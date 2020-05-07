İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmak için Askıda Fatura uygulaması başlatmıştı. Bugün yapılan açıklamada uygulamanın ödeme sistemine yurt dışı kaynaklı bir siber saldırı gerçekleştiği belirtildi.İlginizi Çekebilir Türkiye'nin yarısı 16 Mbps ve altında internet hızına sahip
Söz konusu saldırıyı Twitter hesabından duyuran İBB Sözcüsü Murat Ongun, “Askıda Fatura kampanya web sayfamıza dün gece yurt dışı kaynaklı saldırı olduğu için, yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldık” ifadelerine yer verdi. Ongun, kampanyaya dair son verileri de paylaştı. Buna göre, Askıda Fatura uygulaması kapsamında toplam bedeli 5 milyon 27 bin 92 lira olan 41.883 fatura ödendi.
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Askıda Fatura uygulaması nedir?
https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen Askıda Fatura sistemine, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyor. Dileyen herkes yine bu adres üzerinden sisteme erişip askıda bırakılmış bu faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı sağlayabiliyor.
Kimler askıya fatura bırakabilir?
Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor. Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresi üzerinden başvuruda bulunarak bu süreci başlatabiliyor. Süreç sonunda ihtiyaç sahibi olduğu İBB tarafından onaylanan kişilerin de sonrasında askıya fatura bırakması mümkün.
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Adamllar da sırf siz ağlayın diye böyle bir şey yapsın.
O kadar bilgisizler ya. Siyasetten anlamıyorlar ya. Böyle bir şey yapıp ekreme ya prim yaptırma derdindeler işte.
Demi
Ya da sırf bu algı olsun deyu kendi işleri olabilir mi?
Demi
Hangisi mantık çerçevesinde olma olasiligi daha yüksek bir durum acaba ?
cunku akp yardimlar karsiligi kendisini efendi gibi goren, ne dediyse yapan koleler istiyor. eger baskasindan yardim gelirse yavas yavas niye ben bu kadar dustum, niye yardimlara muhtacim diye dusunen, bunlarin sebebini arayan insanlarin sayisi artar.
Ha gerçek muhtaç olanlara helali hoş olsun. Bunun CHP - AKP ile ilgisi yok. Gayet açık; HDP ile ittifak edildi, HDP alacağını alıyor. Terörist destekçisi kim varsa bu yardımlar zıkkım olsun.
Hayal dünyasında şekillenen AKP liler yardım alıyor, ibb sadece CHP ye yardım ediyor gibi söylemler sadece hayali söylem.
Olayı farklı yere çekmeyin.
İşte sizin kafalar böyledir. Siz nasıl inanmıyorsunuz yapılan herşeye bin tane iftira atıyorsunuz bundan sonra bizde herşeyin kötüsünü düşüneceğiz.
Sizden öğrendik işinize gelmedi mi?