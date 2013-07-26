İddia : Apple tasarım kopyalama davasının çözülmesi için Samsung'dan 30$-40$ cihaz başı bedel istiyor





Yaklaşık 3 yıldır devam eden Samsung ile Apple arasındaki patent davalarının bir kısmı sonuçlanırken, bir kısmı halen devam ediyor ve bir kısmı da gelecek yıl duruşmalara başlayacak. Güney Kore medyasına göre bunlardan birisi olan tasarım kopyalama davasında ilginç bir gelişme yaşandı.





Samsung'un Apple ile çapraz lisanslama yolu aradığı uzlaşma görüşmelerinde, Apple davaya konu olan akıllı telefon başına 30$, tablet başına da 40$ lisans bedeli talep ederek davadan vazgeçme teklifinde bulundu. HTC ile ile yapılan anlaşmada cihaz başına 5$ talep eden Apple'ın Samsung'dan istediği miktar Galaxy modellerinin rekor satışları da gözönüne alındığında 2-3 milyar dolar seviyesine kadar çıkıyor.





Apple ayrıca Samsung'un bir daha herhangi bir kopyalama yapmayacağına dair bir de beyan imzalamasını istiyor.





Kaynaklar Apple'ın yüksek talepleri nedeniyle uzlaşma görüşmelerinin çıkmaza girdiğini belirtiyor. Eğer masadan bir uzlaşma çıkmaz ise bu kez mahkemenin vereceği karar beklenmeye başlayacak.

http://www.sammobile.com/2013/07/25/apple-asked-samsung-to-pay-30-40-per-device-sign-anti-cloning-agreement-to-settle-patent-dispute/