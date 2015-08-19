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İddia: Apple iPad Pro, Eylül ya da Ekim ayında seri üretime giriyor

3 yıl
1,8b
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iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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İddia: Apple iPad Pro, Eylül ya da Ekim ayında seri üretime giriyor
 
Apple'ın üzerinde uzun zamandır çalıştığı bilinen tablet modeli iPad Pro hakkında yeni detaylar geldi.
KGI Securities'den -söyledikleri genellikle doğru çıkan- analist Ming-Chi Kuo'nun verdiği son bilgilere göre büyük ekranlı iPad Pro, Eylül ya da Ekim ayında seri üretime girecek. Daha önce de Kasım ayında satışa sunulacağını öğrendiğimiz tablet, yine Kuo'nun söylediği kadarıyla da Force Touch teknolojisine sahip stylus kalem desteğini taşıyacak. Bu kalemin montaj hakları ise Cheng Uei şirketinde olacak. 
Beklenin altında (Şirketin olası talep konusunda emin değil) bir hacimle üretime girmesi beklenen Apple iPad Pro, şimdiye kadar öğrendiğimiz kadarıyla 12.9-inç 2732 x 2048 piksellik bir 264 ppi ekrana sahip olacak ve ITO tabanlı saydam film yerine gümüş nano kaplamayla (Bu kaplama sayesinde hem dokunma hassasiyetinin arttırılabileceğini hem de maliyetlerin düşürülülebileceğini söyleniyor) gelecek. Gücünü Apple A9X işlemcisinden alacak ve 256GB dahili depolama seçeneği sunacak olan iPad Pro, Touch ID sensörüyle da parmak izlerini okuyabilecek.

iPad Pro merakla bekleniyor ancak Apple'ın da emin olamadığı gibi büyük ekranlı bir tabletin göreceği talep bazı sorun işaretleri oluşturuyor.

http://www.macrumors.com/2015/08/19/ipad-pro-with-force-touch-stylus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
icais 3 yıl
OsX ile çıkacaksa olur yoksa mac pro boyutunda ve ioslu bir tableti kimsenin tercih edeceğini sanmıyorum.
Bende ipad kullanıcısıyım fakat miniye geçiş yaptım sırf ekran boyutunun rahat kullanabilirliği açısından.
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darkdiva 3 yıl
Koysun içine mac os millet alsın. Aynı ipad air 2 gibi olacaksa millet napsın onu.
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BekirTemel 3 yıl
Şu iPad pro hakkında çıkan iddialardan dağ olur evvela şimdiye dek kesin bir hareket görmedim.
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kadirirdem 3 yıl
Bu ekran boyutunda İos değilde, W10 olsa tadından yenmezdi.
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BerkCck 3 yıl
Yav he he kaç yıldır çıkmadı bu ipad pro çıkmazda
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metinlife 3 yıl BerkCck
BerkCck
Yav he he kaç yıldır çıkmadı bu ipad pro çıkmazda

Ciksa da proyu ios layken kimse almaz .
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