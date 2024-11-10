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    Yeni kuantum fazı: Elektronların moleküler kristal yapısı ilk kez görüntülendi

    Doğru koşullar altında elektronlar gerçekten de “donarak” tuhaf bir katı forma dönüşebildiğini 94 yıldır biliyoruz. Ve şimdi ilk defa bu eşsiz olay görüntülendi.
    Elektronların moleküler kristal yapısı ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Elektronlar genellikle madde içinde serbestçe hareket eden hızlı parçacıklardır. Ancak 1930’larda fizikçi Eugene Wigner, düşük yoğunluk ve soğuk sıcaklıklarda elektronların hareketsiz hale getirilebileceğini ve daha sonra Wigner kristali olarak adlandırılacak bir elektron buzu oluşturabileceğini öngörmüştü. Şimdi ise bu yapılar tarihte ilk defa görüntülendi.

    Eugene Wigner’ın öngörüsünden neredeyse 90 yıl sonra, 2021’de, Berkeley Laboratuvarı Malzeme Bilimleri Bölümü ve UC Berkeley’den Feng Wang ve Michael Crommie liderliğindeki bir ekip, Wigner kristalleri olarak bilinen yapının varlığını kanıtlamayı başarmıştı. Şimdi ise Wang ve Crommie’nin öncülüğündeki bilim insanları, elektronların yeni bir kuantum fazını – Wigner moleküler kristalini – doğrudan görüntülemeyi başardılar.

    Wigner moleküler kristali ilk kez görüntülendi

    Wigner kristalleri ya da diğer adıyla elektron buzları, elektronların bal peteği şeklinde dizildiği bir yapıya sahip. Ancak Wigner moleküler kristali, iki ya da daha fazla elektronun oluşturduğu yapay “moleküllerin” yüksek düzende sıralandığı daha karmaşık bir düzenle tanımlanıyor. Feng Wang, bu yeni kuantum fazı doğrudan gözlemlemenin beklenmedik ve heyecan verici bir gelişme olduğunu belirtti.

    Elektronların moleküler kristal yapısı ilk kez görüntülendi Tam Boyutta Gör
    Yıllardır bilim insanları, Wigner moleküler kristallerinin doğrudan görüntüsünü elde etmeye çalışsa da bu çabalar taramalı tünelleme mikroskobunun (STM) elektronik yapı üzerinde bozucu etkisi nedeniyle başarılı olamamıştı. Ancak, Berkeley Laboratuvarı’ndaki araştırmacılar bu zorluğun üstesinden gelerek STM ucunun elektrik alanını minimuma indirip Wigner moleküler kristalinin hassas elektronik yapısını görüntüleyebildiler.

    Deneyler sırasında araştırma ekibi, atomik seviyede ince bir tungsten disülfür (WS2) tabakasını 49 nanometrelik altıgen boron nitrür (hBN) ve grafit bir kapı katmanının üzerine yerleştirerek “bükülmüş tungsten disülfür moiré süper kafesi” adı verilen bir nanomalzeme oluşturdu. Bu tabakalar arasında 58 derecelik bir açı ile yerleştirilen WS2, düşük sıcaklıklarda elektronları yerel olarak sınırlandıran bir enerji potansiyeli yaratarak elektronların Wigner molekül durumuna geçmesini sağladı.

    Araştırmacılar gelecekteki deneylerde bu yeni STM tekniğini kullanarak Wigner moleküler kristallerinin kuantum fazını daha ayrıntılı incelemeyi ve potansiyel uygulamaları keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu çalışmaların gelecekteki kuantum hesaplama uygulamalarını hızlandırması mümkün olabilir.

    Kaynakça https://newatlas.com/physics/electrons-solid-wigner-molecular-crystals-first-images/ https://www.science.org/doi/10.1126/science.adk1348
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    ka.selcuk 1 hafta önce

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    Kagansiii 1 hafta önce

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    sultanneb 3 hafta önce

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    filozof1281 1 ay önce

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    onderweb 2 ay önce

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    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

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    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

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    molla gürhani 4 ay önce

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

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