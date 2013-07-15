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İddia : Microsoft, Windows RT ve Windows Phone platformlarını bileştirecek

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İddia : Microsoft, Windows RT ve Windows Phone platformlarını bileştirecek

Windows 8 ile masaüstü, Windows RT ile tablet ve Windows Phone 8 ile akıllı telefon sektöründe at koşturan Microsoft'un uzun süredir bu platformlardan bazılarını birleştireceği iddia ediliyor. Bu iddialara bu kez Eldar Murtazin de katıldı.

Murtazin'in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre 2015 yılından itibaren Microsoft, Windows RT ve Windows Phone platformlarını birleştirecek. Böylece tek bir akıllı telefon ve tablet işletim sistemi tecrübesi ortaya çıkacak.

Microsoft bu amaçla bir ekip kurmuş durumda ve Windows Phone işletim sisteminin sonraki büyük güncellemesinde bu planı hayata geçirmek için çalışmalara başladı. 

Bu yeni sürüm WP8 gibi tamamen baştan yazılacak ve geçmişe yönelik uyumluluk sunmayacak. Microsoft'un GDR2 ile birlikte Windows Phone 8 için destek süresini 18-36 ay arasında çıkarmasının nedeni olarak da bu gösteriliyor. 2015 yılına kadar WP8 cihazlarına destek verecek olan Nokia, yeni WP sürümü ile birlikte bu desteği sonlandıracak.

Microsoft, geliştiriciler açısından da bazı avantajlar elde etmek istiyor. Hali hazırda Windows uygulamaları ayrı mağazadan, WP uygulamaları ayrı mağazadan indiriliyor ve her iki platform için ayrı uygulamalar yazılıyor. Android veya iOS gibi tablet ve akıllı telefonları tek bir işletim sisteminde birleştirecek olan Microsoft, uygulama geliştirme konusunda hızı artırmayı planlıyor olabilir. Konun ile ilgili şimdiye kadar gündeme gelmiş resmi bir bilgi bulunmuyor.

http://wmpoweruser.com/rumor-microsoft-planning-to-unify-windows-os-for-mobile-and-tablet-devices/ Yorum Yaz
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DemirKipi 6 yıl en beğenilen
Uygulamalar artarsa Windows RT'nin de bu konuda bir mantığı olur. Şu durumda Windows RT tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. İnsanlar neden gerçek Windows deneyimi yerine RT kullansın ki? RT eğer taşınabilir sürümler ile birleşirse o zaman bir değeri olabilir. Windows Phone ile birlikte çalışarak uygulamalar ve oyunlar olsun bir çeşitlilik sağlamış olur. Gönül isterdi ki Windows Phone doğrudan asıl Windows ile bir olsun.
Uygulamalar artarsa Windows RT'nin de bu konuda bir mantığı olur. Şu durumda Windows RT tek başına hiçbir anlam ifade etmiyor. İnsanlar neden gerçek Windows de...
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j.sahin 6 yıl
Yorumları okudum da bazı arkadaşların windows 8 ile karıştırdığını bazı arkadaşlarınsa karamsarlığa kapıldığını gördüm.

Genel hatlarıyla windows surface cok sevsemde PRO versiyona param yetmeyeceği ve RT versiyonu anlamsız geldiği için alamadım.
Windowsun Phone ve RT yazılımlarını bir araya getirmesi mantıklı bir hamle olacak ama geç kalmış olacak herşeye her zamanki gibi sıfırdan başlaması platformun surekli gelişmekte olan yazılım sınıfında kalması olacak ve bir türlü gelişim sürececini tamamlayamayacak gibi. Ve bu biz kullanıcılar için kötü bir durum en azından benim açımdan

Diğer bir yandan Lumia 920 sahibiyim ve bir ömür güncelleme beklemiyorum 36 ay dedikleri süre benim için yeterli ama gelecek için kesinlikle korkutucu. Eğer haberdeki gibi platform yeniden yazılıcaksa tahminim Microsoft kesinlikle geri uyumluluk vermeyecek.Bu durumda Benim için WP8 li son alınacak telefon 1020 olabilir çünkü sonrasında çıkacak telefonlar yazılımın son demlerine denk gelecek.

