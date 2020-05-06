Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgında 1. dönemin bittiğini ifade etti.

Bakan Koca, Türkiye’nin koronavirüs salgınında normalleşme yolunda olduğunu ancak yeni dönem için normale dönüş ifadesinin kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi. Bakan Koca, “Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız." ifadelerini kullandı”

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AVM’ler açılacak ancak restoran, lokanta ve kafeler açılmayacak. AVM’nin büyüklüğüne göre belirlenen sayıda müşteri alınacak. AVM içindeki ve dışındaki giyim, ayakkabı, züccaciye gibi mağazalara izin verilecek. Berberler randevu usulüyle çalışacak.

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