseye balta vurarak yok etmeye calisiyor.

    cunku akp yardimlar karsiligi kendisini efendi gibi goren, ne dediyse yapan koleler istiyor. eger baskasindan yardim gelirse yavas yavas niye ben bu kadar dustum, niye yardimlara muhtacim diye dusunen, bunlarin sebebini arayan insanlarin sayisi artar.
    akp vatandasin lehine olan herseye balta vurarak yok etmeye calisiyor. cunku akp yardimlar karsiligi kendisini efendi gibi goren, ne dediyse yapan kolel...
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    1 Yanıt Yanıtla +112
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    Gt95 (hakan dinler) 1 hf. Jeopol
    ak parti kadar ülkeye hizmet yapan yok gözünüze dizinize dursun en çok benden sen kullanırsın
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    İrfan Galip Bey 1 hf. yeni yorumcu Nevfel
    Muhtaç vatandaşlara terörist diyebilecek kadar alçalmak. Nasıl iğrenç bir güruh bunlar.
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    flylo 1 hf. İrfan Galip Bey
    Sorun o değil. Yardım alanların -bizzat dışa vuruyorlar- hdp destekçisi olmaları sorun. HDP = PKK. Aksini iddia eden yallah dağa.

    Ha gerçek muhtaç olanlara helali hoş olsun. Bunun CHP - AKP ile ilgisi yok. Gayet açık; HDP ile ittifak edildi, HDP alacağını alıyor. Terörist destekçisi kim varsa bu yardımlar zıkkım olsun.

    Hayal dünyasında şekillenen AKP liler yardım alıyor, ibb sadece CHP ye yardım ediyor gibi söylemler sadece hayali söylem.

    Olayı farklı yere çekmeyin.
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    Nevfel (T. I. ) 1 hf. İrfan Galip Bey
    Nerede yazıyor muhtaç? Gözünle gördün mü?



    İşte sizin kafalar böyledir. Siz nasıl inanmıyorsunuz yapılan herşeye bin tane iftira atıyorsunuz bundan sonra bizde herşeyin kötüsünü düşüneceğiz.



    Sizden öğrendik işinize gelmedi mi?
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    mehmetfeyaz33 4 gün
    siyaset bizi nereye getirdi ya iyilik bile yapamaz olduk
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    formgonder2055 (regaip duman) 4 gün
    kendi seçmeninin faturalarını ödüyorlar belediye bütçesinden, bu anlamayan gitsin kumda oynasın.
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    serafon 6 gün
    Komik 2-3 kat fatura çıkarıp suçüstü yakalanınca olayı hemen imaja oynamaya belki de seçim araştırmasına çevirmişler aradan da mağduriyet çıkarıp ben nasıl da süperim ya moduna girmiş iletişimcileri muhtemelen. Ah canım vah canım diyenler de trol değilse artık ya iktidara ölesiye kinlen(diril)mişler ya da bizim seçmen kitlesi aynı tas aynı hamam. Kesinlikle siyaset ülkeye zarar bunu iyice anladım.
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    drjacob (... ) 1 hf.
    kim olduğunu herkes biliyor ama asla isim veremiyor , welcome to turkey
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    Denorath 1 hf.
    Hangi ihtiyaç sahibine aylık 900TL su veya doğalgaz faturası gelir diye sormadan edemiyor insan. Hayır ben gece gündüz doğalgaz yakıp 120m2 evi ısıtarak aylık en fazla 350-400lira ödüyorken bu ihtiyaç sahipleri durumu biraz abartmış gibi geldi :))
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    Sakho- 1 hf. yeni yorumcu
    mağdurum da mağdurum mağdurum çok mağdurum...
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    berkalemdar 1 hf. yeni yorumcu
    kimlerin yaptıgını biraz kestirebiliyoruz aslında. ama böyle bir uygulamaya da yapılmaz ki.
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    interwap (Volkan ) 1 hf.
    Kesin Gılışdaroğlu. Her şeyin sorumlusu o.
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    51 kişi, toplam 52 yorum yazdı.

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