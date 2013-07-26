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İddia : Apple tasarım kopyalama davasının çözülmesi için Samsung'dan 30$-40$ cihaz başı bedel istiyor

5 yıl
1,2b
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58
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Apple tasarım kopyalama davasının çözülmesi için Samsung'dan 30$-40$ cihaz başı bedel istiyor

Yaklaşık 3 yıldır devam eden Samsung ile Apple arasındaki patent davalarının bir kısmı sonuçlanırken, bir kısmı halen devam ediyor ve bir kısmı da gelecek yıl duruşmalara başlayacak. Güney Kore medyasına göre bunlardan birisi olan tasarım kopyalama davasında ilginç bir gelişme yaşandı.

Samsung'un Apple ile çapraz lisanslama yolu aradığı uzlaşma görüşmelerinde, Apple davaya konu olan akıllı telefon başına 30$, tablet başına da 40$ lisans bedeli talep ederek davadan vazgeçme teklifinde bulundu. HTC ile ile yapılan anlaşmada cihaz başına 5$ talep eden Apple'ın Samsung'dan istediği miktar Galaxy modellerinin rekor satışları da gözönüne alındığında 2-3 milyar dolar seviyesine kadar çıkıyor.

Apple ayrıca Samsung'un bir daha herhangi bir kopyalama yapmayacağına dair bir de beyan imzalamasını istiyor. 

Kaynaklar Apple'ın yüksek talepleri nedeniyle uzlaşma görüşmelerinin çıkmaza girdiğini belirtiyor. Eğer masadan bir uzlaşma çıkmaz ise bu kez mahkemenin vereceği karar beklenmeye başlayacak. 

http://www.sammobile.com/2013/07/25/apple-asked-samsung-to-pay-30-40-per-device-sign-anti-cloning-agreement-to-settle-patent-dispute/ Yorum Yaz
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ST4LK3R 5 yıl en beğenilen
Apple kendi kendine dava açsın, aynı tasarımı yıllardır bize yutturuyorlar.
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ozeceze 5 yıl
Apple kullanıısıyım. Htc One iPhone andırıyor hafiften ama s3 s4 hiç andırmıyor. Samsung'a değil HTC firmasına açılsaydı dava daha iyi olurdu heralde. (Sözüm One modeline). Bu 30$ bize 100$ olarak mâl olur bence yok vergiydi algıydı vs.
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LilTunechi 5 yıl
Az bile istemiş plastikcilerden.
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khaos 5 yıl Erkansins
erkank53

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%100 size katılıyorum malesef forumda bazı arkadaşlar öz babalarını S.Jobs ve apple'ı savundukları kadar savunmazlar.
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Alcatraz 5 yıl
çaldıysa çaldı. rekabet oldu fena mı? sizi niye bu kadar ilgilendiriyor anlamıyorum. kullanmanıza bakın gerisini boşverin.
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NOSTOY 5 yıl
Yalnız görsele bakın iphone un ekran çerçeve oranı s3 ün yanında takoz gibi görünmesini sağlıyor. Ucuz bir firmanın üretimi gibi
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iboak 5 yıl
apple şirket yönetimi kafayı yedi artık yorum yazmayım diyorum ama dayanamadım apple eskiden böyle değil nedenide söyle açıklamalıyım apple 2010 yılına kadar güzel telefon sattı 2010 tarihinde android telefonlar çıkınca telefon satışları çok olmasada düşmeye başladı yada tam terside olabilir ilk samsung galaxy s iyi rakam sayısına ulaştı bildiğiniz gibi apple bunu görünce samsung kafayı taktı ve apple benzediğini söyledi ilk galaxy s ve s2 benziyor ama s3 ve s4 benzemiyor artık galaxy s ve s2 artık üretimi bile durdu neyin kafasını yaşıyor bu apple bu gidişle apple telefon satışları düşer bunu şöyleyim.
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Leskodjer 5 yıl
Saçmaladılar iyice
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ibrahimhd 5 yıl
Apple 1 milyar $'ı lık davayı kazanıp parayı alırkende millet anayı babayı alır diyordu.
Sonuç apple parayı kasaya koydu apple bu kezde bu parayı alır amaaaaa bu parayı samsungdanmı yoksa galaxy kullananlardanmı alır onuda galaxyciler düşünsün.

