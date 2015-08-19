İddia: Apple iPad Pro, Eylül ya da Ekim ayında seri üretime giriyor

Apple'ın üzerinde uzun zamandır çalıştığı bilinen tablet modeli iPad Pro hakkında yeni detaylar geldi.

KGI Securities'den -söyledikleri genellikle doğru çıkan- analist Ming-Chi Kuo'nun verdiği son bilgilere göre büyük ekranlı iPad Pro, Eylül ya da Ekim ayında seri üretime girecek. Daha önce de Kasım ayında satışa sunulacağını öğrendiğimiz tablet, yine Kuo'nun söylediği kadarıyla da Force Touch teknolojisine sahip stylus kalem desteğini taşıyacak. Bu kalemin montaj hakları ise Cheng Uei şirketinde olacak.

Beklenin altında (Şirketin olası talep konusunda emin değil) bir hacimle üretime girmesi beklenen Apple iPad Pro, şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla 12.9-inç 2732 x 2048 piksellik bir 264 ppi ekrana sahip olacak ve ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla (Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söyleniyor) gelecek. Gücünü Apple A9X işlemcisinden alacak ve 256GB dahili depolama seçeneği sunacak olan iPad Pro, Touch ID sensörüyle da parmak izlerini okuyabilecek.





iPad Pro merakla bekleniyor ancak Apple'ın da emin olamadığı gibi büyük ekranlı bir tabletin göreceği talep bazı sorun işaretleri oluşturuyor.

http://www.macrumors.com/2015/08/19/ipad-pro-with-force-touch-stylus/