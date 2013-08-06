İddia : LG, G2 ile Quadbeat 2 kulak içi kulaklıklar sunacak





Yeni amiral gemi modeli G2 ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapmak ve Optimus G/G Pro modellerinde yaşanan aksaklıkları unutturmak isteyen LG, bu bakımdan yeni modele oldukça büyük önem veriyor.





Üst seviye telefonlarında yeniden yapılandırmaya giden ve Optimus takısını atan LG, G2 modeli ile ilk etapta 10 milyon adetlik sevkiyat hedefliyor. Geçen çeyrek akıllı telefon pazarında 4. lüğe kadar yükselen firmanın hedefi ise ilk üçe girebilmek.





LG G2 modeli firma açısından da pek çok ilke sahne olacak. Başta Snapdragon 800 işlemcisi taşıyacak olan model, QuickWindow adında kılıfa özel bir arayüz ile gelecek. Ekran tarafında da önemli geliştirmelere sahne olması beklenen modelin diğer bir yeniliği ise Quadbeat 2 adlı kulak içi kulaklıklar olacak.





Quadbeat kulaklıkları Optimus G ve G Pro cihazları ile birlikte kutu içerisinde sunulmaktaydı. Daha kaliteli bir ses tecrübesi sunmayı amaçlayan LG, firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni amiral gemisinde ise daha gelişmiş Quadbeat 2 kulaklıklar sunacak.





Quadbeat 2 kulaklıklar Beats Audio ve Bose ile sunulanlara benzer şekilde gelişmiş düşük ve orta seviye frekanslar sunacak. Diğerleri gibi çok yüksek ses seviyesi olmasa da kulakların duyabileceğinden daha yüksek frekanslara sahip olacak.





LG, yeni atılımları ile tüketicileri oldukça cezbedeceğe benziyor. Yarın yapılacak olan resmi lansman ile birlikte firmanın daha ne yenilikler sunacağını hep birlikte göreceğiz.

http://www.androidheadlines.com/2013/08/lg-g2-coming-with-updated-quadbeat-2-headphones.html