Sonuc olarak Lumia 920 sahibi olarak mutluyum bana dez avantajı olmayacak zira o zamana değiştirme aşamasına zaten gelmiş olacam fakat Windowsun mobil platformda olmasını isteyen ve sürekli windows serisiyle devam etmek isyen biri olarak sa son durum benim için yine hüsran.

Üzüyorsun bizi Microsoft

Edit: Bu arada ufak bir ekleme haberin içeriği olmasada madem güncellemeden bahsediyoruz kesinlikle Microsoftun WP8 platformunun önemli ihtiyaç açıklarını kapatmak için yeterince çalışmadığını söylemek gerekir şu WP8 Nokia ya ait olsaydı gerçekden şuan çoktan eksikler kapanmış fazlasını alıyorduk
Yorumları okudum da bazı arkadaşların windows 8 ile karıştırdığını bazı arkadaşlarınsa karamsarlığa kapıldığını gördüm.Genel hatlarıyla windows sur...
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alimmm78 6 yıl
mantıklı
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Nokia Specialist 6 yıl
Daha 1 ay oldu alalı valla desteği 920'ye 15 ayda bitirirsen fena dayak yersin microsoft
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DH Misafiri 6 yıl
daha data sense aktif değil htc'lerde hepsine nasıl ayrı günceleme verecek merak ediyorum
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eofdred 6 yıl ekrem71
ekrem71









Windows 8 ile masaüstü, Windows RT ile tablet ve Windows Phone 8 ile akıllı telefon sektöründe at koşturan Microsoft'un uzun süredir bu platformlardan bazılarını birleştireceği iddia ediliyor. Bu iddialara bu kez Eldar Murtazin de katıldı.



Murtazin'in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre 2015 yılından itibaren Microsoft, Windows RT ve Windows Phone platformlarını birleştirecek. Böylece tek bir akıllı telefon ve tablet işletim sistemi tecrübesi ortaya çıkacak.



Microsoft bu amaçla bir ekip kurmuş durumda ve Windows Phone işletim sisteminin sonraki büyük güncellemesinde bu planı hayata geçirmek için çalışmalara başladı. 



Bu yeni sürüm WP8 gibi tamamen baştan yazılacak ve geçmişe yönelik uyumluluk sunmayacak. Microsoft'un GDR2 ile birlikte Windows Phone 8 için destek süresini 18-36 ay arasında çıkarmasının nedeni olarak da bu gösteriliyor. 2015 yılına kadar WP8 cihazlarına destek verecek olan Nokia, yeni WP sürümü ile birlikte bu desteği sonlandıracak.



Microsoft, geliştiriciler açısından da bazı avantajlar elde etmek istiyor. Hali hazırda Windows uygulamaları ayrı mağazadan, WP uygulamaları ayrı mağazadan indiriliyor ve her iki platform için ayrı uygulamalar yazılıyor. Android veya iOS gibi tablet ve akıllı telefonları tek bir işletim sisteminde birleştirecek olan Microsoft, uygulama geliştirme konusunda hızı artırmayı planlıyor olabilir. Konun ile ilgili şimdiye kadar gündeme gelmiş resmi bir bilgi bulunmuyor.

 



asılsız iddia :) android gibi tablete optimize olmayan yığınla uygulama sonucu rt ye teşvik edeyim derken iyice soğutur milleti tablet platformundan. rt yi beğenmeyip telefona yada pc ye yamamaya uğraşıyor bazıları ama yakında kendini gösterecek platform
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kamildoan 6 yıl
İyide ios da da bir uygulama yazıldığında hem tabletde hem telefonda çalışmıyor ki. Sadece telefon için olan yazılım ipad de telefondaki gibi çalışıyor. Bursa bahsedilen farklı sanırım. Bir kere yazıldı mı telefon ve tablete tam uyumlu olması. İpad için özel yazılım neden var ki madem o zaman

