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İddia : LG, G2 ile Quadbeat 2 kulak içi kulaklıklar sunacak

5 yıl
1,7b
1
9
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : LG, G2 ile Quadbeat 2 kulak içi kulaklıklar sunacak

Yeni amiral gemi modeli G2 ile akıllı telefon pazarına taze bir başlangıç yapmak ve Optimus G/G Pro modellerinde yaşanan aksaklıkları unutturmak isteyen LG, bu bakımdan yeni modele oldukça büyük önem veriyor.

Üst seviye telefonlarında yeniden yapılandırmaya giden ve Optimus takısını atan LG, G2 modeli ile ilk etapta 10 milyon adetlik sevkiyat hedefliyor. Geçen çeyrek akıllı telefon pazarında 4. lüğe kadar yükselen firmanın hedefi ise ilk üçe girebilmek. 

LG G2 modeli firma açısından da pek çok ilke sahne olacak. Başta Snapdragon 800 işlemcisi taşıyacak olan model, QuickWindow adında kılıfa özel bir arayüz ile gelecek. Ekran tarafında da önemli geliştirmelere sahne olması beklenen modelin diğer bir yeniliği ise Quadbeat 2 adlı kulak içi kulaklıklar olacak.

Quadbeat kulaklıkları Optimus G ve G Pro cihazları ile birlikte kutu içerisinde sunulmaktaydı. Daha kaliteli bir ses tecrübesi sunmayı amaçlayan LG, firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre yeni amiral gemisinde ise daha gelişmiş Quadbeat 2 kulaklıklar sunacak.

Quadbeat 2 kulaklıklar Beats Audio ve Bose ile sunulanlara benzer şekilde gelişmiş düşük ve orta seviye frekanslar sunacak. Diğerleri gibi çok yüksek ses seviyesi olmasa da kulakların duyabileceğinden daha yüksek frekanslara sahip olacak. 

LG, yeni atılımları ile tüketicileri oldukça cezbedeceğe benziyor. Yarın yapılacak olan resmi lansman ile birlikte firmanın daha ne yenilikler sunacağını hep birlikte göreceğiz. 

http://www.androidheadlines.com/2013/08/lg-g2-coming-with-updated-quadbeat-2-headphones.html Yorum Yaz
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blacksss 5 yıl en beğenilen
Htc one kullanmama rağmen nokia ya gelen gdr2 +amber güncellemesinden bahsetmeyeyip bu şekilde kulaklık haberleri yayinlayan dh haberi kınıyorum ..
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Be All My Sins Remembered 5 yıl aziz77
aziz77

bu lg ülkemizde hiç tutulmuyor avrupalılar neden bu kadar alırlar anlamam..

Demek ki bizim ülkede sorun var.
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DH Misafiri 5 yıl
blacksss
Htc one kullanmama rağmen nokia ya gelen gdr2 +amber güncellemesinden bahsetmeyeyip bu şekilde kulaklık haberleri yayinlayan dh haberi kınıyorum ..

Bu bişey mi canım,5 günde atlanın sony haberlerine bak...bilişim haberciliğini bilemiyorum ama günlük habercilikte büyük ayıptır bu...
Z ultra performans testleri ortaya çıktı. gsmarena.com/...
Xperia Honami performans testleri ortaya çıktı. shiftdelete.net/...
Xperia Z ve ZL için performans arttırıcı güncelleme yayınlandı. gsmarena.com/...
Sony sociallifeı güncelledi. xperiablog.net/...
Xperia ZR için 4.2.2 yayınlandı. xperiablog.net/...
Yeni honami fotoğrafları sızdı.20 mp kamera onaylandı. xperiablog.net/...
Z Ultra için yeni reklam filmi yayınlandı. mediafire.com/...
Z ultra satışta xperiablog.net/...
Su altına fotoğraf çekmei kolaylaştıran Aqua Z uygulaması yayınlandı xperiablog.net/...
Sony telefon satışlarını geçen yıla göre %30 arttırdı 3 ayda 9.6 milyon xperia satıldı. xperiablog.net/...
blacksssHtc one kullanmama rağmen nokia ya gelen gdr2 +amber güncellemesinden bahsetmeyeyip bu şekilde kulaklık haberleri yayinlayan dh haberi ...
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join 5 yıl
Kılıf ilginç miş. Hoş
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selahattın ısık 5 yıl
Bu kadar güzel ürün üretip bu denli işini bilmeyen bir Türkiye ofisine sahıp yegane marka LG...
Yanıtla +1
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DH Misafiri 5 yıl
blacksss
Htc one kullanmama rağmen nokia ya gelen gdr2 +amber güncellemesinden bahsetmeyeyip bu şekilde kulaklık haberleri yayinlayan dh haberi kınıyorum ..

Bu bişey mi canım,5 günde atlanın sony haberlerine bak...bilişim haberciliğini bilemiyorum ama günlük habercilikte büyük ayıptır bu...
Z ultra performans testleri ortaya çıktı. gsmarena.com/...
Xperia Honami performans testleri ortaya çıktı. shiftdelete.net/...
Xperia Z ve ZL için performans arttırıcı güncelleme yayınlandı. gsmarena.com/...
Sony sociallifeı güncelledi. xperiablog.net/...
Xperia ZR için 4.2.2 yayınlandı. xperiablog.net/...
Yeni honami fotoğrafları sızdı.20 mp kamera onaylandı. xperiablog.net/...
Z Ultra için yeni reklam filmi yayınlandı. mediafire.com/...
Z ultra satışta xperiablog.net/...
Su altına fotoğraf çekmei kolaylaştıran Aqua Z uygulaması yayınlandı xperiablog.net/...
Sony telefon satışlarını geçen yıla göre %30 arttırdı 3 ayda 9.6 milyon xperia satıldı. xperiablog.net/...
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onizuka_sensei 5 yıl
Aman ne önemliii. Adamlar sadece bi isim koymuşlar en fazla normal düzey bi ses veriyodur. Sanki bana beats audio ya da sol republic gibi bi kulaklık veriyo bide haber yapıyosunuz.
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soner1980 5 yıl
bu sefer farklı geliyor LG!optimus g ve g prodaki pazarlama hatasına dusmezse bu yıla damgasını vuracak bu telefon.cogu yerde aynı anda satısa cıkacak anlasılan 1-2 ayada turkiyeye gelir.fiyatını yuksek tutmazlarsa samsunga saglam bir darbe geliyor.
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wolf silver 5 yıl
Sanal tuş olmasa büyük ihtimalle bu telefonu alırım yoksa s4 kalacaz
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aziz77 5 yıl
bu lg ülkemizde hiç tutulmuyor avrupalılar neden bu kadar alırlar anlamam..
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Be All My Sins Remembered 5 yıl aziz77
aziz77

bu lg ülkemizde hiç tutulmuyor avrupalılar neden bu kadar alırlar anlamam..

Demek ki bizim ülkede sorun var.
Yanıtla +12
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blacksss 5 yıl en beğenilen
Htc one kullanmama rağmen nokia ya gelen gdr2 +amber güncellemesinden bahsetmeyeyip bu şekilde kulaklık haberleri yayinlayan dh haberi kınıyorum ..
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