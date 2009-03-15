IDC: Cep telefonu satışlarındaki düşüş ilk tahminimizin de altında olacak

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Global ekonomik kriz cep telefonu satışlarını ciddi şekilde etkileyecek! Bu öngörüyü piyasa araştırmaları yapan bağımsız şirketlerden IDC ortaya koydu ve firma, Aralık ayında yayımladığı Cep Telefonu Satışlarında 2009 öngörüsünü revize ederek daha önce açıkladığı %1.9'luk düşüş tahminini yılın henüz 2.5 aylık bir kısmı geçilmişken güncelleyerek %8.3 seviyesine çıkardı.

IDC firmasının global cep telefonu pazarını takip eden kıdemli araştırma analisti Ryan Reith yaptığı açıklamasında 2008'in son çeyreğinde başlayan ve yeni yılda şiddetini arttırarak devam eden global ekonomik krizin etkileri nedeniyle cep telefonu satışlarındaki düşüşün daha önce açıklanan tahminlerin aksine daha sıkıntılı geçeceğini ifade ederken tahminlerinde revizyona gittiklerini açıkladı.

Global cep telefonu satışlarında ciddi bir düşüş tahmin ediliyor olsa da akıllı telefon pazarının %3.4 oranında büyüyeceği ifade ediliyor. Her ne kadar aynı pazar 2008 yılında %21.9 oranında büyümüş olsa da %8.3'lük düşüşün tahmin edildiği telefon pazarında segment bazlı ilerleme kaydedileceği yönündeki beklentilerin sektör adına önemli gelişmeler olduğu düşünülebilir.