ios için yazılan kodlarda hiçbir değişiklik yapmaya gerek yok ipad de çalışması için, sadece uygulamada kullanılan görsellerin tekrar ayarlanması gerekiyor, ekran çözünürlüğü farkından dolayı. Ama wp8 ve windows rt de olay farklı sadece görsel değiştirmek yetmiyor. Programın kodlarını da değiştirmek zorundasınız çünkü farklı apiler kullanıyor iki platform da kod yapısı birbirine benzese de aynı uygulamayı kodlarında değişiklik yapmadan çalıştıramazsınız. Sizinde dediğiniz gibi iphone uygulamaları ipad de küçültülmüş modda da olsa birebir iphonedaki gibi çalışıyor. Ama wp8 ve win rt de böyle bişey söz konusu değil.
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oktayakgoz 6 yıl
Yeniden düşününce bence haber yanlış. Çünkü wp7 eski sürüm olan wince üzerine geliştirilmişti. Daha sonra wp8 Windows 8 tabanı üzerine geliştirildi. Yani burada olan normal. Eski sürümden yeni sürüme geçildi taban olarak. Telefona güncelleme gelmemesinin de bence en büyük sebebi bu. Üç Windows birden güncelleneceği için bu kadar geç geliyor. Yoksa Microsoft gibi bir firma sadece telefonu güncelleyecek olsa çok hızlı hareket ederdi.
dahası siz 2014 kadar en azından güncelleyeceğiniz bir sistemi neden çöpe atasınız. Geriye doğru uyumluluk açısından açısından wp7 eski bir sistemdi ve wp8 uymaması normal. Şimdi diyelim ki wp9 da yeni bir sistem o zaman x86 Windows damı geriye uyumluluk göstermeyecek. Elimizdeki telefonlar sonsuza kadar destek almayacaktır fakat bu kadar da erken çöp olmayacaklarına eminim
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teramit 6 yıl
kamildoan
Exe dosyalarını açan, program yuklenebilen bir telefen, yıllardır hep istenen bu değilmiydi.Eee nolcak şimdi, ben mi yanlış anladım...
platformlar birleşince exe dosyası açmayacak yine, sadece telefon ve tablet için tek bir işletim sistemi olacak. Sizin dediğiniz gibi olması için win8 pro ile birleştirmesi lazım. Uygulama geliştirirken win8 rt ve wp8 için ayrı ayrı uygulama geliştirmek gerekiyor. Adamlar bunu ortadan kaldıracak aynı ios da olduğu gibi program bi kere yazılacak hem tablette hemde telefonda çalışacak.

oha yani tablet ve telefon birleşik değilmiydi.
yuh yani masaüstü ,tablet, cep tel 3 ayrı yazılım tabanında şimdi bunlardan ikisi birleşecek ohoo çok işi var bu microsoftun abd nin göbeğinde hantal yazılım ile rekabet edememek için elinden geleni yapıyor aferin ona.
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oktayakgoz 6 yıl teramit
teramit
kamildoan
Exe dosyalarını açan, program yuklenebilen bir telefen, yıllardır hep istenen bu değilmiydi.Eee nolcak şimdi, ben mi yanlış anladım...
platformlar birleşince exe dosyası açmayacak yine, sadece telefon ve tablet için tek bir işletim sistemi olacak. Sizin dediğiniz gibi olması için win8 pro ile birleştirmesi lazım. Uygulama geliştirirken win8 rt ve wp8 için ayrı ayrı uygulama geliştirmek gerekiyor. Adamlar bunu ortadan kaldıracak aynı ios da olduğu gibi program bi kere yazılacak hem tablette hemde telefonda çalışacak.

oha yani tablet ve telefon birleşik değilmiydi.
yuh yani masaüstü ,tablet, cep tel 3 ayrı yazılım tabanında şimdi bunlardan ikisi birleşecek ohoo çok işi var bu microsoftun abd nin göbeğinde hantal yazılım ile rekabet edememek için elinden geleni yapıyor aferin ona.

