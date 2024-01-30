Ankara Üniversitesinde Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye Alper Gezeravcı'nın ismi verildi

Ankara Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı Kreiken Rasathanesinin bulunduğu yerleşkeye Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın ismini verdi.
Üniversiteden yapılan açıklamada, astronomi ve uzay bilimleri alanında bilimsel araştırmaları desteklemek amacıyla 1963'te Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesinde Hollandalı astrofizikçi Prof. Dr. Egbert Adriaan Kreiken tarafından Kreiken Rasathanesinin kurulduğu belirtildi.
Yerleşkeye "Ankara Üniversitesi Alper Gezeravcı Astronomi ve Uzay Bilimleri Yerleşkesi" ismi verilmesine ilişkin teklifin 624. Senato Toplantısında oylamaya sunulduğu ifade edilen açıklamada, teklifin oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi.
Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, konuya ilişkin açıklamasında, "Uzaya çıkan ilk astronotumuzun adının Ankara Üniversitesinin en gözde mekanlarından birisinde yaşatalım istedik." dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.