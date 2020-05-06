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    Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu

    "Koronavirüsle mücadelemizin ikinci döneminde, yeni dönemin ilk günlerindeyiz." dedi ve yeni dönemin kontrollü sosyal hayat olarak tanımlanması gerektiğini söyledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgında 1. dönemin bittiğini ifade etti.

    Bakan Koca, Türkiye’nin koronavirüs salgınında normalleşme yolunda olduğunu ancak yeni dönem için normale dönüş ifadesinin kullanılmasının yanlış olduğunu söyledi. Bakan Koca, “Mücadelemiz için fikir verecek bu isim 'kontrollü sosyal hayat'tır. Kontrollü sosyal hayatta iki temel kural var. Birincisi dışarı çıkmamız gerekiyorsa maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız." ifadelerini kullandı”

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs salgınında Çin, 5G teknolojilerine ağırlık veriyor"

    AVM’ler açılacak ancak restoran, lokanta ve kafeler açılmayacak. AVM’nin büyüklüğüne göre belirlenen sayıda müşteri alınacak. AVM içindeki ve dışındaki giyim, ayakkabı, züccaciye gibi mağazalara izin verilecek. Berberler randevu usulüyle çalışacak.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    vs-fb (Vn S) 1 hf.
    Diğer ülkelerden 1 ay geç sürece başla, ama onlarla beraber normalleş. Günlük 2000 vaka varken üstelik bunu yap. Tam bize göre. Bence İngiltere'nin baştan yaptığı sürü mantığı olayını deniyor bizimkiler. Düşünsenize 65 yaş üstü evde iken bu kadar ölüm ve vaka yaşandı. Şimdi onlar sokağa çıktığında ne olacak. Hele de okullar bir açılsın. AVM kararı inanılmaz. Tamamen kapalı alan. Üstelik kapalı sistem havalandırmalı ortam. Virüs normalden çok daha kolay bulaşır. Herkes kendi sorumluluğunu alsın. Herşeyi devletten beklemeyin. Zira şu an öncelik ekonomi, siz değilsiniz.
    Yanıtla +3
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    deoks 1 hf.
    Şu saçımı bi kestireyim eylüle kadar kapalı kalabilir ondan sonra her yer.
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    volga tuygun (tuygun habora) 1 hf.
    Ekonominin hali ortada, o yüzden daha çok erkenken geçiliyor bu duruma. Umarım ikinci dalgayla karşılaşmayız...
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    joven 1 hf.
    Bir insan işi ve evi arasında hayatını bu süreçte sürdürmeli tabirimi maruz görün ipini koparmışcasına kendini salmamalı sağa sola .
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