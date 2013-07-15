İddia : Microsoft, Windows RT ve Windows Phone platformlarını bileştirecek

Haber Editörü
Windows 8 ile masaüstü, Windows RT ile tablet ve Windows Phone 8 ile akıllı telefon sektöründe at koşturan Microsoft'un uzun süredir bu platformlardan bazılarını birleştireceği iddia ediliyor. Bu iddialara bu kez Eldar Murtazin de katıldı.
Murtazin'in güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre 2015 yılından itibaren Microsoft, Windows RT ve Windows Phone platformlarını birleştirecek. Böylece tek bir akıllı telefon ve tablet işletim sistemi tecrübesi ortaya çıkacak.
Microsoft bu amaçla bir ekip kurmuş durumda ve Windows Phone işletim sisteminin sonraki büyük güncellemesinde bu planı hayata geçirmek için çalışmalara başladı.
Bu yeni sürüm WP8 gibi tamamen baştan yazılacak ve geçmişe yönelik uyumluluk sunmayacak. Microsoft'un GDR2 ile birlikte Windows Phone 8 için destek süresini 18-36 ay arasında çıkarmasının nedeni olarak da bu gösteriliyor. 2015 yılına kadar WP8 cihazlarına destek verecek olan Nokia, yeni WP sürümü ile birlikte bu desteği sonlandıracak.
Microsoft, geliştiriciler açısından da bazı avantajlar elde etmek istiyor. Hali hazırda Windows uygulamaları ayrı mağazadan, WP uygulamaları ayrı mağazadan indiriliyor ve her iki platform için ayrı uygulamalar yazılıyor. Android veya iOS gibi tablet ve akıllı telefonları tek bir işletim sisteminde birleştirecek olan Microsoft, uygulama geliştirme konusunda hızı artırmayı planlıyor olabilir. Konun ile ilgili şimdiye kadar gündeme gelmiş resmi bir bilgi bulunmuyor.
http://wmpoweruser.com/rumor-microsoft-planning-to-unify-windows-os-for-mobile-and-tablet-devices/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Genel hatlarıyla windows surface cok sevsemde PRO versiyona param yetmeyeceği ve RT versiyonu anlamsız geldiği için alamadım.
Windowsun Phone ve RT yazılımlarını bir araya getirmesi mantıklı bir hamle olacak ama geç kalmış olacak herşeye her zamanki gibi sıfırdan başlaması platformun surekli gelişmekte olan yazılım sınıfında kalması olacak ve bir türlü gelişim sürececini tamamlayamayacak gibi. Ve bu biz kullanıcılar için kötü bir durum en azından benim açımdan
Diğer bir yandan Lumia 920 sahibiyim ve bir ömür güncelleme beklemiyorum 36 ay dedikleri süre benim için yeterli ama gelecek için kesinlikle korkutucu. Eğer haberdeki gibi platform yeniden yazılıcaksa tahminim Microsoft kesinlikle geri uyumluluk vermeyecek.Bu durumda Benim için WP8 li son alınacak telefon 1020 olabilir çünkü sonrasında çıkacak telefonlar yazılımın son demlerine denk gelecek.
Sonuc olarak Lumia 920 sahibi olarak mutluyum bana dez avantajı olmayacak zira o zamana değiştirme aşamasına zaten gelmiş olacam fakat Windowsun mobil platformda olmasını isteyen ve sürekli windows serisiyle devam etmek isyen biri olarak sa son durum benim için yine hüsran.
Üzüyorsun bizi Microsoft
Edit: Bu arada ufak bir ekleme haberin içeriği olmasada madem güncellemeden bahsediyoruz kesinlikle Microsoftun WP8 platformunun önemli ihtiyaç açıklarını kapatmak için yeterince çalışmadığını söylemek gerekir şu WP8 Nokia ya ait olsaydı gerçekden şuan çoktan eksikler kapanmış fazlasını alıyorduk