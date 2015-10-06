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İddia: 21.5-inç 4K iMac'ler önümüzdeki hafta geliyor

3 yıl
2,2b
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9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: 21.5-inç 4K iMac'ler önümüzdeki hafta geliyor
 
Apple'a yakın sağlam kaynakları bulunan 9to5Mac'in son haberine göre uzun zamandır beklenen 21.5-inç 4K iMac modelleri önümüzdeki hafta içerisinde karşımıza çıkıyor.
Mevcut modeller ile aynı gövde yapısını taşıyacağı belirtilen yeni iMac'ler, daha çok donanımsal farklar taşıyacak bu farkların başında ekran çözünürlük değeri gelecek. Eylül ayı içerisinde üretime girdiğini duyduğumuz yeni 21-5-inç iMac ailesi, 4K (4096 x 2304) çözünürlükte bir retina ekrana sahip olacak.
OS X El Capitan kodlarından elde edilen bazı veriler kadarıyla gücünü Intel Broadwell işlemciler ve Intel Iris Pro Graphics 6200 (Dahili) ile AMD Radeon M380 - M395X harici grafik kartlarında alacak olan bilgisayarlar, KSF şekilde isimlendirilen LED fosfor malzemesiyle de eskiye oranla çok daha yüksek renk doygunluğu ortaya koyabilecek.
4K çözünürlükteki yeni 21.5-inç iMac modelleri, söylentiler doğru çıkarsa 13 Ekim tarihinde satışa çıkacak.

http://9to5mac.com/2015/10/06/apple-planning-to-launch-new-4k-21-5-inch-imacs-next-week/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 3 yıl en beğenilen silversmith
silversmith
Hepsi bir arada PC'lerin, en azından cihazın 1 saat çalışmasını sağlayacak dahili pili olsa çok iyi olacak.


Starbucks'a 27 inç iMac götüren kişi sen misin yoksa? :)
silversmithHepsi bir arada PC'lerin, en azından cihazın 1 saat çalışmasını sağlayacak dahili pili olsa çok iyi olacak.
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silversmith 3 yıl
Hepsi bir arada PC'lerin, en azından cihazın 1 saat çalışmasını sağlayacak dahili pili olsa çok iyi olacak.
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Guest-F8946C419 3 yıl silversmith
silversmith
Hepsi bir arada PC'lerin, en azından cihazın 1 saat çalışmasını sağlayacak dahili pili olsa çok iyi olacak.


Starbucks'a 27 inç iMac götüren kişi sen misin yoksa? :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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ahmckr 3 yıl silversmith
silversmith
Hepsi bir arada PC'lerin, en azından cihazın 1 saat çalışmasını sağlayacak dahili pili olsa çok iyi olacak.


Evet iyi olurdu ama böyle durumlar yaşamak isteyenler için güç kaynağı diye bir şey var. İlla dahilimi olması gerekiyor.
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hakcak 3 yıl
Bekledim bekledim pc aldım geldi meret. Hep geç kalıyosunuz hep. Almıyom işte.
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casperfriendly 3 yıl
Acaba yeni bir air tablet gelir mi?
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