Bugün s4 miniyi kullanma şansım oldu cihazı ilk elime alışımda s4 mini değilde iPhone 5 mi aldım acaba diye düşündüm s4'e birşey diyemem ebat olarak ama s4 mini bildiğiniz iPhone 5 çakması olmuş apple'a şaf atanlar önce samsung'a laf atıp telkin etsin kopyacılığı bırakması için.
Atalarımız boşuna dememiş iğneyi başkasına çuvaldızı kendine batır diye önce dönüp kendinize bakın.
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stalker(1979) 5 yıl ibrahimhd
ibrahimhd

Apple 1 milyar $'ı lık davayı kazanıp parayı alırkende millet anayı babayı alır diyordu.
Sonuç apple parayı kasaya koydu apple bu kezde bu parayı alır amaaaaa bu parayı samsungdanmı yoksa galaxy kullananlardanmı alır onuda galaxyciler düşünsün.

Bugün s4 miniyi kullanma şansım oldu cihazı ilk elime alışımda s4 mini değilde iPhone 5 mi aldım acaba diye düşündüm s4'e birşey diyemem ebat olarak ama s4 mini bildiğiniz iPhone 5 çakması olmuş apple'a şaf atanlar önce samsung'a laf atıp telkin etsin kopyacılığı bırakması için.
Atalarımız boşuna dememiş iğneyi başkasına çuvaldızı kendine batır diye önce dönüp kendinize bakın.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İbrahim kardeş gerçekten haklısın ikisi de aynı sanki ikiz kardeşlere bakıyorum. Hangisi Samsung hangisi iphone ayırtedemedim

Belirtmeden yapamayacağım S4 minin kenar çerçevesi daha ince ve zarif


Size göre zaten dünyadaki 4 inç ve 4 inç'e yakın bütün telefonlar iphone 5 çakması


Bu Samsung' da Apple'da babamızın şirketi değil neden böyle kol kanat gerersiniz elin Amerikan veya Koreli şirketlerine anlayabilmiş değilim.

Dünyada sadece iphone satsın istiyorsunuz ama öyle olsaydı herhalde iphone'nun fiyatı 4000 TL felan olurdu



Elma var yen mi?
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PinHim 5 yıl
baştan belirteyim fanboy değilim ve yakında windows phone işletim sistemli bir cihaz alacağım. arkadaşlar kimse kusura bakmasın göz var nizam var, kendimizi kandırmayalım. elbette cihazlar dikdörtgen ve ekran içerecek fakat bu kadarla bitmiyor.

android cihazların hepsinde dokunmatik tuşlar var(4 tane 2.3 ve öncesi, 3 tane 4.0 ve sonrası) fakat bunu fiziksel hale getiren firma samsung. BAŞKA KAÇ ANDROİD CİHAZDA ORTADA VE TEK FİZİKSEL TUŞ VAR? eminim ki samsung bu fiziksel tuşun yanındaki 2 dokunmatik tuşu da kaldırırdı tabii android sisteminin kontrolü gereği bu şu an için mümkün değil. neyse ki ayıp olmasın diye şeklini kare yapmamış.

reklamlarda sürekli apple a saldıran samsung.

