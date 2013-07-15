İddia : Microsoft, Windows RT ve Windows Phone platformlarını bileştirecek





Windows 8 ile masaüstü, Windows RT ile tablet ve Windows Phone 8 ile akıllı telefon sektöründe at koşturan Microsoft'un uzun süredir bu platformlardan bazılarını birleştireceği iddia ediliyor. Bu iddialara bu kez Eldar Murtazin de katıldı.





Murtazin'in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre 2015 yılından itibaren Microsoft, Windows RT ve Windows Phone platformlarını birleştirecek. Böylece tek bir akıllı telefon ve tablet işletim sistemi tecrübesi ortaya çıkacak.





Microsoft bu amaçla bir ekip kurmuş durumda ve Windows Phone işletim sisteminin sonraki büyük güncellemesinde bu planı hayata geçirmek için çalışmalara başladı.





Bu yeni sürüm WP8 gibi tamamen baştan yazılacak ve geçmişe yönelik uyumluluk sunmayacak. Microsoft'un GDR2 ile birlikte Windows Phone 8 için destek süresini 18-36 ay arasında çıkarmasının nedeni olarak da bu gösteriliyor. 2015 yılına kadar WP8 cihazlarına destek verecek olan Nokia, yeni WP sürümü ile birlikte bu desteği sonlandıracak.





Microsoft, geliştiriciler açısından da bazı avantajlar elde etmek istiyor. Hali hazırda Windows uygulamaları ayrı mağazadan, WP uygulamaları ayrı mağazadan indiriliyor ve her iki platform için ayrı uygulamalar yazılıyor. Android veya iOS gibi tablet ve akıllı telefonları tek bir işletim sisteminde birleştirecek olan Microsoft, uygulama geliştirme konusunda hızı artırmayı planlıyor olabilir. Konun ile ilgili şimdiye kadar gündeme gelmiş resmi bir bilgi bulunmuyor.

http://wmpoweruser.com/rumor-microsoft-planning-to-unify-windows-os-for-mobile-and-tablet-devices/