İyide ios da da bir uygulama yazıldığında hem tabletde hem telefonda çalışmıyor ki. Sadece telefon için olan yazılım ipad de telefondaki gibi çalışıyor. Bursa bahsedilen farklı sanırım. Bir kere yazıldı mı telefon ve tablete tam uyumlu olması. İpad için özel yazılım neden var ki madem o zaman
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Hasan07-36 6 yıl
ycan00
Hasan07-36Şimdi millet beni eksi yağmuruna tutabilir ama umurumda değil. Bence Microsoft bu işi bıraksın. WPyi de Windows RTyi de çöpe atsın. 2015e kadar her iki platforma da birçok uygulama yazılacak. 2015de ise Microsoft bunları birleştirecek ve yazılan onca uygulama çöpe... Hiçbiri çalışmayacak. Yeni baştan başlayacak. Tüketici olarak bakarsak; böyle bir belirsizlik varken ben neden Microsoft ürünlerini kullanayım ki Android ve IOS gibi iki stabil sistem varken? Ya da geliştirici olarak yine Android ve IOS dururken neden geleceği bile belli olmayan WPye uygulama geliştireyim? Bence Microsoft bunu iyice düşünsün. Ya da bıraksın bunları x86 Windows ile devam etsin.
Kusura bakma ama çok saçma olmuş mobil platforma artan talep karşında tabii elinden geleni yapacak Micrsoft. Doğru Android ve iOS varken niye geliştirsinler ki diye düşünebilirsin ama Microsoft olanlara sığır gibi bakmasını beklemiyorsun herhalde

Hayır hocam. Microsoft'un onlara bakmasını söylemiyorum. Biraz yanlış ifade ettim sanırım kendimi. İki platformu birleştirip yeni oluşan sistemde eskiye uyumlu hiçbir şey kalmayacaksa geliştirmesine de gerek yok. Bu gerçekleşmeden önce yazılan uygulamalar çöp olacak. Bu durumda Microsoft 2015 yılında mobil işletim sistemine yeni baştan başlıyor olacak. Bu sırada cihazlarına destek kesilen kullanıcılar da mağdur olacak bence. Eğer hem telefon hem de tablete aynı sistemi yapmak istiyorsa bunu başta yapmalıydı.
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j.sahin 6 yıl
Yorumları okudum da bazı arkadaşların windows 8 ile karıştırdığını bazı arkadaşlarınsa karamsarlığa kapıldığını gördüm.

Genel hatlarıyla windows surface cok sevsemde PRO versiyona param yetmeyeceği ve RT versiyonu anlamsız geldiği için alamadım.
Windowsun Phone ve RT yazılımlarını bir araya getirmesi mantıklı bir hamle olacak ama geç kalmış olacak herşeye her zamanki gibi sıfırdan başlaması platformun surekli gelişmekte olan yazılım sınıfında kalması olacak ve bir türlü gelişim sürececini tamamlayamayacak gibi. Ve bu biz kullanıcılar için kötü bir durum en azından benim açımdan

Diğer bir yandan Lumia 920 sahibiyim ve bir ömür güncelleme beklemiyorum 36 ay dedikleri süre benim için yeterli ama gelecek için kesinlikle korkutucu. Eğer haberdeki gibi platform yeniden yazılıcaksa tahminim Microsoft kesinlikle geri uyumluluk vermeyecek.Bu durumda Benim için WP8 li son alınacak telefon 1020 olabilir çünkü sonrasında çıkacak telefonlar yazılımın son demlerine denk gelecek.

Sonuc olarak Lumia 920 sahibi olarak mutluyum bana dez avantajı olmayacak zira o zamana değiştirme aşamasına zaten gelmiş olacam fakat Windowsun mobil platformda olmasını isteyen ve sürekli windows serisiyle devam etmek isyen biri olarak sa son durum benim için yine hüsran.

Üzüyorsun bizi Microsoft

Edit: Bu arada ufak bir ekleme haberin içeriği olmasada madem güncellemeden bahsediyoruz kesinlikle Microsoftun WP8 platformunun önemli ihtiyaç açıklarını kapatmak için yeterince çalışmadığını söylemek gerekir şu WP8 Nokia ya ait olsaydı gerçekden şuan çoktan eksikler kapanmış fazlasını alıyorduk
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makaramasuko 6 yıl
vay be telefona exe dosyasından Program yuklemek
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hdtv 6 yıl
Arm için iki ayrı ürün zaten başından saçmalık. Büyük firmaların özelliği bu istedikleri gibi saçma sapan işler yapıyorlar.
Hesapta bütün win8 ler züper über anlaşıyordu aralarında. Yalan dolan
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