ürünü piyasaya sürdükten sonra tasarlayanları ve yöneticilerin anlatımıyla reklam filmleri yayınlama furyasını başlatan apple, galaxy serisi biraz ön plana çıktıktan sonra benzer tanıtım filmleri yayınlamaya başlayan samsung.

yine apple a özenip büyük çaplı cihaz tanıtma etkinlikleri düzenleyen fakat sıkıcılıktan öteye geçemeyen samsung.

iPhone gibi bir marka yaratan apple, bunu fark edip galaxy serisiyle marka yaratmaya çalışan fakat 1001 versiyonunu çıkartıp marka değerini katleden samsung.

iPhone un ekranında altta yer alan 4 uygulama butonu ve samsungun s2, ace vs. 2.2 veya 2.3 android sürümü ile yayınlanmış bir çok cihazının(ki iphone a benzeme çabalarının zirve yaptığı zamanlar) samsungun özelleştirdiği launcherın alt uygulama butonlarının 4 tane olması.

şimdilik aklıma gelen benzerlikler bunlar ve fazlasıyla da yeterli. APPLE I GÜNAHIM KADAR SEVMEM FAKAT BU KONUDA HAKLI...

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stalker(1979) 5 yıl PinHim
PinHim

baştan belirteyim fanboy değilim ve yakında windows phone işletim sistemli bir cihaz alacağım. arkadaşlar kimse kusura bakmasın göz var nizam var, kendimizi kandırmayalım. elbette cihazlar dikdörtgen ve ekran içerecek fakat bu kadarla bitmiyor.

android cihazların hepsinde dokunmatik tuşlar var(4 tane 2.3 ve öncesi, 3 tane 4.0 ve sonrası) fakat bunu fiziksel hale getiren firma samsung. BAŞKA KAÇ ANDROİD CİHAZDA ORTADA VE TEK FİZİKSEL TUŞ VAR? eminim ki samsung bu fiziksel tuşun yanındaki 2 dokunmatik tuşu da kaldırırdı tabii android sisteminin kontrolü gereği bu şu an için mümkün değil. neyse ki ayıp olmasın diye şeklini kare yapmamış.

reklamlarda sürekli apple a saldıran samsung.

ürünü piyasaya sürdükten sonra tasarlayanları ve yöneticilerin anlatımıyla reklam filmleri yayınlama furyasını başlatan apple, galaxy serisi biraz ön plana çıktıktan sonra benzer tanıtım filmleri yayınlamaya başlayan samsung.

yine apple a özenip büyük çaplı cihaz tanıtma etkinlikleri düzenleyen fakat sıkıcılıktan öteye geçemeyen samsung.

iPhone gibi bir marka yaratan apple, bunu fark edip galaxy serisiyle marka yaratmaya çalışan fakat 1001 versiyonunu çıkartıp marka değerini katleden samsung.

iPhone un ekranında altta yer alan 4 uygulama butonu ve samsungun s2, ace vs. 2.2 veya 2.3 android sürümü ile yayınlanmış bir çok cihazının(ki iphone a benzeme çabalarının zirve yaptığı zamanlar) samsungun özelleştirdiği launcherın alt uygulama butonlarının 4 tane olması.

şimdilik aklıma gelen benzerlikler bunlar ve fazlasıyla da yeterli. APPLE I GÜNAHIM KADAR SEVMEM FAKAT BU KONUDA HAKLI...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Arkadaşım S2 İphone'a beziyor tamam ama s2 üretimden kalktı. Halen daha s3 ve s4'ü iphone a benzetip para istemeleri saçmalıktan başka bir şey değil çocuğa sorsan söyler benzemediğini. Apple kendini rezil ediyor başka bir şey değil yaptığı

Not: Home tuşu iphone'nun icadi kimse kullanmamalı demişsin. Home tuşunu kullanan tek android şirketi Samsung değil. Zamanında lg birçok telefonunda kullandı. Ama İphone kendine rakip görmediği için lg'yi dava etmedi
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fuckulteli 5 yıl
HTC'yi 5$'a kafalamış Apple, Samsung gibi dayanamadım sanırım üzerindeki baskıya HTC :( Kim bilir tenhada neler yaptılar HTC'ye.. :(
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