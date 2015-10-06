İddia: 21.5-inç 4K iMac'ler önümüzdeki hafta geliyor

Apple'a yakın sağlam kaynakları bulunan 9to5Mac'in son haberine göre uzun zamandır beklenen 21.5-inç 4K iMac modelleri önümüzdeki hafta içerisinde karşımıza çıkıyor.

Mevcut modeller ile aynı gövde yapısını taşıyacağı belirtilen yeni iMac'ler, daha çok donanımsal farklar taşıyacak bu farkların başında ekran çözünürlük değeri gelecek. Eylül ayı içerisinde üretime girdiğini duyduğumuz yeni 21-5-inç iMac ailesi, 4K (4096 x 2304) çözünürlükte bir retina ekrana sahip olacak.

OS X El Capitan kodlarından elde edilen bazı veriler kadarıyla gücünü Intel Broadwell işlemciler ve Intel Iris Pro Graphics 6200 (Dahili) ile AMD Radeon M380 - M395X harici grafik kartlarında alacak olan bilgisayarlar, KSF şekilde isimlendirilen LED fosfor malzemesiyle de eskiye oranla çok daha yüksek renk doygunluğu ortaya koyabilecek.

4K çözünürlükteki yeni 21.5-inç iMac modelleri, söylentiler doğru çıkarsa 13 Ekim tarihinde satışa çıkacak.

http://9to5mac.com/2015/10/06/apple-planning-to-launch-new-4k-21-5-inch-imacs-next-week/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter